Нацбанк подает сигнал рынку. Вот только какой?

Интрига 2020 г. в Беларуси: будет ли смягчена денежно-кредитная политика?

Как известно, Национальный банк Беларуси с 19 февраля снизил ставку рефинансирования (СР) на 25 базисных пунктов - с 9 до 8,75% годовых. И хотя на рыночные ставки влияет не только размер СР, это означает, что кредиты, конечно, подешевеют.

Любопытно, что это решение принято в условиях определенной нестабильности как в мировой экономике в целом, так и на белорусском валютном рынке. Более того, выступая на брифинге по этому поводу, Председатель Правления Национального банка Павел Каллаур озвучил намерение двигаться в среднесрочной перспективе к еще более низкой СР - в пределах 4-5%. Поэтому сейчас самое интересное: означает ли это, что регулятор будет постепенно уходить от нынешней «нейтральной» к более мягкой денежно-кредитной политике или просто подает позитивный сигнал рынку?

Все под контролем?

Комментируя принятое решение, глава Нацбанка отметил, что удержание инфляции в рамках прогноза по-прежнему останется одним из приоритетов. Он подчеркнул, что по итогам 2019 г. прирост потребительских цен составил 4,7% при целевом параметре 5%, что даже несколько ниже, чем ожидалось. Базовая инфляция также замедлилась до 3,5% и, как ожидается, сохранится вблизи этого уровня на протяжении текущего года.

- В части динамики инфляции в 2020 г. наше видение ситуации не изменилось по сравнению с ноябрьским прогнозом. На протяжении 2020 г. инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира 5%. В прогнозе учтен запланированный рост регулируемых цен и тарифов, который будет опережать увеличение общего уровня цен…. Влияние фундаментальных внешних и внутренних факторов будет способствовать достижению целевого параметра по инфляции и в среднесрочном периоде, - заявил П. Каллаур.

Кроме того, он прокомментировал основные риски на национальном и глобальном уровнях экономики. Основной вывод: риски есть и там, и там, но ничего экстраординарного, что могло бы как-то непредсказуемо ударить по банковской системе или национальной валюте, в 2020 г. не просматривается. И даже последствия налогового маневра в России предусмотрены в прогнозах, и в условиях плавающего курса это не окажет существенного влияния на белорусский рубль.

Разве что волатильность рынка будет выше, чем обычно, да золотовалютные резервы (ЗВР) к концу года снизятся по консервативному сценарию до 7,3 млрд долл., что будет соответствовать примерно 2,5-месячному импорту. Напомним, что на 1 февраля 2020 г. ЗВР оценивались примерно в 9 243,1 млн долл. в эквиваленте. Вероятное снижение их объема в Нацбанке объясняют предстоящими выплатами по долговым обязательствам и нежеланием наращивать и без того приличную долговую нагрузку.

Одним словом, позиция руководства Нацбанка полностью соответствует тому, как и должен себя вести регулятор рынка, особенно в трудно предсказуемой ситуации. А именно - констатировать, что все риски учтены, ситуация под контролем и деньги, которые, как известно, любят тишину, в целости и сохранности. Очень разумная, надо сказать, линия поведения.

В системе господдержки грядут перемены

Конечно, ни для кого не секрет, что на главный банк страны давно оказывается давление с целью смягчения монетарной политики. У такого подхода, особенно среди производителей и в отраслевых министерствах, довольно много сторонников. В самом деле: закредитованность экономики «старыми долгами», сформировавшимися, в первую очередь, в рамках так называемого директивного кредитования, довольно значительна. В условиях стабильного курса рубля обслуживать кредиты непросто, особенно в условиях падения валютной выручки.

По этому поводу, кстати, недавно высказался заместитель начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Андрей Котегов, выступая на медиа-завтраке ИПМ.

- Раньше, условно говоря, за счет инфляционного налога кредит гасило не только само предприятие, но и все мы с вами включались в погашение этого кредита, - заявил он. - А сейчас предприятие вынуждено погашать за счет собственных финансовых средств. И отсюда может возникать ощущение, что стало тяжелее…

А. Котегов также заметил, что предприятия отчасти сами виноваты, поскольку не закладывают в свои бизнес-планы все возможные риски, рассчитывая лишь на оптимистичный сценарий. В этой ситуации Нацбанк проводит единственно возможную политику: банковская система поддерживает реальный сектор экономики только в пределах его платежеспособного спроса.

Проблема бизнес-планирования - давняя головная боль, особенно в белорусском госсекторе. Но, возможно, скоро она будет в частично решена. По крайней мере, в том, что касается крупныхинвестпроектов. По словам Председателя Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Андрея Жишкевича, сейчас в банке прорабатывается вопрос создания «проектного офиса», который займется глубокой экспертизой проектов с госфинансированием или там, где предполагаются гарантии госорганов. Второй функцией офиса станет структурирование сделок - формирование пула кредиторов, подключение страховых компаний, одним словом, разделение и минимизация кредитных рисков.

Еще одну интересную новость А. Жишкевич озвучил в отношении директивного кредитования, которое в активах Банка развития сейчас занимает около 90%:

- В ближайшей перспективе банк перейдет от практики директивного кредитования к самостоятельному отбору проектов.

По словам банкира, велика вероятность, что с 2021 г. директивное кредитование в стране полностью прекратится. Уже сейчас с его помощью финансируются только действующие проекты, которые нужно завершить. Новый механизм будет работать по такой системе: вместо субсидирования кредитных продуктов будет осуществляться частичная компенсация инвестрасходов предприятий. То есть кредитная ставка будет рыночной, а какие-то затраты госпредприятий погашаться бюджетными трансфертами. Чем это отличается от прямой господдержки - пока непонятно, но, видимо, банки уже не могут справляться с кредитованием госсектора. Так что в этой сфере грядут серьезные перемены.

Константин КОРЖЕВИЧ