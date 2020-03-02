Вирус поражает мировую экономику

Белорусский рубль снижается третий месяц подряд. Перспективы цен на нефть пока в тумане.

Валютный рынок

В январе, как и в два последних месяца прошлого года, рубль продолжил снижение к корзине валют. При этом по сравнению с ноябрем и декабрем рост корзины замедлился. Стоимость доллара США выросла с 2,1036 до 2,1377 руб. (+1,62%). Европейская валюта подорожала с 2,3524 до 2,3539 руб. (+0,06%), причем она растет четвертый месяц подряд. Российский рубль потерял в цене с 3,4043 до 3,3928 бел. руб. за 100 росс. (-0,34%). В результате валютная корзина за январь подорожала на 0,33%.

Изменение валютной корзины и ее составляющих с начала 2020 г., %

По данным Нацбанка, в январе субъекты хозяйствования-резиденты приобрели на чистой основе 24 млн долл. (для сравнения: в декабре - 147,6 млн). Население купило на чистой основе наличной и безналичной валюты на 44,8 млн долл. (в декабре - 43,1 млн). При этом чистая продажа наличной валюты населением составила 51,7 млн долл. (сократившись с 63,8 млн долл. в декабре), а чистая покупка безналичной валюты - 96,5 млн долл. (также уменьшивших со 106,9 млн долл. в декабре). То есть население второй месяц подряд оказалось чистым покупателем валюты, что является результатом опережающего роста реальных доходов над производительностью труда. Покупка валюты как предприятиями так и населением, и предопределила снижение национальной валюты в январе.

В декабре 2019 г. сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса третий месяц подряд оказалось отрицательным и составило, по предварительным данным, -643,5 млн долл. (после -199,3 млн в ноябре). При этом сальдо внешней торговли услугами традиционно было положительным в размере +419,7 млн долл. (+336,9 млн в ноябре). А сальдо внешней торговли товарами - столь же привычно оказалось отрицательным в размере -1063,2 млн долл. (-536,2 млн долл. в ноябре). Такое значительное отрицательное сальдо торговли товарами связано, по всей видимости, с массовой закупкой нефти в хранилища в преддверии окончания действовавших нефтяных контрактов с российскими компаниями, а также с покупкой оборудования для строящейся АЭС.

По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения в январе выросли на 133,7 млн руб. - до 5 265,1 млн (+2,6%). Рост рублевых сбережений продолжается уже 16 месяцев. Срочные валютные депозиты населения после декабрьского роста, наоборот, снизились на 17,5 млн долл. - до 6 198,8 млн (-0,3%). То есть несмотря на напряженность на валютном рынке, девалютизация структуры срочных вкладов населения продолжается.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 0,9%. За последние 12 месяцев рост цен составил 4,7%.

В течение ближайшего месяца можно ожидать роста курсов всех иностранных валют к рублю. За это время доллар может вырасти до 2,27 руб., евро - до 2,40 руб., а российская валюта - до 3,52 бел. руб. за 100 росс. Однако значительная волатильность на внешних рынках (сильное изменение евро к доллару, колебания российского рубля из-за нефти или санкционных факторов и т.д.) могут внести коррективы в этот сценарий.

Инвесторы бегут от рисков

На мировом валютном рынке в январе реализовался классический сценарий бегства от рисков. Доллар укрепился к рисковым валютам - евро и британскому фунту, но снизился к валютам-убежищам, таким как швейцарский франк и японская иена. За месяц пара EUR/USD снизилась на 1,1% - до 1,1094, пара GBP/USD - на 0,3% - до 1,3208, прервав серию из пяти месяцев роста. Пара USD/CHF снизилась на 0,4% до 0,9632, пара USD/JPY - на 0,2% - до 108,35.

В конце января Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%.

«В соответствии со своим уставным мандатом Комитет по операциям на открытом рынке стремится содействовать максимальной занятости населения и ценовой стабильности. Комитет постановил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным средствам от 1,5 до 1,75%», - говорится в сообщении ФРС.

По мнению Комитета, текущая монетарная политика является подходящей для поддержки устойчивого роста экономической активности, хороших показателей рынка труда и движущейся к целевому показателю в 2% инфляции. Комитет продолжит наблюдать за изменением экономической перспективы, включая глобальное развитие и сдержанное инфляционное давление, что позволяет определить направление целевого диапазона базовой ставки. За сохранение ставки проголосовали все 10 членов комитета. Следующее заседание ФРС состоится 18 марта 2020 г.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе, достаточно оптимистично оценил перспективы американской экономики, но указал на потенциальную угрозу от коронавируса в Китае и опасения о состоянии экономики в долгосрочной перспективе. По его словам, во второй половине 2019 г. экономика США оказалась устойчива к глобальным сдерживающим факторам, которые усилились прошлым летом. Поскольку риски, в частности, связанные с неопределенностью вокруг торговли, снижаются, а глобальный рост стабилизируется, Пауэлл сигнализировал, что не видит причин для корректировки процентных ставок в США, если новые события не приведут к «существенной переоценке» текущего прогноза. В то же время глава ФРС добавил, что регулятор пристально следит за ситуацией с коронавирусом, который может привести к проблемам в Китае, распространяющимся на всю глобальную экономику.

Европейский центральный банк также сохранил базовую процентную ставку - она остается на нулевом уровне. Ставка по депозитам осталась на уровне «минус 0,5%», ставка по кредитам - 0,25%. «Ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на текущих или более низких уровнях до тех пор, пока прогноз по инфляции не приблизится к уровню в 2%, но и не превысит его», - говорится в сообщении ЕЦБ.

Мягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка помогла крупнейшей экономике Европы - Германии - сохранить рост, когда она столкнулась с риском рецессии, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Многие предсказывали, что Германия может скатиться в рецессию. Но то, что в прошлом году ЕЦБ смягчил денежно-кредитную политику, помогло немецкой экономике продолжить расти. Говоря о мировом финансовом кризисе, который разразился в 2008 г., Лейн отметил, что Европа не полностью оправились от него, добавив, что инфляция в еврозоне в ближайшие два года ускорится, хотя не достигнет ориентира ЕЦБ чуть ниже 2%.

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что эпидемия коронавируса уже подорвала экономический рост в Китае, и ее распространение в других странах может сорвать крайне хрупкое прогнозируемое восстановление мировой экономики в 2020 г. В докладе, подготовленном для министров финансов и глав центральных банков G20, МВФ обозначил множество рисков, с которыми сталкивается мировая экономика. Среди них: быстро распространяющийся коронавирус и возобновление усиления напряженности в торговле между Китаем и США, а также стихийные бедствия, связанные с изменением климата.

МВФ сообщил, что придерживается январского прогноза роста мировой экономики на 3,3% в 2020 г. по сравнению с 2,9% в 2019 г. В январе оценка уже была понижена на 0,1 п.п. по сравнению с октябрьским прогнозом. Но восстановление может быть сорвано резким повышением премий за риск, вызванным, например, повторной эскалацией торговой напряженности или дальнейшим распространением коронавируса. И хотя ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай может достигнуть целевого показателя экономического роста в 2020 г., несмотря на влияние болезни, МВФ ставит это под сомнение.

Котировки пары EUR/USD

На фоне слабости европейской экономики пара EUR/USD с начала года прошла путь с 1,1240 до 1,0800, обновив минимумы, зафиксированные в апреле 2017-го. Ближайшей целью является уровень 1,0680.

Коронавирус и цены на нефть

Сырьевые рынки в январе двигались разнонаправленно. Цена нефти марки Brent снизилась на 14,4% - до 56,6 долл. за баррель. Золото, как инструмент хеджирования рисков, подорожало за месяц на 4,5% - до 1 589 долл. за тройскую унцию.

Четырнадцать членов Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) и десять государств-партнеров ОПЕК+, включая Россию, могут до конца июня дополнительно ограничить добычу нефти из-за последствий пандемии, связанной с новым коронавирусом. Соответствующие рекомендации содержатся в заявлении технического комитета ОПЕК+.

«Рекомендация является ответом на тот факт, что эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на спрос на нефть и рынки нефти. Ситуация ясна, она требует корректировки добычи во имя интересов всех сторон», - заявил министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб, президент конференции ОПЕК в текущем году.

Действующее соглашение истекает 31 марта и предполагает снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 г. Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку до конца 2020 г. и дополнительно снизить добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки уже во II квартале. Решения технического комитета носят рекомендательный характер, поэтому к окончательному консенсусу страны должны прийти в ходе министерских переговоров, запланированных на 5-6 марта. Пока по этому поводу не очень ясной остается позиция России. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, там «внимательно изучают» рекомендации технического комитета ОПЕК+ о необходимости усилить сокращение добычи нефти.

ОПЕК уже ухудшила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 г. на 230 тыс. баррелей в сутки - до 990 тыс. баррелей. В февральском отчете организации говорится, что спрос ослабнет из-за распространения коронавируса. В частности, эксперты картеля ожидают, что в I полугодии спрос на нефть в Китае из-за распространения коронавируса упадет на 200 тыс. баррелей в сутки. При этом эффект на глобальный спрос оценивается в 400 тыс. баррелей в сутки за этот же период. Причиной станет сокращение потребления топлива, в первую очередь авиационного. Мировой спрос на нефть в 2020 г. ОПЕК ожидает на уровне 100,73 млн баррелей в сутки против 99,74 млн баррелей в 2019 г.

Цены на нефть марки Brent, долл./баррель

Из-за эпидемии в Китае нефть марки Brent проделала путь с 70,7 до 53,2 долл. за баррель. Однако во второй половине февраля, когда вирус замедлил распространение, котировки черного золота перешли к восстановлению. В ближайшее время они достигнут уровня 59,8 долл. Дальнейшая же динамика цен будет зависеть как от развития событий с вирусом, так и от решений ближайшей встречи министров ОПЕК+, перспективы которых пока остаются неясными.

Вадим ИОСУБ,

старший аналитик Альпари