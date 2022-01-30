Объемы кредитования экономики в 2021 году выросли на 12%

Заместитель Председателя Правления Национального банка Дмитрий КАЛЕЧИЦ рассказал о кредитной поддержке реального сектора в Беларуси.

Вопреки распространенному предубеждению, объемы кредитования в Беларуси в прошлом году не только не снизились, но даже выросли. Так, банками было выдано юрлицам кредитов на сумму 92,7 млрд руб., что на 12,1% больше, чем в 2020 г. Причем, наибольшая доля выданных кредитов пришлась на промышленность и сферу торговли. А кредитование физических лиц выросло на 5,9%. В основном - за счет кредитов на финансирование недвижимости (+10,9% за год). Эти цифры приводятся в докладе заместителя Председателя Правления Нацбанка Дмитрия Калечица, который опубликован на сайте регулятора.

Как отмечается в докладе, в прошлом году кредитная активность в Беларуси находилась под воздействием нескольких групп факторов. Спрос на кредитные ресурсы со стороны предприятий был ограничен низкой инвестиционной активностью. В условиях значительного роста процентных ставок по депозитам банкам пришлось приложить усилия для недопущения чрезмерного роста кредитных процентных ставок. По оценкам регулятора, чистая процентная маржа банков по итогам 2021 г. снизилась с 3,6 до 3,4%. Невысокая сберегательная активность населения, а также ограниченный доступ к внешним источникам финансирования, даже с учетом замещения депозитов физических лиц средствами Национального банка и правительства, также сдерживали кредитную экспансию.

С учетом большой закредитованности белорусского реального сектора, кредитный риск является одним из основных рисков для финансовой стабильности страны. Поэтому Нацбанк старается не допустить чрезмерного роста долговой нагрузки. В прошлом году величина коэффициента обслуживания долга (КОД) не превышала критического значения в 20%. Но это с учетом льготных кредитов! Нельзя не заметить, что кредитный разрыв (отклонение текущего уровня кредитов от равновесного тренда) появился именно в последние годы. Хотя, по мнению Нацбанка, он пока находится в приемлемом диапазоне.

Нацбанк очевидно беспокоит рост доли необслуживаемых активов (5,3% на 01.01.2022). Особенно это касается кредитов юридических лиц. В целом по стране доля необслуживаемых активов юридических лиц увеличилась на 1,1 п. п., составив по итогам года 7,8%. Но у отдельных банков этот показатель уже превышает пороговое значение в 10%. В докладе отмечается, что в целом финансовое положение белорусских предприятий в 2021 г. улучшилось. Выросли чистая прибыль и рентабельность, несколько снизилась убыточность. Но это улучшение некоторых финансовых показателей не должно успокаивать.

«Вместе с тем ряд предприятий продолжает работать неэффективно, требуя поддержки бюджета и банковского сектора при невозможности обслуживать данное финансирование за счет своей экономики… Возможное усиление санкционного давления, в том числе в адрес предприятий-экспортеров, может привести к сужению у них возможностей осуществлять сделки с иностранными компаниями. Все это может оказать негативное влияние на деловую активность в связи с сокращением как экспорта производимой продукции, так и импорта сырья и комплектующих. В таких условиях финансовое состояние некоторых предприятий может ухудшиться, что может привести к осложнению самостоятельного обслуживания долговых обязательств. Другим каналом потенциального ухудшения кредитного риска является ослабление обменного курса национальной валюты. Предприятия, у которых нет либо недостаточная валютная выручка могут столкнуться со сложностями самостоятельно обслуживать кредитные обязательства в иностранной валюте», - говорится в документе.

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