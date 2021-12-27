Склады встали на паузу

Можно сказать, что по сравнению с собственниками офисных и торговых объектов, владельцы складской недвижимости прожили два последних года «в шоколаде». Но в 2022-м бурного роста на рынке, скорее всего, не будет.

Год назад склады оказались единственным видом коммерческой недвижимости, который практически не пострадал от последствий COVID-19. Особенно благополучной была ситуация в 1-м полугодии 2020-го, когда торговля со складов выросла в разы, а службы доставки и логистика не справлялись с заказами. Правда, к концу прошлого года, после того как все сформировали определенные запасы, «складской бум» немного пошел на спад, но даже сегодня этот рынок чувствует себя неплохо.

Достаточно сказать, что в этом году в Беларуси было введено 110 тыс. кв. м новых складов. Это почти столько же, сколько в 2019-м и 2020-м вместе взятых (соответственно, 69 тыс. и 55 тыс. кв. м). А на 2022-й ранее был запланирован ввод еще 105 тыс. складских «квадратов». Стабильные ставки аренды и интерес инвесторов к таким проектам - лучшие характеристики положения дел на рынке. О том, что и почему происходит со складской недвижимостью, рассказала учредитель ООО «Ай Кью Проперти Групп» Кристина КРУПАТИНА:

- Сейчас рынок складской недвижимости зафиксировался в достаточно стабильной ситуации, когда уже нет и особенно большого спроса, и большого предложения. Те, кто хотел увеличить свои складские площади, - сделали это. Остальные - поставили решение этого вопроса на паузу. Во-первых, из-за неопределенных экономических перспектив, во-вторых, из-за значительного роста цен в строительстве. В первом полугодие рост цен у застройщиков достигал 25-30%. Теперь они немного упали, но все равно еще на 10-15% выше, чем в 2019-2020-м.

В свою очередь застройщики в основной массе в эти годы строили склады под конкретного клиента. Редко кто из них может позволить себе такие затраты и риск, и строить «спекулятивные объекты» значительной площади, чтобы продать или сдать их уже по завершению строительства или на высоком уровне готовности, а тем более - чтобы придерживать до лучших времен, пока цены не вырастут. Поэтому свободных площадей на рынке немного, вакантность колеблется между 3 и 5%.

В 2022 году, вероятно, объемы ввода будут меньшими. Пока, по крайней мере, о выходе на рынок заявил только один крупный оператор - российский OZON. В будущем году (если не случится ничего плохого) компания планирует занять более 15 тыс. кв. м складов в Беларуси, а в перспективе - довести эту цифру до 40 тыс. метров. Скорее всего, какие-то проекты будут от застройщиков, у которых остались свободные участки. Расширять ранее застроенные территории проще хотя бы потому, что можно сэкономить на уже имеющихся коммуникациях.

Арендные ставки в евро за кв. м по классам складов (сверху вниз) - «А», «В» и «С»

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