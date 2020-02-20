Рынок может столкнуться с дефицитом складской недвижимости

Бизнес интересуют склады рядом со столицей. Но участков, выделяемых под строительство, не хватает.

На рынке складской недвижимости вакантность в прошлом году была мизерной - около 3% в классе «А» и 2,5% в классе «В». На 2020 г. подтвержденный спрос на новые объекты в Беларуси оценивается в 170 тыс. кв. м. Реальными проектами подтверждено 165 тыс. кв. м, причем 95 тыс. из них были законтрактованы еще в декабре. Так что по сути можно говорить не о вакантности, а даже о некотором дефиците площадей.

Бизнес считает недальновидной политику властей по выделению участков под строительство складов и логистических комплексов. Не секрет, что для многих операторов оптимальным является возведение такого объекта вблизи Минска. Ведь Беларусь - страна небольшая, и логистика вполне допускает доставку многих грузов из центра без промежуточной обработки в регионах. Не случайно из 55 отечественных ТЛЦ 44 расположены именно в Минском районе.

Однако, в 2019 г.Минский район не предоставлял новых участков под склады, мотивируя это решение другими приоритетами развития! Как будет развиваться ситуация в 2020-м - пока неясно. Аналогичная ситуация сложилась и с землями вблизи МКАД. Многие эксперты отмечают, что сейчас крайне интересным для клиентов становится комплекс из офиса, производства и складов, расположенный в одном месте, или формат «торговля - склад». С учетом всех факторов Минская кольцевая автодорога лучше всего отвечает этим запросам. Однакополучить землюпод склады в районе кольцевой очень сложно.

Транспортно-логистический бизнес по-прежнему остается интересным для инвесторов. Только в 2019 г. в столичном регионе (здесь осуществляется до 90% новой застройки) было введено 55 тыс. кв. м новых складов класса «А» и 18 тыс. класса «В». По данным компании IQ PROPERTY GROUP, инвестиционная окупаемость на рынке составляет около 10 лет, а доходность - 7-10%.

Средние цены продажи составляют 750 долл./кв. м без НДС за готовые склады классов «А» и «В».По словам экспертов журнала «Директор», положительная динамика на рынке сохраняется, несмотря на сокращение транзитных грузопотоков и связана с растущим спросом на транспортно-логистические услуги внутри страны. Во многом это происходит благодаря деятельности торговых сетей, расширению интернет-торговли, а также выходу на белорусский рынок зарубежных ритейлеров.

Полностьюобзор ситуации на рынке складской недвижимости читайте в статьеК. Коржевича «За МКАД жизни нет?»в печатной версии журнала «Директор» №1/2020.

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