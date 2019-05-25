В Беларуси появятся автоматизированные склады

Их будут строить «под ключ» с учетом потребностей клиентов.

Лидерами по автоматизации складских процессов считаются скандинавские страны, США и Великобритания, где труд человека стоит очень дорого. В Беларуси, России и других постсоветских странах эти технологии пока слабо распространены. В первую очередь, по причине относительной дешевизны рабочей силы. Хотя в нашей стране уже есть примеры хорошо автоматизированных складов. На конференции «Складская недвижимость. Логистические услуги» этой теме было посвящено выступление учредителя компании «Белпромстрой» Александра Мурашко.

По мнению эксперта, наиболее перспективным способом строительства складских помещений является Build-to-suit (BTS) - строительство под конкретные технические требования заказчика. В России таким образом строится уже 69% складов, а спекулятивная застройка (с расчетом на последующую перепродажу или аренду) на рынке становится все менее популярной.

- Эта технология дает массу преимуществ как застройщику, так и клиенту, - считает Александр Мурашко. - Она позволяет максимально точно учитывать специфику деятельности клиента, грамотно проектировать объект, снижать затраты, закупать и монтировать лишь необходимое оборудование, внедрять современные складские технологии. Кроме того, такое строительство обойдется значительно дешевле, чем приобретение готового объекта.

Специалисты отмечают, что автоматизированные склады будут становиться все более востребованными с удорожанием рабочей силы и ростом конкуренции на рынке логистических услуг. Есть масса технологий, которые позволят сделать обслуживание и содержание складов более эффективными. Такие, например, как Flex-space (гибкое пространство), позволяющая зонировать складские помещения и использовать (обогревать, освещать и т.д.) только те, которые необходимы в настоящий момент.

- В период кризиса 2014-2016 гг. мы быстро отреагировали на негативные тенденции в экономике, и мгновенно разделили большие площади на более мелкие, привлекая при этом новых партнеров на высвободившиеся площади, - рассказал учредитель компании «Белпромстрой». - В итоге даже в этот непростой период показатель заполняемости площадей у нас был более 90%.

Как говорят эксперты, то же касается и освещения, на которое в логистических комплексах приходится свыше 60% энергозатрат. Между тем, работы обычно единовременно ведутся на 20-30% площади склада, и «умное» освещение позволяет значительно экономить электроэнергию.

Подробнее о белорусском рынке складской недвижимости читайте в статье К. Шишкина «Склады на вырост», опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Как «загрузить» склады?», №11 (209) - ноябрь 2016.

«Склады есть, а логистики нет ...», №3 (201) - март 2016.