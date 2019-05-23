Складская недвижимость станет дороже?

Логистический бизнес в Беларуси по-прежнему интересует инвесторов.

По данным компании IQ PROPERTY GROUP, сегодня белорусский рынок располагает примерно 340 тыс. кв. м новых складских помещений класса «А» и 220 тыс. кв. м класса «В». К 2020 г. должно быть введено еще чуть более 70 тыс. кв. м в классе «А» и 30 тыс. кв. м в классе «В», что примерно соответствует отложенному спросу. По словам учредителя компании Кристины Крупатиной, потребителями львиной доли новых складских площадей у нас являются интернет-торговля (38%) и торговые сети (35%).

Складская недвижимость и логистические услуги продолжают оставаться перспективными направлениями для бизнеса и инвестиций. Во-первых, в последние годы складов строится мало, и сейчас у нас по сути - рынок операторов, которые могут выбирать клиентов. А значит, существует значительный отложенный спрос - не менее 100 тыс. кв. м в классах «А» и «В».

Во-вторых, доходность складской недвижимости по-прежнему неплохая. Как считают специалисты - не менее 8-10% в среднем по стране. Арендные ставки также наверняка будут иметь тенденцию к росту - в ближайшие пару лет в пределах 10%. Ожидается, что уже в этом году в классе «А» они поднимутся с 7 до 7,3 евро за 1 кв. м в месяц, а в классе «В» - до 7,5 евро. Даже в классе старых складов, куда практически не вкладываются деньги, их собственники могут рассчитывать на 3,5-4 евро с метра!

Пока логистическая инфраструктура в Беларуси сосредоточена преимущественно вокруг столицы. В регионы девелоперы и логистические компании идут неохотно, мотивируя это низкой доходностью и длительными сроками окупаемости таких проектов. Поэтому там пока преобладают объекты класса «С», то есть старые складские помещения, построенные еще в прошлом веке. Но, как утверждают аналитики рынка, ситуация будет меняться. Это связано с развитием транспортных коридоров, свободных экономических зон и ускоренным ростом экономики в ряде регионов.

Подробнее о белорусском рынке складской недвижимости читайте в статье К. Шишкина «Склады на вырост», опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Как «загрузить» склады?», №11 (209) - ноябрь 2016.

«Склады есть, а логистики нет ...», №3 (201) - март 2016.