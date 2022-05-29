Николай Снопков рассказал, как правительство решает проблемы с экспортом

По словам первого вице-премьера санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в 14 млрд долл. экспортной выручки. К концу экспорт может снизиться на 30%.

Только из-за прямого санкционного воздействия за четыре месяца Беларусь недополучила 2,3% ВВП. Санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются правительством в 14 млрд долларов потери экспортной выручки, что может привести к 30% снижения экспорта до конца года. Такие цифры озвучил Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков, выступая перед белорусскими парламентариями 25 мая. Он также рассказал о мерах, которые принимает правительство для поддержки экспортеров.

По мнению первого вице-премьера, ситуация не критическая, поскольку по итогам первого квартала мы имеем даже рост внешней торговли, причем довольно значительный. Тем не менее, в Совмине видят основной задачей сейчас переориентацию некоторых экспортных потоков. Прежде всего, речь идет о России и Китае, куда в марте было поставлено почти 60% товаров. И особенно это касается российского рынка, куда планируется увеличить экспорт примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. Активизирована работа по наращиванию поставок в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, СНГ, Грузию и Турцию.

Но все это потребует времени, поскольку остаются товары, быстрая и полная переориентация которых невозможна. Ключевые среди них - нефть и нефтепродукты, калийные, азотные и смешанные удобрения. Их объем оценивается в 11,9 млрд долл. По словам Н.Снопкова, проблема не только в отсутствии необходимой портовой инфраструктуры, но и в нежелании трейдеров и владельцев танкеров брать на себя риски перевозки белорусских грузов, а также в отказах европейских банков в проведении платежей.

Чтобы перенаправить экспортные потоки, правительство работает над выстраиванием новых транспортно-логистических цепочек. С этой целью осуществляется поддержка отечественных перевозчиков – например, ведутся переговоры об увеличении количества разрешений для перевозок грузов в Армению, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Турцию, Туркменистан, Таджикистан, Россию и КНР. А с Россией также обсуждается вопрос об отмене разрешений на выполнение по ее территории каботажных перевозок.

БЖД в І квартале увеличила объемы контейнерных перевозок в Китай на 43%, а транзит - на 11%. С учетом увеличения плеча доставки грузов и недостаточности вагонов, разработан проект постановления правительства о приобретении для БЖД у Могилевского вагоностроительного завода и Осиповичского завода транспортного машиностроения новых вагонов. Кроме того, руководством страны принято стратегическое решение по строительству собственного порта в России. Проблема только в том, что все эти меры не могут дать быстрого эффекта, а на их реализацию потребуются время и дополнительные ресурсы.

Вторым важным направлением работы в правительстве видят меры по прямой и косвенной поддержке экспортеров. Николай Снопков перечислил некоторые из принятых решений: увеличение на 40% финансирования на компенсацию льготных процентных ставок при экспортном кредитовании в текущем году; разрешение кредитования экспорта продовольственных товаров; пролонгация сроков возврата экспортных кредитов для предприятий, подверженных санкционному давлению; господдержка затрат на сертификацию производства продуктов питания, что важно для выхода на азиатский рынок; кредитование сборочных производств на территории стран ЕАЭС, где осуществляется сборка белорусской техники из машинокомплектов отечественного производства и др.

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