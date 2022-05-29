Экспорт Беларуси за I квартал неожиданно вырос к прошлому году

Правда, основные внешнеэкономические успехи были достигнуты в январе-феврале. В марте наблюдалось резкое снижение как по товарам, так и по услугам.

По итогам I квартала 2022 года белорусские компании поставили за рубеж товаров и услуг на общую сумму 10, 824 млрд долларов. Это даже больше, чем за аналогичный период прошлого года (около 10,333 млрд). Рост к январю-марту 2021-го составил 4,8%. Эту информацию опубликовал Национальный статистический комитет.

Квартальный рост зафиксирован как во внешней торговле товарами, так и услугами. По товарам экспорт составил 8 682,2 млн долл. (год назад за тот же период - 8 272,2 млн), импорт - 8 975,2 млн, сальдо - отрицательное, но небольшое (-293 млн долл.). По услугам экспорт - 2 266,4 млн, импорт - 1 074,8 млн, положительное сальдо - 1 191,6 млн. Таким образом, общее внешнеторговое сальдо по товарам и услугам за январь-март 2022 г. оказалось положительным в размере 898,6 млн долларов.

Но у этих в целом оптимистичных данных, как говорят, есть нюансы. Динамика экспортно-импортных операций показывает, что хорошие квартальные цифры в основном обеспечила относительно успешная работа экономики в январе-феврале. В марте экспорт по товарам просел к соответствующему периоду прошлого года на 22,5%, а по услугам - на 10,5%.

Причины, очевидно, заключаются в первом эффекте санкций и полной остановке торговли с Украиной. В этом смысле будет интересно посмотреть на статистику внешней торговли за апрель-май. Потому что в I квартале в ТОП-5 стран-партнеров Беларуси по экспорту товаров были: Украина, Польша и Нидерланды (в совокупности на них пришлось свыше 2 млрд долл. экспорта за квартал), а с ними у нас сейчас, мягко говоря, не самые дружественные отношения. Смогут ли наши производители заместить потенциально выпадающие объемы - от этого будет зависеть устойчивость экономики в целом.

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