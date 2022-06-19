Внешнеторговый оборот товаров сократился на 24,5%

За апрель белорусский импорт снизился на 22,4%, импорт - на 26,3%. Доля России во внешней торговле с января увеличилась с 48,6 до 63,4%.

Белстат обновил статистику внешней торговли, которая, как обычно, в Беларуси публикуется с задержкой в месяц. Она показывает резкое снижение практически всех показателей, которое продолжается второй месяц подряд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле Беларусь сократила внешнеторговый оборот товарами в стоимостном объеме на 24,5%. Экспорт снизился на 22,4%, импорт - на 26,3%.

Как отмечают аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем официальном ТГ-канале, снижение товарного экспорта связано с уменьшением поставок в страны вне СНГ на 37% к апрелю 2021-го и в страны СНГ (кроме России) на 75,4%. При этом переориентация товарных потоков пока заметна только в одном направлении - на российский рынок. Поставки белорусских товаров в Россию в апреле выросли на 16,2%, а в целом доля РФ в белорусском товарообороте на 1 мая составила 63,4%. Еще в январе она составляла 48,6%. В белорусском экспорте на российский рынок приходится 60,3%, в импорте - 66,3%.

Столь значительное снижение товарооборота со странами СНГ, за исключением РФ, связано, прежде всего, с заморозкой торговли с Украиной, которая являлась крупным торговым партнером Беларуси. Если в январе доля группы «СНГ минус Россия» в нашем внешнеторговом обороте составляла 13,5%, в феврале - 11,6%, то в марте - уже 3,2%, а в апреле - 3,5%.

По сумме четырех месяцев года снижение внешнеторгового товарооборота пока не так заметно благодаря высокой базе января-февраля. По данным Белстата, он составил за этот период 22 775,4 млн долларов (95,6% к январю-апрелю 2021-го), экспорт - 11 174,6 млн долл., импорт - 11 600,8 млн. Сальдо внешней торговли товарами по-прежнему отрицательное (-426,2 млн долл.), но значительно меньшее, чем за четыре месяца прошлого года (-888,4 млн). Это следствие опережающего сокращения импорта и перехода в торговле с РФ в основном за российские рубли.

Как считают в ЕАБР, в текущем году в Беларуси будет наблюдаться ослабление потребительского и инвестиционного спроса. Поэтому ожидается еще более значительная просадка импорта. Банк прогнозирует, что в результате сальдо внешней торговли будет профицитным и составит около 1-1,5 млрд долл. (в 2021 г. - 3,8 млрд).

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