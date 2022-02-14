Эксперты озвучили риски для белорусской экономики в 2022 году

Основная проблема - вероятное ухудшение ситуации во внешней торговле, что снизит возможности правительства по поддержке реального сектора и курса национальной валюты, которая в настоящее время переоценена.

Евразийский Банк Развития опубликовал февральский макрообзор, где приведены уточненные цифры основных макроэкономических индикаторов экономик стран ЕАЭС, в том числе Беларуси, в IV квартале 2021 года и сделан прогноз развития ситуации на ближайшую перспективу.

В обзоре, в частности, отмечается, что во 2-м полугодии 2021 г. белорусская экономика все время замедлялась. Так, в IV квартале годовой рост ВВП страны составил 1-1,2% после 1,35% в III квартале и 5,75% во II-м. Еще более показательными являются квартальные темпы роста ВВП с устранением сезонности (SA). При использовании этой методики рост ВВП Беларуси в IV квартале и вовсе являлся отрицательным (-0,1 или -0,2%).

Эксперты банка проанализировали ситуацию в отраслях экономики в IV квартале 2021 г., и вот что получилось. С устранением сезонности «в плюс» последние 3 месяца в Беларуси сработали: энергетика (+7,5% SA), торговля (+1,7% SA), а также сельское хозяйство (+5% SA), которое восстановило темпы после спада в III квартале из-за низкого урожая. И наоборот, минусовали в этот период: обрабатывающая промышленность (-0,7-0,8% SA), транспорт (-2% SA), строительство (-6% SA). Замедлился рост ИТ-сектора: до +0,2-0,3% SA в IV квартале с +2,5% в III квартале.

Республиканский бюджет в Беларуси по итогам 2021 г. был исполнен с дефицитом 0,3% ВВП. Причем, этот дефицит заметно сократился, по сравнению с 1,5% в 2020 г. Как считают аналитики ЕАБР, это произошло в результате увеличения объема доходов относительно ВВП на 0,3 п.п. и уменьшения расходов на 0,8 п.п. Росту доходов способствовало восстановление экономической активности в Беларуси и мире в целом, а также повышение мировых цен на сырье. А вот снижение расходов в банке связывают с сокращением капитальных вложений бюджета.

Как отмечается в обзоре: «рекордный профицит внешней торговли способствовал укреплению белорусского рубля в 2021 г.: к корзине валют - на 3%, к доллару – на 1,2%. В итоге рубль перешел к переоцененности в IV квартале 2021 г. и остается там в начале 2022 г. Сильная динамика курса наблюдалась на фоне рекордного для РБ профицита внешней торговли товарами и услугами - почти 4 млрд долл. за 11 месяцев 2021 г. К такому результату привело существенное наращивание экспорта в условиях взлета мировых цен на сырье и быстрого восстановления глобального спроса».

По данным ЕАБР, за прошлый год Нацбанк купил на бирже валюты на сумму 1,3 млрд долл., что поддержало ЗВР страны. Но, с другой стороны, в результате этого за год в белорусскую экономику было дополнительно «вброшено» более 3 млрд рублей (почти 2% ВВП). В результате избыточная банковская ликвидность выросла с 1,1 млрд рублей в I квартале 2021 г. до 4 млрд в IV квартале и в январе 2022 г. В условиях ограниченного изъятия Нацбанком свободной ликвидности это привело к снижению ставки МБК до 0-1% и к сильному снижению ставок по депозитам. Так, средняя ставка по новым срочным рублевым вкладам в декабре 2021 г. составила 7,3% - на 4,9 и 5,9 п.п. ниже сентября 2021 г. и декабря 2020 г. соответственно.

Еще одним следствием увеличения объемов ликвидности стал рост рублевого кредитного портфеля банков в III и IV кварталах 2021 г. В этот период он ускорился до около 1% SA в среднем в месяц с 0,2% SA в 1-м полугодии. Пока в ЕАБР такие темпы оценивают как умеренные, потому что в 2017-2019 гг. они составляли в среднем 1,4% SA при более низкой инфляции. И в целом переток свободной ликвидности на кредитный рынок пока носит ограниченный характер.

Что касается прогнозов для Беларуси, то на этот раз эксперты Евразийского банка были довольно осторожны, ссылаясь на высокий уровень неопределенности, и в основном отметили риски, которые могут привести к проблемам в 2022 году. Главный риск, который упоминается в обзоре, - практически неизбежное сокращение профицита внешней торговли страны в условиях замедления роста внешнего спроса и ограничений, введенных западными странами. Кроме того, в обзоре говорится, что пространство для стимулирования экономики в 2022 году будет ограничено из-за «сдержанного потенциала экономического роста» и значительных предстоящих выплат по госдолгу. На этом фоне у Нацбанка будет меньше возможностей для поддержки курса белорусского рубля. Если же правительство попробует «разогнать» экономику, ускорив темпы кредитования, это может привести к рискам закрепления инфляции на повышенном уровне и дополнительному давлению на курс.

Ссылки по теме:

Правительство определилось с прогнозом-2022. Ожидаем роста ВВП на 2,9%

Евразийский банк развития опубликовал прогноз на 2022 год