Белорусский рубль укрепился на 3,67%. Чего ждать дальше?

Секрет стабильности национальной валюты - эффект, названный экономистами «внешнеэкономическим чудом». Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим ИОСУБ рассказал - стоит ли ожидать подобных «чудес» в будущем году.

- Белорусский рубль приближается к концу года более крепким, чем был в его начале. Причем, укрепление произошло ко всем трем основным валютам. По состоянию на 13 декабря, по отношению к началу года доллар США снизился на 2,24%, евро - на 10,26%, российский рубль подешевел на 1,77%. Стоимость валютной корзины за это время снизилась на 3,67%. Более заметное снижение европейской валюты связано с ее удешевлением на мировом рынке. Валютная пара EUR/USD с начала года снизилась с 1,23 до 1,13 (-8%).

В причинах укрепления белорусского рубля большой загадки нет. Оно произошло в соответствии со спросом и предложением на валютном рынке. В статистике НБ РБ по операциям участников валютного рынка выделяется четыре категории участников: предприятия-резиденты, нерезиденты, банки и население. Примечательно, что по итогам 11 месяцев все четыре категории оказались чистыми продавцами валюты, то есть продали валюты больше, чем ее купили.

В частности, предприятия-резиденты за 11 месяцев продали валюты на чистой основе на 762,5 млн долл., нерезиденты - 529,3 млн, банки - 170,9 млн, а население продало наличной и безналичной валюты на чистой основе 21,8 млн долл. Суммарный результат действий всех этих четырех категорий за 11 месяцев - чистая продажа валюты на 1,484 млрд долларов. Причем основной вклад в превышение предложения валюты над спросом на нее внесли предприятия-резиденты и нерезиденты.

Причина такого избытка валюты у предприятий - широко известный эффект, названный «внешнеэкономическим» или «внешнеторговым» чудом. На момент написания этих строк стал известен итог внешней торговли товарами и услугами за 10 месяцев года. Так вот: торговое сальдо за этот период сложилось положительным в размере +3 222,2 млн долл. Оно, в свою очередь, сложилось из отрицательного сальдо торговли товарами (-495 млн долл.) и положительного сальдо торговли услугами (+3 717,2 млн долл.).

Следует учитывать, что эффект этого «чуда», вероятнее всего, разовый. Он связан с падением активности у основных торговых партнеров в прошлом году из-за локдаунов, и ее резким восстановлением в текущем году для удовлетворения отложенного спроса, а также с крайне благоприятной ценовой конъюнктурой для многих позиций белорусского экспорта. На продолжение этого тренда в следующем году рассчитывать не приходится. К тому же на экспорт будут давить санкции. Так что следующий год вряд ли будет для рубля столь же благоприятным, как нынешний.

Если говорить о перспективах ближайшего месяца, то рубль может сдать позиции ко всем трем основным валютам. На этом горизонте можно ждать роста курса доллара до 2,59, евро - до 2,88, российского рубля - до 3,44 за 100 российских.

Ссылки по теме:

Неожиданный разворот на валютном рынке

Ставки по новым кредитам в декабре станут выше