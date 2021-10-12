Эксперты ЕАБР объяснили «секрет» стабильности белорусского рубля

В течение нескольких месяцев на рынке наблюдается увеличение объемов предложения валюты и одновременное снижение спроса на нее со стороны населения.

По данным Национального банка, в сентябре в Беларуси вновь наблюдалось превышение объемов предложения валюты над спросом на нее. «Чистая» продажа за месяц составила 74,8 млн долларов. Это втрое меньше, чем в августе, когда население, предприятия и банки продали «чистыми» 228,5 млн долларов. Но в любом случае курс белорусского рубля снова удержался на завоеванных «позициях».

Уменьшение объемов «чистой» продажи валюты в сентябре связано с действиями субъектов хозяйствования. Если в августе они также в основном продавали СКВ, то в сентябре неожиданно стали покупателями в объеме 179,4 млн долл. Но эту цифру с лихвой перекрыло одно только население, которое продало наличной и безналичной валюты на 182,9 млн долл. больше, чем купило. Как обычно, чистыми продавцами оказались также субъекты хозяйствования-нерезиденты (47,5 млн) и банки (23,8 млн).

По этому поводу аналитики ЕАБР отметили, что наблюдают «в последние месяцы увеличение скорректированных на сезонность объемов предложения валюты, и снижение спроса со стороны населения. Это может быть связано с замедлением роста доходов домохозяйств и повышением процентных ставок по рублевым депозитам. Нельзя исключать и возможное увеличение поступлений денежных переводов мигрантов в условиях восстановления экономики России и мира. Чистое предложение иностранной валюты поддерживает курс белорусского рубля».

В определенной степени этот тренд помог поддержать и золотовалютные резервы государства. Напомним, что в августе ЗВР увеличились на 1 054,3 млн долл. (+14,2%) за счет, прежде всего, распределения специальных прав заимствования Международного валютного фонда (SDR). В сентябре ЗВР снизились на 36,8 млн долл. (-0,4%). Как говорится в пресс-релизе Нацбанка, «снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 240 млн. долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота».

При этом в ЕАБР считают, что снижение объемов ЗВР могло бы быть значительно большим, но Нацбанк для покрытия расходов скупил ту самую разницу в спросе и предложении на валютном рынке в почти 75 млн долл.

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