Нацбанку удалось стабилизировать ситуацию на валютном рынке

Но дальнейшее будет зависеть от внешнего финансирования и результатов внешней торговли.

Рост спроса на иностранную валюту в августе 2020 г. вынудил Национальный банк принять комплекс мер по стабилизации ситуации. Для снижения давления на валютный курс в августе 2020 г. регулятор стал активно осуществлять интервенции на Белорусской валютно-фондовой бирже. В результате платежи по обслуживанию внешнего долга совместно с валютными интервенциями привели к снижению золотовалютных резервов страны на 1,4 млрд долл.

С учетом возросшего спроса со стороны населения и субъектов хозяйствования, а также ограниченного объема резервов были введены дополнительные условия по предоставлению ликвидности коммерческим банкам, а именно - с 24 августа по 15 сентября приостановлена выдача им кредитов овернайт. А 14 сентября регулятор продлил приостановку постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности на 1 месяц. Привлечение ликвидности банками от Национального банка стало возможным только в рамках проведения аукционов на открытом рынке и двусторонних операций. Только за август оборот по ломбардным кредитным аукционам составил почти 2 млрд бел. руб. До этого Национальный банк последний раз прибегал к проведению кредитного аукциона в январе 2019 г.

Ограничение свободного доступа к ресурсам Национального банка, а также валютные интервенции положительно отразились на валютном рынке. В течение 1-й декады сентября произошло некоторое укрепление национальной валюты к доллару, евро и российскому рублю. С другой стороны, банки вынуждены были пересмотреть свою активность в сфере кредитования. Ситуация с ликвидностью усложнилась постепенным оттоком вкладов населения в течение последних месяцев. По сравнению с июлем, депозиты населения в иностранной валюте в августе 2020 г. сократились на 8,8%, а в национальной валюте - на 11,8%. В то же время ускоренными темпами уменьшились именно переводные депозиты, в то время как снижение других рублевых и валютных вкладов населения происходило более медленными темпами.

То, что спрос на рублевые ресурсы со стороны банков существенно возрос в августе подтверждает динамика межбанковского рынка. С 1 июля регулятор приостановил привлечение средств банков в депозиты. Это было сделано с целью оживления межбанковского рынка. Действительно, в июле по сравнению с предыдущими месяцами наблюдался рост объемов кредитов и депозитов на межбанке при одновременном снижении средних процентных ставок. В августе обороты межбанковского рынка составили максимальную за последние три года величину при возросшей по сравнению с июлем средней процентной ставке, равной 5,12%. Причем отличительной особенностью работы межбанковского рынка на конец августа - 1-ю декаду сентября - являлась более высокая стоимость ресурсов. Если 3 августа средняя ставка равнялась 3,97% годовых, то 20 августа - 8,35, 1 сентября - 16,5, а 10 сентября - 15%.

Ограниченность рублевой ликвидности в банковской системе отразилась и на стоимости новых рублевых депозитов физических лиц. Так, ряд банков в сентябре стал предлагать краткосрочные депозиты по ставкам 15-22%. В то же время финансовые институты продолжили сокращать кредитные программы для физических лиц.

Таким образом, проводимая Национальным банком монетарная политика позволила стабилизировать валютный рынок в краткосрочном периоде. Хотя неопределенность динамики спроса на иностранную валюту в будущем сохраняется. Формирование ресурсной базы банков с учетом популяризации безотзывных депозитов способствует стабильности на рынке вкладов. Однако сейчас привлекать ресурсы населения становится все сложнее. Банки вынуждены занимать денежные средства под достаточно высокие проценты. Сохранение в течение длительного периода ограничительных мер по предоставлению банкам ликвидности со стороны Национального банка может ухудшить условия кредитования, в том числе и для реального сектора экономики.

Вместе с тем в отличие от ситуации 2011 г. в настоящее время нет экономических предпосылок, таких как инфляция, для резкого обесценения курса белорусского рубля. Рост спроса на иностранную валюту обусловлен, прежде всего, возросшими негативными ожиданиями. Изменение вектора этих ожиданий будет способствовать снижению спроса на иностранную валюту и нормализации ситуации. Дальнейшая ситуация на валютном рынке и в монетарной сфере будет зависеть отряда факторов, включая возможность привлечения внешнего финансирования и результатов внешней торговли.

Анастасия ЛУЗГИНА,

кандидат экономических наук, центр экономических исследований BEROC

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