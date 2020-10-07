Курсы валют обновили исторические максимумы

Почему белорусский рубль в августе так сильно сдал к валютной корзине?

В августе, на фоне ажиотажного спроса на валюту со стороны населения и предприятий, белорусский рубль рухнул к валютной корзине на максимальную величину с января 2016 г. за счет одновременного сильного роста курсов всех иностранных валют.

Стоимость доллара в прошлом месяце выросла до 2,6631 (+9,21%, рост второй месяц подряд), евро - до 3,1668 (+10,50%, растет четвертый месяц), российская валюта - до 3,5702 бел. руб. за 100 росс. (+7,45%). В результате валютная корзина подорожала за август на 8,58%. С начала года к концу августа доллар подорожал на 26,60%, евро - на 34,62%, а российский рубль - на 4,87%. Валютная корзина выросла за это время на 16,65%. При этом все три валюты и корзина обновили исторические максимумы.

По данным Нацбанка, в августе субъекты хозяйствования-резиденты купили на чистой основе 651,5 млн долл. (после продажи 53,5 млн долл. в июле). Это максимальная чистая покупка с декабря 2010 г. Население приобрело на чистой основе наличной и безналичной валюты на 622,2 млн долл. (после покупки 215,6 млн долл. в июле), оставаясь нетто-покупателем девятый месяц подряд.

При этом чистая покупка наличной валюты составила 298,6 млн долл. (после чистой покупки 65,8 млн долл. в июле). Чистая покупка безналичной валюты - 323,6 млн долл. (после чистой покупки 149,9 млн долл. в июле). Как общая покупка валюты, так и отдельные цифры по наличной и безналичной валюте являются рекордными с декабря 2014 г. Именно всплеск девальвационных ожиданий, и как следствие - рекордный спрос на валюту как со стороны населения, так и предприятий - обеспечил в августе падение белорусского рубля.

Тем не менее, с начала сентября рубль перешел к восстановлению. Это, по всей видимости, связано с тем, что предприятия, покупавшие валюту в августе, перешли к ее продаже. А население исчерпало рублевый ресурс для ее покупки. По нашим прогнозам, в течение ближайшего месяца рубль продолжит восстановление ко всем валютам. За это время доллар может снизиться до 2,52, евро - до 2,90, а российская валюта - до 3,23 бел. руб. за 100 росс. Однако значительная волатильность на внешних рынках (сильное изменение евро к доллару, колебания российского рубля из-за нефти или санкционных факторов, и т.д.) могут внести существенные коррективы в этот сценарий.

Вадим ИОСУБ,

старший аналитик Альпари

Полностью эта публикация доступна подписчикам печатной и электронной версий: https://director.by/poluchit-zhurnal/podpisatsya

Ссылки по теме:

Почему курс белорусского рубля будет падать ...

С начала года рубль обвалился почти на 20% ...