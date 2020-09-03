С начала года рубль обвалился почти на 20%

Избирательная кампания и ухудшение ситуации в экономике значительно усилили девальвационные ожидания.

В июле белорусский рубль незначительно снизился к валютной корзине. Причиной стал рост курсов доллара и евро, который был почти полностью компенсирован снижением российского рубля. Однако уже в августе, на фоне протекающих в стране политических процессов, снижение белорусского рубля заметно ускорилось. По состоянию на 24 августа официальный курс доллара вырос до 2,5216 (+19,87% с начала года), евро - до 2,9819 (+26,76%), а российская валюта подорожала до 3,4005 бел. руб. за 100 российских (-0,11). В целом валютная корзина с начала года стала дороже на 10,65%, обновив исторический максимум. Новый максимум, кстати, установил и курс евро.

Население и предприятия скупают валюту

В июле стоимость доллара США выросла с 2,4008 до 2,4386 руб. (+1,57%), прервав серию из трех месяцев снижения. Европейская валюта подорожала с 2,7036 до 2,8660 руб. (+6,01%), причем она растет третий месяц подряд. Российский рубль потерял в цене с 3,4306 до 3,3226 бел. руб. за 100 российских (-3,15%), прервав серию трех месяцев роста. В результате валютная корзина за июль подорожала на едва заметные 0,04%.

Столь скромная динамика означает, что в июле с белорусской валютой ничего не происходило, а движение отдельных валют лишь отражает процессы на внешних рынках, рост евро к доллару и падение российской валюты к иностранным. С начала года к концу июля доллар подорожал на 15,93%, евро - на 21,83%, российский рубль подешевел на 2,4%. Валютная корзина выросла за это время на 7,43%.

Изменение валютной корзины и ее составляющих с начала 2020 г., %

По данным Нацбанка, в июле субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе 53,5 млн долл. (после покупки 44 млн в июне). С начала года чистая покупка предприятий составила 746 млн долл. Население в июле купило на чистой основе наличной и безналичной валюты на 215,6 млн долл. (после покупки 77,7 млн в июне), оставаясь нетто-покупателем восьмой месяц подряд, с декабря прошлого года. При этом чистая покупка наличной валюты составила 65,8 млн долл. (после чистой продажи 23,1 млн. в июне). А чистая покупка безналичной - 149,9 млн долл. (после чистой покупки 100,9 млн в июне).

Население остается нетто-покупателем валюты уже восьмой месяц подряд.

Как видим, кроме традиционной покупки безналичной валюты, население превратилось и в чистого покупателя наличной. С начала года физические лица купили на чистой основе наличной и безналичной валюты на сумму 873,8 млн. долл., внеся в ослабление рубля даже больший вклад, чем предприятия.

На валютном рынке продолжается сказываться итог длительного роста реальных доходов населения, опережающий рост производительности труда. Однако к этому традиционному фактору прибавились дополнительные девальвационные ожидания. Они вызваны ходом избирательной кампании, включая историю с рейдерским захватом «Белгазпромбанка».

Отток депозитов усилился

Сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса по итогам июня шестой месяц подряд оказалось положительным и составило, по предварительным данным, +207 млн долл. (после +163,9 млн долл. в мае). Сальдо внешней торговли услугами традиционно было положительным +344,1 млн долл. (+289,8 млн долл. - в мае). А сальдо внешней торговли товарами столь же привычно являлось отрицательным, составив -137,1 млн долл. (-125,9 млн долл. в мае). Июнь оказался благоприятным месяцем для внешней торговли, а торговое сальдо показало лучший результат с января. Вероятно, сказывается нормализация экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений.

Срочные рублевые депозиты населения в июле снизились второй месяц подряд. Что касается валютных депозитов, они сжимаются уже седьмой месяц. По данным Нацбанка срочные рублевые депозиты населения в июле снизились на 108,1 млн руб. до 4.924,1 млн (-2,1%). Их снижение с начала года составило -207,3 млн. руб. (-4%). Срочные валютные депозиты населения снизились в июле на 72,8 млн долл. до 5.562,8 млн долл. (-1,3%). Их снижение с начала года составило 653,5 млн долл. (-10,5%).

Срочные рублевые депозиты населения снижаются второй месяц подряд, а валютные - уже седьмой месяц.

По всем признакам в августе отток депозитов усилился. Об этом свидетельствует рост ставок на межбанке при растущих оборотах сделок. Кроме того, Нацбанк после длительного перерыва вернулся к размещению рублевых средств на аукционах. Но точный объем изъятых из банков средств оценить сейчас невозможно, так как статистика по августу будет доступна только в сентябре.

Власть загнала вкладчиков в цугцванг. Если они оставят валютные вклады в банке, это не означает гарантию их сохранности. Вдобавок, теоретически они могут быть заморожены на неопределенное время или принудительно конвертированы в рубли. Если все вкладчики дружно начнут снимать вклады, банки смогут их выдать лишь первым 10-20% «добежавшим», и банковская система гарантировано «ляжет». Остальные - не получат ничего. Сколько вкладчиков уже «добежало», и как близка банковская система к коллапсу - оперативных данных нет. Стратегическим выходом из ситуации могла бы стать смена власти. Это могло бы открыть нам доступ к дешевой зарубежной ликвидности. Можно было бы также получить экстренное финансирование от международных финансовых организаций, разместить евробонды по приемлемым ставкам, привлекать межбанковские кредиты. В противном случае хороших ходов я не вижу.

Индекс потребительских цен на товары и услуги, по сравнению с предыдущим месяцем, в июле вырос на 0,2%, а с начала года - на 3,6%. За последние 12 месяцев рост цен составил 5,2%, как и месяцем ранее.

Это еще не дно…

За третью неделю августа белорусский рубль особенно заметно сдал к иностранным валютам. Доллар за эту неделю подорожал на 2,7%, евро - на 2,8%, российский рубль - на 1,3%. Основной рост курсов пришелся на пятницу 21 августа. Она характеризовалась достаточно высоким, по меркам нашего валютного рынка, объемом торгов. Стали поступать сообщения о том, что в банках нельзя купить валюту, так как ее просто нет. Происходящее уже можно охарактеризовать, как плавная девальвация. Похоже, что население пытается перевести в валюту все доступные рублевые сбережения. Этот процесс сдерживает лишь то, что примерно 2/3 срочных вкладов в белорусских рублях являются безотзывными, их нельзя снять досрочно до истечения срока депозита.

Происходящее сейчас на рынке уже можно назвать плавной девальвацией.

Глобально валюта кончиться не может, с учетом действующего пока плавающего курса. Острый дефицит валюты в Беларуси возникал при фиксированном курсе, а сейчас на рост спроса рынок просто отвечает ростом курса. Перебои могут быть лишь временными и техническими, если только руководство страны не решит искусственно сдерживать курс валют. В этом случае дефицит неизбежен, но он будет закрыт появлением «черного рынка», где по курсу, заметно выше официального, валюту можно будет купить. Такое не раз уже было в нашей истории во времена фиксированного административного курсообразования.

Появляются слухи о том, что государство может заморозить вклады, в первую очередь, валютные. Но пока правительство такие слухи опровергает. Впрочем, в случае подобных действий ни одно правительство заранее не будет анонсировать и подтверждать такие планы.

По нашим прогнозам, в течение ближайшего месяца, при сохранении текущих негативных тенденций, но без серьезного дополнительного обострения, белорусский рубль продолжит снижение ко всем валютам. За это время доллар может подорожать 2,61 руб, евро - до 3,10 руб, а российская валюта - до 3,48 бел. руб. за 100 российских. Однако обострение политической обстановки, введение административных запретов и ограничений на валютном рынке, могут раскачать ситуацию значительно сильнее.

Вадим ИОСУБ,

старший аналитик «Альпари Евразия»

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