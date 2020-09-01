Август-2020: шок - это по-нашему!

Экономика практически «встала» - большинство крупных проектов и сделок заморожены «до выяснения ситуации».

Мы все наверняка запомним этот год. Потому что всего за восемь месяцев произошло столько событий, что их с лихвой хватило бы лет на двадцать, а то и на все тридцать. Уверен: большинство компаний за всю их историю не сталкивались с таким количеством проблем. Как сказал один мой знакомый руководитель: «Хочу уснуть и проснуться 1 января 2021 г.»

Казалось, ничего хуже пандемии уже быть не может. Эксперты говорят о том, что мировая экономика оправится от этого шока не раньше, чем через 2-3 года. Беларусь на этом фоне выглядела даже лучше многих стран, потому что мы обошлись без тотального карантина. Летом Нацбанк и правительство объявили о смягчении денежно-кредитной политики, и в экономику потекли робкие ручейки кредитных ресурсов. Все ждали, что к осени рынки начнут оживать и конец года будет, по крайней мере, не таким грустным. Ан нет! Выборы буквально за месяц полностью изменили ситуацию.

В придачу к валютным и эпидемиологическим бизнес получил еще и огромные политические риски! Экономика практически «встала», так как проекты и серьезные сделки заморожены «до выяснения ситуации». Инвесторы выжидают, чем все закончится. Чрезмерно жесткое подавление протестных митингов привело к тому, что на многих предприятиях в августе бастовали, а там, где работали, больше времени уходило на собрания и переговоры рабочих и администрации, чем на выпуск продукции.

Валютный рынок среагировал соответственно: на момент написания этой статьи курс доллара в столичных банках перевалил за 2,70 руб. и кое-где уже наблюдался дефицит валюты. Что дальше? Однозначный ответ на этот вопрос сейчас не может дать ни один экономист. Очевидно, что таких потрясений у нас не было с 1990-х, а с учетом COVID можно сказать, что с подобными вызовами наша экономика в новейшей истории не сталкивалась никогда!

Положа руку на сердце, можно сказать, что позитивного сценария в этой ситуации не просматривается вовсе, потому что в нашей гипертрофированной экономике за последнее десятилетие накопилось столько проблем, что даже срочные реформы или очередное вливание денег ничего не гарантируют. Как говорил сантехник в советском анекдоте: здесь надо менять всю систему…

Пока очевидными являются несколько моментов. Во-первых, многое будет зависеть от разрешения политического кризиса. В худшем случае экономика может получить международные санкции, снижение кредитных рейтингов и заморозку зарубежного финансирования, уход иностранных инвесторов, очередную волну оттока специалистов за рубеж. А кроме того, вывод капитала и перевод бизнеса в другие страны.

Во-вторых, независимо от того, найдут ли власть и оппозиция способ разрешения ситуации, практически нет сомнения в ускорении инфляции и девальвации белорусского рубля. Насколько - вопрос дискуссионный. Но эксперты рекомендуют сейчас не ввязываться в рискованные сделки и по возможности создавать «по­душку безопасности» на случай негативного сценария.

И еще: сейчас общество вновь разделено и на многих госпредприятиях начались увольнения тех, кто наиболее активно выражает свою гражданскую и политическую позицию. Это - ошибка, потому что, в конце концов, можно потерять немало профессиональных специалистов. А кадровый дефицит на многих производствах - и без того серьезная проблема. Это хорошо понимает частный бизнес, где, наоборот, создаются биржи вакансий и фонды помощи тем, кто был уволен по таким мотивам. Люди - главный ресурс любого бизнеса, тогда как политические противостояния рано или поздно заканчиваются.

заместитель главного редактора Константин КОРЖЕВИЧ