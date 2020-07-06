Почему курс белорусского рубля будет падать

Население скупает валюту шестой месяц подряд. Евро и российский рубль - растут.

Беларусь: тренд развернулся

После недолгого апрельского укрепления рубль в очередной раз снизился и вернулся к тенденции, которая господствовала с ноября по март. На этот раз причиной ослабления национальной валюты стал рост курсов евро и российского рубля.

Так, стоимость доллара США в мае снизилась с 2,4361 до 2,4100 руб. (-1,07%), причем снижение американской валюты продолжается второй месяц. Евро подорожал с 2,6502 до 2,6772 руб. (+1,02%). Российский рубль прибавил в цене с 3,3066 до 3,4096 бел. руб. за 100 росс. (+3,11%) и растет уже второй месяц. В результате валютная корзина за май подорожала на 1,42%. С начала года доллар в Беларуси стал дороже на 14,57%, евро - на 13,81%, российский рубль - на 0,16%. Валютная корзина за это время выросла на 6,98%.

Изменение валютной корзины и ее составляющих с начала 2020 г., %

По данным Нацбанка, в мае субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе всего 5 млн долл. (после продажи в апреле 166,6 млн долл.). Население купило на чистой основе наличной и безналичной валюты на 58,8 млн долл. (после покупки 69,5 млн долл. в апреле), оставаясь нетто-покупателем шестой месяц подряд. При этом чистая продажа наличной валюты составила 28,3 млн долл. (после чистой продажи 55 млн долл. в апреле). Чистая покупка безналичной валюты составила 87,1 млн долл. (после чистой покупки 124,5 млн долл. в апреле).

В итоге предприятия и население суммарно оказались чистыми покупателями валюты, причем это «заслуга» именно населения! Таков закономерный и неизбежный результат длительного роста реальных доходов, опережающих рост производительности труда. Именно этим объясняется майское снижение рубля к корзине.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса в апреле четвертый месяц подряд оказалось положительным и составило, по предварительным данным, +48,1 млн долл. (после +26 млн в марте). Сальдо внешней торговли услугами традиционно оказалось положительным +267,5 млн долл. (+384,5 млн долл. в марте). Сальдо внешней торговли товарами столь же привычно было отрицательным в размере -219,4 млн долл. (-358,5 млн в марте).

Как видим, тенденции апреля были противоречивыми. С одной стороны, по сравнению с предыдущим месяцем удалось уменьшить отрицательное сальдо по товарам. В то же время сократилось положительное сальдо торговли услугами. Но суммарная динамика этих двух процессов позволила хоть и немного, но улучшить результат по сравнению с мартом.

В мае удалось прервать тенденцию и по снижению рублевых депозитов. Но валютные депозиты сжимаются пятый месяц подряд. По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения в мае выросли на 14,1 млн руб. - до 5 037,9 млн. руб. (+0,3%). А срочные валютные депозиты населения снизились на 70,8 млн долл. - до 5.767,8 млн долл. (-1,2%). Цены в мае вернулись к нечастой для нашей экономики дефляции. Индекс потребительских цен на товары и услуги снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, а с начала года вырос на 3,2%. За 12 месяцев рост цен составил 4,9% по сравнению с 5,4% месяцем ранее.

США и ЕС продолжают меры поддержки экономики

В мае, как и в апреле, доллар продолжал пребывать в некоторой «растерянности», не проявляя четких и логичных тенденций. Если в апреле он укрепился к евро и франку, но при этом снизился к фунту и иене, то в мае динамика была ровно противоположной. За месяц пара EUR/USD выросла на 1,4% - до 1,1107 (-1% с начала года). Пара GBP/USD снизилась на 1,9% - до 1,2350 (-6,8% с начала года). Пара USD/CHF снизилась на 0,4% - до 0,9610 (-0,6% с начала года). Пара USD/JPY после пяти месяцев снижения выросла на 0,6% - до 107,78 (-0,8% с начала года).

На заседании 4 июня Европейский центробанк сохранил уровень ставок и объявил об увеличении объема экстренной программы скупки активов (PEPP) на 600 млрд евро до 1,35 трлн. Регулятор не включил «мусорные» облигации в программу, но сообщил, что горизонт скупки активов в рамках PEPP будет продлен как минимум до конца июня 2021 г. «Совет управляющих в любом случае будет проводить чистые покупки активов в рамках PEPP до тех пор, пока не посчитает, что кризисная фаза коронавируса завершена», - говорится в сообщении ЕЦБ. Депозитная ставка осталась на уровне минус 0,50%, основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике - 0,0%, ставка экстренного кредитования для банков - 0,25%.

Свежие экономические индикаторы и исследования подтверждают резкое сокращение экономики еврозоны и быстрое ухудшение ситуации на рынке труда. Согласно обнародованным прогнозам, центробанк в рамках базового сценария ждет снижения ВВП еврозоны в этом году на 8,7% и роста в 2021-м на 5,2%.

По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, масштаб сокращения и восстановления экономики будет в значительной степени зависеть от продолжительности и эффективности коронавирусных ограничений, успеха мер, призванных смягчить последствия пандемии, и от того, как сильно пострадают потенциал предложения и внутренний спрос. Хотя ЕЦБ ждет восстановления активности в еврозоне в III квартале, его общие темпы и масштаб остаются крайне неопределенными. ЕЦБ также пересмотрел резко вниз прогнозы инфляции из-за падения цен на нефть и влияния карантина.

Теперь рост потребительских цен в этом году прогнозируется в размере 0,3%, что значительно ниже предыдущего прогноза в 1,1% и далеко от целевого показателя почти в 2%. Нельзя исключить и того, что европейские ставки уйдут глубже в отрицательную зону. Их снижение остается одним из вариантов для ЕЦБ, но покупка активов в настоящее время представляется более подходящим инструментом для стимулирования экономики еврозоны, заявила член руководства ЕЦБ Изабель Шнабель.

Экономика США завершила свой самый длительный в истории период роста в феврале и вступила в рецессию в результате пандемии коронавируса, заявила исследовательская группа по вопросам частной экономики, отслеживающая экономический цикл США. Комитет по определению дат начала и конца экономического цикла Национального бюро экономических исследований сообщил, что его члены пришли к выводу: беспрецедентные масштабы спада занятости и производства, а также его широкий охват во всей экономике дают основания назвать этот эпизод рецессией, даже если он окажется короче, чем предыдущие экономические спады.

Правительство США намерено помогать экономике на протяжении многих лет и не планирует сворачивать меры поддержки, как только бизнес вернется к работе.

В течение первых трех месяцев года ВВП США снизился на 4,8% в годовом исчислении. Ожидается, что данные за период с апреля по июнь покажут еще более сильное падение в годовом исчислении, возможно, на 20% и более. Уровень безработицы вырос с рекордно низкого уровня 3,5% в феврале, достигнув 14,7% в апреле и 13,3% в мае. Но экономика вполне может начать свое восстановление, сделав текущий спад не только одним из самых резких, но и, возможно, одним из самых коротких за всю историю. Экономисты ожидают, что рост возобновится уже летом и, скорее всего, продолжится, если вирус отступит навсегда.

Федеральный резерв США дал понять, что намерен и дальше оказывать экстраординарную поддержку американской экономике. В своем первом макроэкономическом прогнозе с момента начала пандемии американский центробанк облек в язык цифр то, что все чаще звучало из уст чиновников: меры, принятые для борьбы с кризисом, призваны помогать экономике на протяжении многих лет, а не будут быстро свернуты, как только бизнес вернется к работе.

Сальдо внешней торговли Беларуси в апреле четвертый месяц подряд оказалось положительным.

Прогноз ФРС предполагает, что безработица сократится до 6,5% в 2021 г. и до 5,5% в 2022 г., что на 2 процентных пункта выше показателей конца прошлого года. «Продолжающийся кризис в сфере здравоохранения окажет тяжелое давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе и несет существенные риски для экономического прогноза в среднесрочной перспективе», - говорится в заявлении ФРС по июньского заседания.

Котировки пары EUR/USD

ФРС видит свою ключевую ставку по однодневным операциям около нуля как минимум до конца 2022 г. Решение сохранить ее в диапазоне 0,00-0,25% было принято единогласно. ФРС также пообещала продолжать скупать облигации как минимум нынешними темпами в объеме около 80 млрд долл. в месяц (облигации Минфина) и 40 млрд долл. в месяц (долги, обеспеченные закладными). Глава ФРС Пауэлл заявил, что ФРС даже не думает о повышении ставок. По его словам, восстановление экономики должно начаться во второй половине текущего года.

Пара EURUSD во второй половине мая - первой половине июня совершила восхождение с 1,0770 до 1,1420, после чего перешла к коррекции. Ближайшая цель для снижения пары - уровень 1,0870.

Сырьевые рынки: нефть восстанавливается

Сырьевые рынки в мае продолжили рост. Цена нефти марки Brent прибавила сразу 39,3% - до 37,6 долл. за баррель (-43,1% с начала года). Золото выросло за месяц на 2,6% - до 1 730 долл. за тройскую унцию (+13,8% с начала года).

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и некоторые другие нефтедобывающие страны решили не смягчать ограничения на добычу. В начале июня они продлили до августа ранее достигнутое соглашение о снижении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо подчеркнул важность соглашения по сокращению и назвал его важным механизмом для восстановления баланса и стабилизации мирового рынка.

В июньском докладе ОПЕК сохранил прогноз динамики спроса на нефть в 2020 г., по-прежнему ожидая его падения на 9,1 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом до 90,6 млн баррелей в сутки. По оценкам ОПЕК, спрос на нефть во II квартале 2020 г. упадет до 81,3 млн баррелей в сутки, в III - до 92,3 млн, а в IV - до 96,3 млн баррелей в сутки с 99,7 млн баррелей в сутки в среднем в 2019 г.

Основная причина такого снижения - распространение нового типа коронавируса и его негативное влияние на мировой спрос на нефть. ОПЕК ожидает, что добыча стран вне-ОПЕК в 2020 г. упадет на 3,2 млн баррелей в сутки в годовом выражении - до 61,8 млн баррелей в сутки. ОПЕК не приводит оценку изменения собственной добычи нефти в 2020 г., но отмечает, что в мае добыча стран-участниц картеля снизилась на 6,3 млн баррелей в сутки до - 24,2 млн.

Цены на нефть марки Brent, долл./баррель

В мае нефть марки Brentустойчиво росла с 22 долл. за баррель до 43,3 долл. в начале июня, после чего последовала коррекция до 37,2 долл. В ближайшее время цена может вновь протестировать уровень 43,3 долл. В среднесрочной перспективе котировки могут колебаться в диапазоне 35 - 45 долл. за бочку.

Вадим ИОСУБ,

старший аналитик «Альпари Евразия»

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