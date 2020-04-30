Великая депрессия 2.0

На фоне турбулентности в мировой экономике в Беларуси наблюдается рекордный спрос на валюту и отток банковских вкладов.

Падение пятый месяц подряд

В марте белорусский рубль продолжил снижение к корзине валют, которое длится с ноября прошлого года. Как и предыдущие два месяца доллар и евро дорожали с одновременным снижением курса российского рубля.

Так, стоимость доллара США за март выросла с 2,2391 до 2,6023 руб. (+16,22%), и этот рост продолжается уже третий месяц. Европейская валюта подорожала с 2,4675 до 2,8793 руб. (+16,69%), она растет шестой месяц подряд. Российский рубль подешевел с 3,3406 до 3,2600 бел. руб. за 100 росс. (-2,41%), и он снижается третий месяц. В результате валютная корзина подорожала за февраль на 6,58%. По итогам I квартала доллар подорожал на 23,71%, евро - на 22,40%, а российский рубль подешевел на 4,24%. Валютная корзина за это время выросла на 8,61%.

Изменение валютной корзины и ее составляющих с начала 2020 г., %

По данным Нацбанка, в марте субъекты хозяйствования-резиденты купили на чистой основе 617,8 млн долл. (в феврале - 285,4 млн). Это максимальный месячный спрос на валюту со стороны предприятий с декабря 2010 г.! Население купило на чистой основе наличной и безналичной валюты на 279,4 млн долл. (после покупки 128 млн долл. в феврале), оставаясь нетто-покупателем четвертый месяц подряд. Причем это также максимальная месячная покупка валюты населением с августа 2015 г. Чистая покупка наличной валюты составила 58,5 млн долл. (после чистой продажи 17,9 млн в феврале). Это - первый случай нетто-покупки наличной валюты населением с января 2016 г.! Чистая покупка безналичной валюты составила 221 млн долл. (после покупки 145,9 млн долл. в феврале), и это также максимум с декабря 2014 г.

Еврозона может скатиться в рецессию уже во II квартале.

Рекордный спрос на валюту в марте со стороны населения и предприятий привел к значительному падению белорусского рубля. Причем все произошло на фоне разворачивающейся пандемии коронавируса и связанного с ней падения мировой экономики и цен на нефть, а вслед за этим - российского рубля. Сказалось также длительное превышение роста реальных доходов населения по сравнению с производительностью труда.

В феврале сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса второй месяц подряд оказалось положительным и составило, по предварительным данным, +140,3 млн долл. (после +284,8 млн в январе). Сальдо внешней торговли услугами традиционно оказалось положительным +319,4 млн долл. (+336,4 млн в январе). Сальдо внешней торговли товарами столь же привычно оказалось отрицательным (-179,1 млн. долл.). В январе эта цифра составляла «минус» 51,6 млн долл.

По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения в марте снизились на 191,7 млн руб. - до 5 103,2 млн (-3,6%), причем снижение произошло впервые с сентября 2018 г. на фоне повышенного спроса на валюту. Срочные валютные депозиты населения в марте также уменьшились на 140,3 млн долл. - до 6 032,1 млн долл. (-2,3%), но их снижение длится уже третий месяц. На «вынос» вкладов в марте, вероятно, повлияли панические настроения части населения по поводу надежности банковской системы в условиях кризиса.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,9%. С начала года рост цен составил 2,7%, а за последние 12 месяцев - 4,9%.

В течение ближайшего месяца мы ожидаем укрепления белорусского рубля к доллару и евро с одновременным снижением к российскому. За это время доллар может снизиться до 2,30 руб., евро - до 2,44 руб., а российская валюта, наоборот, вырастет до 3,35 руб. за 100 росс. Однако значительная волатильность на внешних рынках (сильное изменение евро к доллару, колебания российского рубля из-за нефти или санкционных факторов и т.д.) могут внести существенные коррективы в этот сценарий.

Опять растут валюты-убежища

В марте на мировом валютном рынке продолжал доминировать сценарий бегства от рисков. Доллар не изменился к евро, укрепился к британскому фунту, но при этом снизился к валютам-убежищам, таким как швейцарский франк и японская иена. За месяц пара EUR/USD осталась вблизи 1,1030 (-1,7% с начала года). Однако сохранение статус-кво по итогам марта не должно вводить в заблуждение: периодически эта пара демонстрировала серьезную волатильность: бурный рост до 1,1500, потом столь же быстрое падение к 1,0635, и лишь затем - возврат к уровням начала месяца.

Пара GBP/USD снизилась третий месяц подряд - на этот раз на 3,2% - до 1,2416 (-6,3% с начала года). Пара USD/CHF снизилась на 0,5% - до 0,9609 (-0,6% с начала года). А USD/JPY - снизилась четвертый месяц подряд, на этот раз на 0,5% - до 107,51% (-1,0% с начала года).

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило в начале апреля, что глубокая глобальная рецессия в 2020 г. - теперь базовый прогноз на фоне распространения эпидемии во всем мире. Скорость, с которой распространяется коронавирус, вызвала необходимость еще одного раунда значительных сокращений прогнозов ВВП. Агентство ждет в 2020 г. снижения глобальной экономической активности на 1,9% и падения ВВП США, еврозоны и Соединенного Королевства на 3,3; 4,2 и 3,9% соответственно. Причем базовый прогноз не предусматривает возвращения ВВП в США и Европе к докризисным уровням ранее конца 2021 г., говорится в сообщении. Восстановление Китая также будет ограничено глобальной рецессией.

Но есть и более пессимистичные прогнозы. Еврозона может скатиться в рецессию уже во II квартале т.г. на фоне падения производительности экономики на 10,5%. Такой прогноз обнародовали специалисты Мюнхенского института экономических исследований (ifo) и Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH). По их данным, с января по март снижение объема производства закрепится на уровне 2,3%. При этом в III квартале, т.е. приблизительно с июля ожидается начало восстановления: рост по сравнению с предыдущими месяцами составит 8,7%. Возможность того, что пандемия пойдет на спад раньше, чем ожидалось, - низкая. А значит, возрождение европейского долгового кризиса в крупном масштабе в рамках имеющихся прогнозов представляет собой угрозу, которой невозможно пренебречь, - констатируют исследователи.

В марте субъекты хозяйствования-резиденты купили на чистой основе 617,8 млн долл. Это максимальный месячный спрос на валюту с 2010 г.

Особенно серьезная турбулентность ожидает промышленное производство. За первые три месяца его падение составило 4,4%, а к июню оно достигнет 18%. Что касается частного потребления, то в этой сфере снижение прогнозируется на уровне 3,3 и 13,6% в первых двух кварталах. После этого ситуация несколько стабилизируется и даже выйдет на рост в 12% с июля по сентябрь.

В свою очередь МВФ прогнозирует в 2020 г. худший экономический спад со времени Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. По ее словам, сегодня мы столкнулись с ни на что не похожим кризисом. COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, каких не помнят ныне живущие люди. Человечество до сих пор сталкивается с невероятной неопределенностью относительно глубины и длительности этого кризиса. Однако уже ясно, что рост мировой экономики в текущем году будет резко отрицательным.

Еще три месяца назад МВФ ожидал рост доходов на душу населения в 2020 г. более чем в 160 странах - членах фонда. Сегодня эти цифры поставлены с ног на голову: теперь МВФ прогнозирует, что более чем в 170 странах в этом году будет наблюдаться отрицательный рост доходов на душу населения. «Этот мрачный прогноз относится к странам как с развитой, так и с развивающейся экономикой. Пострадают все», - добавила директор МВФ. В середине апреля Фонд опубликовал экономический прогноз, в котором предсказал сокращение мирового ВВП к концу года на 3%. Это будет первая мировая рецессия с 2009 г. Экономика США сократится на 5,9%, еврозоны - на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. Среди стран с максимально возможным падением ВВП в 2020 г.: Венесуэла (-15%), Ливан (-12%), Греция (-10%), Хорватия и Черногория (-9%). ВВП Украины, по прогнозу, сократится на 7,7%.

К схожим выводам пришли и эксперты рейтингового агентства S&P Global Ratings, которые также пересмотрели свой недавний прогноз. Согласно их последним расчетам, по итогам года мировая экономика из-за пандемии уйдет в «минус» на 2,4%. Между тем, еще в конце марта в S&P предсказывали сохранение хоть и небольшого, но все же роста мирового ВВП (в пределах 0,4%). Зато в 2021 г., считают в S&P, мировой ВВП вырастет на 5,9%. Экономику еврозоны ожидает более существенное падение, чем в среднем в мире: она к концу года сократится на 7,3%. Чуть лучше выглядит прогноз для США - «минус» 5,3% ВВП.

В I квартале ВВП Китая упал на 6,8% в годовом исчислении, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Это крупнейшее снижение ВВП в стране с момента начала экономических реформ в 1979 г.! Ранее в Китае постепенно замедлялись темпы роста. В 2017 г они составили 6,8%, в 2018-м понизились до 6,6%, а в 2019 г. - до 6,1%. Промышленное производство КНР за первый квартал текущего года уменьшилось в годовом исчислении на 8,4%. После высокой волатильности в марте, в апреле пара EURUSD стабилизировалась в диапазоне 1,0770-1,0990. В среднесрочной перспективе можно ожидать снижения к поддержке на 1,0770, и далее - к 1,0635.

Котировки пары EUR/USD

Соглашение ОПЕК+ запоздало

Сырьевые рынки в марте просто рухнули. Цена нефти марки Brent обвалилась на 47,7% - до 26,2 долл. за баррель (-60,4% с начала года). Даже золото снизилось за месяц, хоть и на скромные 0,6% - до 1 576 долл. за тройскую унцию (+3,7% с начала года). Основная причина мартовского падения нефти - развал сделки ОПЕК+ усилиями России и ответными мерами со стороны Саудовской Аравии.

Лишь 12 апреля на экстренном заседании министры ОПЕК+ смогли достигнуть консенсуса о сокращении добычи на май - июнь. Согласовано снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки вместо ранее планировавшихся 10 млн. Это означает, что Мексика сократит добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки, а не на 400 тыс., как ей предлагалось по условиям сделки.

По всем расчетам мировой спрос на нефть в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упадет на 29 млн баррелей в сутки и вернется на уровень 1995 г., говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). За весь 2020 г. спрос на нефть в мире сократится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки, ликвидировав накопленный рост спроса почти за десятилетие.

На фоне беспрецедентного разрушения спроса из-за пандемии коронавируса и наращивания поставок мировыми производителями в предыдущие месяцы избыточное предложение нефти в мире уже превысило 20 млн баррелей в сутки. Излишки закупаются в запасы по бросовым ценам, а доступные мощности для хранения нефти заканчиваются. Ожидаемый рост запасов на 12 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2020 г. угрожает в предстоящие недели переполнить нефтяную логистику: танкеры, трубопроводы и наземные хранилища, предупредило МЭА.

В середине апреля запасы нефти в США поставили рекорд, показав недельный рост на 19,2 млн баррелей впервые в истории, сообщило Управление энергетической информации США (EIA). Причина роста запасов, достигших 503,6 млн баррелей, - низкая активность перерабатывающих предприятий в условиях слабого спроса из-за распространения вируса и связанных с ним ограничительных мер. Запасы бензина выросли на 4,9 млн баррелей - до 262,22 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 6,3 млн баррелей - до 129 млн баррелей.

ОПЕК пересмотрела прогноз динамики спроса на нефть в 2020 г. с незначительного роста в 0,1 млн баррелей в сутки на резкое снижение - в апрельском докладе картель предсказывает историческое падение спроса на уровне 6,8 млн баррелей в сутки. По оценкам ОПЕК, спрос на нефть во II квартале упадет на 12 млн баррелей в сутки, в III - на 6 млн, а в IV - снижение составит 3,5 млн. баррелей в сутки. Основной причиной этого стало глобальное распространение пандемии и ее влияние на мировой спрос на нефть, в частности, со стороны транспортной отрасли. При чем риск дальнейшего снижения прогноза остается значительным, особенно для оценки спроса на нефть во II квартале, уточняет ОПЕК.

В апрельском докладе ОПЕК предсказывает историческое падение спроса на нефть в 6,8 млн баррелей в сутки.

Как ожидается, добыча стран «вне ОПЕК» в этом году упадет на 1,5 млн баррелей в сутки. Единственными странами, которые покажут рост по итогам 2020 г., станут Норвегия, Бразилия, Гайана и Австралия. Хотя в ОПЕК не приводят оценки изменения собственной добычи нефти в 2020 г., но отмечают, что в марте добыча стран-участниц картеля выросла на 821 тыс. баррелей в сутки - до 28,61 млн. При этом ОПЕК прогнозирует падение добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 г. на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 г. до в среднем 10,14 млн.

В среднесрочной перспективе нефть марки Brent может стабилизироваться вблизи отметки 30 долл. за баррель. Однако если страны-участницы соглашения ОПЕК+ не смогут сократить добычу в размерах, о которых они договорились, цена может отправиться вниз в направлении 25 долл. за баррель.

Цены на нефть марки Brent, долл./баррель

Вадим ИОСУБ, старший аналитик Альпари

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