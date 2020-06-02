Новая реальность на сырьевых и валютных рынках

Сроки оживления экономики зависят от продолжительности карантина.

Предприятия поддержали рубль

После пяти месяцев ослабления к валютной корзине, в апреле белорусский рубль укрепился. Если с января по март наблюдался рост курсов доллара и евро с одновременным снижением российского рубля, то в апреле динамика отдельных валют была ровно противоположной.

Так, после трех месяцев роста стоимость доллара США в апреле снизилась с 2,6023 до 2,4361 руб. (-6,39%). Европейская валюта подешевела с 2,8793 до 2,6502 руб. (-7,96%), прервав шестимесячную серию роста. Российский рубль после трех месяцев снижения прибавил в цене с 3,2600 до 3,3066 бел. руб. за 100 росс. (+1,43%). В результате валютная корзина за апрель подешевела на 2,89%. С начала года к концу апреля доллар подорожал на 15,81%, евро - на 12,66, российский рубль подешевел на 2,87%. Валютная корзина за это время выросла на 5,48%.

Изменение валютной корзины и ее составляющих с начала 2020 г., %

По данным Нацбанка, в апреле субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе 166,6 млн долл. (после максимальной за 10 лет покупки 617,8 млн долл. в марте). Население купило на чистой основе наличной и безналичной валюты на 69,5 млн долл. (после рекордной за 5 лет покупки 279,4 млн долл. в марте). В том числе: чистая продажа наличной валюты составила 55 млн долл., чистая покупка безналичной - 124,5 млн долл. Население остается нетто-покупателем пятый месяц подряд.

Население Беларуси пятый месяц подряд остается нетто-покупателем валюты.

Очевидно, что в апреле по сравнению с мартом расклад сил на валютном рынке принципиально изменился. Предприятия из покупателей валюты превратились в ее продавцов. Население также значительно сократило чистую покупку валюты за счет сокращения покупки безналичной валюты и возврата к продаже наличной. Похоже, что в марте население удовлетворило платежеспособный спрос на валюту, и в апреле для этого не оставалось уже ни желания, ни свободных рублей. Значительно сократили спрос на валюту предприятия-импортеры. Это и позволило рублю укрепиться в апреле.

В марте сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса третий месяц подряд оказалось положительным и составило, по предварительным данным, +46,4 млн долл. (после +159,1 млн в феврале). Сальдо внешней торговли услугами традиционно оказалось положительным +371,3 млн долл. (+332,2 млн в феврале). А сальдо внешней торговли товарами столь же привычно было отрицательным (-324,9 млн долл.) и значительно большим, чем в феврале (-173,1 млн). Мартовское сальдо хоть и осталось положительным, но стало меньшим с начала года. Это произошло на фоне худшего за три месяца сальдо торговли товарами и лучшего с начала года сальдо торговли услугами.

В апреле, как и в марте, продолжилось одновременное снижение срочных рублевых и валютных депозитов. При этом «вынос» рублевых депозитов замедлился, а валютных, напротив, ускорился. Рублевые депозиты сокращаются второй месяц подряд, а валютные - четвертый. По данным Нацбанка, в апреле срочные рублевые депозиты населения снизились на 79,4 млн руб. - до 5 023,8 млн руб. (-1,6%), срочные валютные депозиты населения - на 193,5 млн долл. - до 5 838,6 млн (-3,2%).

Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%. С начала года рост цен составил 3,3%, а за последние 12 месяцев - 5,4%. В течение ближайшего месяца мы ожидаем укрепления белорусского рубля к доллару и евро с одновременным его снижением к российскому. За это время доллар может снизиться до 2,38 руб., евро - до 2,62 руб., а российская валюта вырастет до 3,35 бел. руб. за 100 росс. Однако значительная волатильность на внешних рынках (сильное изменение евро к доллару, колебания российского рубля из-за нефти или санкционных факторов и т.д.) могут внести существенные коррективы в этот сценарий.

Рынок Forex: невыразительный апрель

В апреле колебания на мировом валютном рынке были довольно умеренными и происходили без четкой логики. Доллар укрепился к евро и франку, но при этом снизился к фунту и йене. За месяц пара EUR/USD снизилась на 0,7% - до 1,0954 (-2,4% с начала года). Пара GBP/USD выросла на 1,4% - до 1,2591 (-5,0% с начала года), пара USD/CHF выросла на 0,4% - до 0,9651 (-0,2% с начала года). Пара USD/JPY снизилась пятый месяц подряд, на этот раз на 0,3% - до 107,15% (-1,4% с начала года).

Федеральная резервная система США в конце апреля оставила процентные ставки близкими к нулю и повторила обещание: задействовать «весь спектр инструментов» для поддержки экономики в условиях продолжающейся коронавирусной пандемии, которая будет давить на экономический рост не только в ближайшее время, но и обещает существенные риски в среднесрочной перспективе.

«Мы делаем все, что можем, чтобы помочь американским домохозяйствам и предприятиям справиться с чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения», - заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам двухдневного заседания, которое проходило в формате видеоконференции. По его словам, коронавирус может угрожать экономическому росту еще один год. ФРС будет использовать свои инструменты, чтобы добиться того, что восстановление, когда оно наступит, было как можно более сильным. На данный момент, денежно-кредитная политика соответствует ситуации, хотя это может измениться.

Всего за несколько недель американская экономика прошла путь от исторически минимального уровня безработицы до нынешней точки, когда число подавших заявления на получение пособий по безработице превысило 26 млн! Экономическая активность демонстрирует самое резкое падение со времен Великой рецессии (2008-2009 гг.), после того как федеральные и региональные власти закрыли или ограничили работу многих предприятий и отраслей, чтобы замедлить распространение коронавируса.

В конце апреля Министерство торговли США сообщило, что ВВП в первом квартале снизился на 4,8%. Таким образом, прервался самый продолжительный период экономического роста в американской истории. Пауэлл ожидает, что во втором квартале падение ВВП будет измеряться двузначными числами при значительном росте безработицы. А когда ограничения будут сняты и экономика откроется, потребуется некоторое время, чтобы потребители снова начали тратить деньги.

В течение ближайшего месяца можно ожидать укрепления белорусского рубля к доллару и евро с одновременным снижением к российской валюте.

Апрельская встреча ФРС была первой с того момента, как в марте и апреле регулятор предпринял ряд экстренных мер для стабилизации финансовых рынков, снизив процентные ставки до почти нулевого уровня и предоставив спасательные кредиты бизнесу и местным органам власти. ФРС заявила, что рассчитывает сохранять целевой диапазон своей базовой ставки на текущем уровне 0,00-0,25% до тех пор, пока не будет уверена, что экономика пережила недавние события и находится на пути к достижению своих целей по максимальной занятости и ценовой стабильности. Эту же формулировку регулятор использовал в тексте своего предыдущего заявления 15 марта. Федрезерв будет продолжать покупать казначейские облигации США и государственные и коммерческие ипотечные ценные бумаги в объемах, необходимых для поддержания работы рынков.

В мае Президент США Дональд Трамп вновь призвал Федеральную резервную систему ввести отрицательные процентные ставки, несмотря на то что несколько членов руководства американского ЦБ ранее говорили, что не видят необходимости в снижении ставок с текущего почти нулевого уровня до отрицательных значений.

«Пока другие страны получают преимущества от отрицательных ставок, США также должны принять этот ПОДАРОК. Большие числа!» - написал президент в своем твиттере. Тем не менее, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан выступил против использования отрицательных процентных ставок, отметив, что ущерб от такой меры для финансового сектора может перевесить положительный эффект.

Европейский центробанк также оставил в начале мая ставки без изменений и сообщил, что продолжит экстренную скупку активов до завершения коронавирусного кризиса, но минимум до конца года. Регулятор намерен провести новую серию нецелевых экстренных операций долгосрочного рефинансирования (PELTRO) для поддержки уровня ликвидности в финансовой системе и бесперебойного функционирования денежных рынков. ЕЦБ также сообщил о дальнейшем смягчении условий в рамках целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO). Депозитная ставка осталась на уровне «минус 0,50%», основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике - 0,0%, ставка экстренного кредитования для банков - 0,25%. Совет управляющих готов увеличить размер экстренной программы скупки активов (PEPP) настолько, насколько это будет необходимо, говорится в сообщении регулятора.

Котировки пары EUR/USD

Пара EUR/USD провела апрель и первую половину мая в горизонтальном коридоре 1,0725-1,1020, находясь большую часть времени около его середины. В краткосрочной перспективе вероятно движение пары в направление верхней границы диапазона, до 1,1020.

Волатильность - большая, результаты - скромные

Сырьевые рынки в апреле подросли. Цена нефти марки Brent прибавила 3,1% - до 27 долл. за баррель (-59,2% с начала года). При этом в течение месяца цена опускалась до 19,3 долл. - минимального значения с начала 2002 г. Золото выросло за месяц на 7% - до 1 686 долл. за тройскую унцию (+10,9% с начала года).

В мае нефть перешла к росту. Рынок восстанавливается после заключения в конце апреля новой сделки в формате ОПЕК++ и приходит в себя после отрицательных цен на майский фьючерс WTI. Уже в мае стало известно, что Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило национальной нефтяной компании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне на 1 млн баррелей в сутки сверх оговоренного в рамках сделки ОПЕК++ сокращения. Таким образом, общее сокращение добычи Саудовской Аравии в июне составит 4,8 млн баррелей в сутки по сравнению с апрельским уровнем.

Министерство финансов США считает, что цены на нефть в дальнейшем вернутся к прежним высоким показателям - заявил глава ведомства Стивен Мнучин. Он заверил, что Соединенные Штаты сохранят энергетическую независимость во что бы то ни стало. Глава Минфина напомнил, что власти США, пользуясь низкими ценами на энергоносители на мировых рынках, намерены заполнить стратегический нефтяной резерв.

Кроме того, частные компании платят Министерству энергетики США за хранение их нефти в стратегическом резерве. Частный сектор подписал с правительством США контракты на хранение в стратегическом резерве порядка 23 млн баррелей нефти. Еще 19 марта Минэнерго США объявило о решении закупить 77 млн баррелей нефти американского производства. Максимальный объем стратегического нефтяного резерва США составляет 713,5 млн баррелей. Он был создан по решению Конгресса в 1975 г. после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительству.

ОПЕК в майском докладе ухудшил прогноз динамики спроса на нефть в 2020 г. и ждет его падения на 9,07 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом до 90,6 млн баррелей в сутки. Напомним, что апрельский прогноз предусматривал падение спроса в 2020 г. на 6,8 млн баррелей в сутки. По оценкам ОПЕК, спрос на нефть во втором квартале 2020 г. упадет до 81,3 млн баррелей в сутки, в третьем - до 92,3 млн баррелей, а в четвертом - до 96,3 млн баррелей в сутки. Для сравнения: средний показатель спроса в 2019 г. - 99,7 млн баррелей в сутки. Основная причина снижения - распространение нового типа коронавируса и его негативное влияние на мировой спрос на нефть.

ОПЕК ожидает, что добыча стран «вне ОПЕК» в текущем году упадет на 3,5 млн баррелей в сутки в годовом выражении - до 61,5 млн баррелей в сутки. ОПЕК не приводит оценку изменения собственной добычи нефти в 2020 г., но отмечает, что в апреле добыча стран-участниц картеля выросла на 1,798 млн баррелей в сутки.

В свою очередь Международное энергетическое агентство (МЭА) все еще ожидает рекордного падения спроса на нефть в 2020 г., но снизило его масштаб, сославшись на смягчение карантинных мер. Ожидается, что спрос на нефть упадет на 8,6 млн баррелей в сутки, - говорится в ежемесячном отчете МЭА. Агентство также отметило более высокую, чем ожидалось, мобильность населения в европейских странах и Соединенных Штатах, а также более высокий спрос в Китае по мере того, как страна восстанавливается после вспышки вируса.

Цена нефти марки Brent в апреле прибавила 3,1% до 27 долл. за баррель (-59,2% с начала года).

«Экономическая активность начала постепенное, но хрупкое восстановление. Однако по-прежнему сохраняется значительная неопределенность. Самый большой вопрос заключается в том, смогут ли правительства смягчить карантинные меры, не вызвав возобновления вспышек COVID-19», - считают эксперты агентства.

После падения в апреле до отметки 19,35 долл. за баррель нефть марки Brent перешла к восстановлению на фоне сокращения добычи сырья и планов по выходу стран из режима карантина. В ближайшее время нефть продолжит рост, цель - 37,1 долл. за баррель.

Цены на нефть марки Brent, долл./баррель

Вадим ИОСУБ,

старший аналитик Альпари

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