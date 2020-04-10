Mакропрогноз для белорусской экономики

Как скажутся события, связанные с распространением COVID-19, на экономической обстановке в Беларуси?

Кризис вскрыл накопленные проблемы с долларовой ликвидностью в финансовой системе и долговыми проблемами транснациональных корпораций. Резкое снижение цен на нефть в начале 2020 года, вызванное развалом сделки ОПЕК+ в совокупности со снижением мирового спроса на энергоносители, также имеет влияние на Беларусь. Мировая экономика переживает уникальное сочетание сразу двух шоков – падение спроса из-за карантинных мер и снижение предложения товаров из-за остановки работы предприятий и нарушения логистики. Существенные риски накладывают действия мировых регуляторов, которые будут способствовать долговым проблемам, а также увеличению проинфляционных рисков.

Аналитики Capital Times Investment Advisory проработали 3 сценария развития событий в мировой экономике и определили их влияние на Беларусь:

- Базовый W-образный кризис – рост начнется в 2021 году.

- Оптимистичный V-образный кризис - рост начнется в 4-м квартале 2020 года.

- Пессимистичный L-образный кризис - рост начнется во второй половине 2021 года.

При базовом сценарии рост мировой экономики начнется в 1 кв. 2021 г.

Ситуация с коронавирусом будет иметь сезонный характер и затронет только 1-2 кв. 2020 г. В данном сценарии аналитики Capital Times исходят из предположения, что Минфин Беларуси смягчит фискальную политику через предоставление налоговых льгот. НБ РБ повысит ставку рефинансирования для снижения проинфляционных рисков, а также предоставит возможность кредитных каникул субъектам, которые попали в наиболее тяжелую финансовую ситуацию. Правительство будет способствовать предоставлению арендных каникул предприятиям.

При пессимистическом сценарии восстановление экономики начнется во второй половине 2021 г.

В данном сценарии аналитики Capital Times исходят из рисков, что Беларусь не примет достаточных мер, направленных на снижение влияния кризиса, не договорится о поставках сырьевых товаров и не сможет получить экстренную поддержку от МВФ. Включение избыточных монетарных стимулов спровоцируют активное снижение курса белорусского рубля. Внешние шоки – коронавирус и низкие цены на нефтепродукты – продолжат оказывать негативное влияние в средне- и долгосрочной перспективах на экономику Беларуси в 2020–2021 гг.

При оптимистическом сценарии уже во второй половине 2020 г. мировая экономика начнет ускоренно восстанавливаться

Пик кризиса придется на 2 кв. 2020 г., после чего последует быстрое восстановление мировой экономики на монетарных и фискальных стимулах. При данном сценарии аналитики Capital Times помимо поддержки со стороны государства ожидают: затухание внешних шоков – окончание пандемии коронавируса в июне 2020 г., восстановление цен на сырьевые товары и достижение договоренности с Россией о поставках нефтепродуктов.

Прогноз подготовлен аналитиками Capital Times Investment Advisory