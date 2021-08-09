ИЮЛЬ-2021: ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА

Представители государственных органов и деловых кругов - о ситуации в экономике и новых бизнес-проектах.

Дмитрий МУРИН, начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Республики Беларусь - о причинах роста инфляции в Беларуси в 2021 году:

- В июне 2021 г. годовой прирост потребительских цен достиг 9,9%. При этом наблюдается ускорение как базовой, так и небазовой инфляции. В годовом выражении товары и услуги, реализуемые по свободным ценам, подорожали на 10,1%. Ускорение инфляционных процессов стало результатом совокупного влияния ряда как внешних, так и внутренних факторов.

Прежде всего, необходимо отметить, что инфляция ускорилась во всем мире. Причиной тому являются:

– прошлогоднее смягчение рядом стран бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики в целях поддержки бизнеса и населения в период пандемии;

– возросшие логистические затраты и перебои в поставках вследствие ограничительных противоэпидемиологических мер, принятых в различных странах;

– увеличение мировых цен в ведущих регионах-производителях на основные продовольственные товары, такие как зерновые культуры, растительные масла, сахар, молочная продукция, мясо и мясопродукты и др…

Не менее значимым фактором ускорения инфляции для нашей страны стал рост котировок нефти на мировых рынках, который потребовал пересмотра цен на автомобильное топливо. Это повлекло за собой увеличение транспортных расходов организаций и в последующем цен и тарифов на производимый ассортимент товаров и услуг. Дополнительным внутренним проинфляционным импульсом стала также корректировка налогового законодательства в части отмены льгот по НДС на отдельные импортируемые товары, такие как лекарственные препараты, медицинские изделия, товары для детей, ряд продовольственных товаров…

Еще один проинфляционный фактор, влияние которого на динамику цен в белорусской экономике является устойчиво значимым, - это высокие инфляционные и девальвационные ожидания экономических агентов, которые являются следствием интенсивных инфляционных и девальвационных процессов на протяжении длительного периода времени у нас в стране в недавнем прошлом. В последнее время негативные ожидания как среди населения, так и среди предприятий выросли. По оценкам Национального банка в соответствии с данными опроса населения, ощущаемая инфляция за истекшие 12 месяцев увеличилась с 12,9% в марте 2021 г. до 14,6% в июне 2021 г.

Роман АЛЕЙНИКОВ, коммерческий директор консалтинговой компании Colliers Belarus - о перспективах инвестиций в коммерческую недвижимость:

- Если рассматривать инвестиционный рынок как сделки по покупке на вторичном рынке коммерческой недвижимости размером от 5 тыс. кв. м независимо от наличия арендатора в таких объектах, то в зависимости от года суммы таких сделок существенно разнились: от 20 млн долл. в начале-середине 2010-х до 100 млн в лучшие годы (2018-2019).

Объем сделок в 2020-м снизился по сравнению с 2019-м (лучшим в истории наблюдений за инвестрынком) на 17% в деньгах. Но при этом значительно вырос по количеству сделок. А первая половина 2021-го пока по сумме сделок сопоставима с 2020 годом: почти 40 млн долл. за первое полугодие… Нормы доходности по совершенным сделкам разнятся, часть объектов приобретается без арендаторов. В среднем ставка годовой доходности без учета заемных средств составляет 8-12%.

Пока наиболее пострадавшая область - отели. В целом можно сказать, что рынок отелей приближается к своему дну. Когда ожидать восстановления этого сегмента, пока не понятно. Но если бы сегодня в Минске продавались отели как инвестиционный актив, исходя из генерируемых такими объектами денежных потоков, цена должна была бы быть с ощутимым дисконтом.

Офисный сегмент также значительно пострадал. Ставки предложения аренды снизились на 20-40% по сравнению с январем 2020 года, и перспективы спроса пока туманны. Как далеко до ценового дна, сказать сложно, но инвестиционный рынок офисов определенно находится в стадии рецессии.

Рынок торговой недвижимости чувствует себя более уверенно. Платежеспособность некоторых арендаторов снизилась, однако многие сети развиваются и чувствуют себя вполне уверенно. Многое зависит от дальнейшего развития событий в экономике, пока сегмент находится в стадии замедления роста и ждет, что будет дальше.

Самый перспективный сегмент на текущий момент - складской. Спрос на склады высокий, предложение объектов вблизи от Минска очень ограничено. Ставки на качественные склады не снижались.

Вадим ИОСУБ, старший аналитик компании «Альпари Евразия» - о ситуации на валютном рынке:

- С середины июня до середины июля евро подешевел к доллару на 2,5%, до 1,184. Второй заметный внешний фактор - девальвация российского рубля. За прошедший месяц доллар в РФ вырос на 3,2%, до 74,1, а евро - на 0,7%, до 87,7. В результате к белорусскому рублю доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели: доллар вырос на 2,32%, до 2,5442, евро - снизился на 0,2 %, до 3,0113, рубль РФ - на 0,88 %, до 3,4317.

В итоге валютная корзина за месяц выросла на 0,21%, что свидетельствует, с одной стороны, о снижении белорусского рубля, с другой - о том, что оно было довольно скромным. И более-менее существенное подорожание доллара - это следствие подорожания американской валюты во всем мире, а не сильное падение белорусской валюты.

Сильного всплеска по покупке валюты населением пока ожидать не стоит, и сильного давления на курс это не окажет. Если в апреле белорусы купили на чистой основе (покупка минус продажа) 123 млн долларов, то в июне - на 31 млн. Можно предположить, что у населения просто закончились свободные рубли: на фоне подскочившей инфляции людям, в большей своей массе, не на что приобретать валюту.

В сложившихся условиях на ближайший месяц наиболее важными факторами по-прежнему будут внешние. При этом дальнейший рост курса американского доллара к другим мировым валютам весьма вероятен. В этой ситуации к середине августа доллар может подорожать до 2,60, евро останется около 3,01, а российский рубль снизится до 3,4 за 100 рублей.