Неожиданный разворот на валютном рынке

Впервые за последние месяцы чистая покупка валюты в Беларуси оказалась большей, чем чистая продажа. Одновременно ЗВР Нацбанка снизились на 80,7 млн долларов.

В ноябре на валютном рынке произошло несколько любопытных событий. Первое - продолжавшийся несколько месяцев период чистой продажи СКВ сменился чистой покупкой. Пока ее объемы невелики - всего-то 8 млн долларов, но аналитики напряглись. Потому что для сравнения: в августе чистая продажа валюты в стране составила 228,5 млн долларов, в сентябре - 74,8 млн, а в октябре - более 0,55 млрд!

Как ни удивительно, но население в этот раз оказалось ни при чем - оно, как и четыре предыдущих месяца, исправно являлось продавцом валюты. В общем объеме физические лица продали на чистой основе 76,6 млн долларов. Что впечатляет - так это объемы валютных операций граждан за один отдельный месяц: ими куплено 965,5 млн долларов, а продано - 1 042,1 млн.! Кроме того, в ноябре население нарастающим итогом с начала года окончательно превратилось в чистого продавца: продало 9 830,3 млн долл., а купило - 9 808,4 млн.

А вот предприятия на этот раз купили «чистыми» 102,8 млн долл. Хотя еще месяц назад на фоне квартальных налогов продали 307,5 млн. Что любопытно: банки, традиционно являющиеся в стране продавцами валюты, в ноябре купили на чистой основе 12,4 млн долл. И только субъекты хозяйствования-нерезиденты, как обычно, продали на 30,6 млн больше, чем купили.

На этом фоне Нацбанк Беларуси сообщил о снижении золотовалютных резервов в ноябре на 80,7 млн долларов. Как говорится в официальном пресс-релизе, это снижение «в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 275 млн долларов». После чего международные резервные активы Республики Беларусь на 1 декабря 2021 года, по предварительным данным, составили 8 469 млн. долларов.

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