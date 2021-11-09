Чистая продажа валюты в октябре превысила полмиллиарда долларов

Это в два с половиной раза больше, чем в августе и в семь раз больше, чем в сентябре. В результате белорусский рубль снова укрепился, а Нацбанк пополнил золотовалютные резервы.

В октябре объемы чистой продажи валюты в Беларуси побили все рекорды. Продавцами СКВ выступали все без исключения участники рынка. Причем, объемы этой продажи на этот раз оказались впечатляющими - более 0,55 млрд долларов «чистыми» всего за 1 месяц! Для сравнения: в августе чистая продажа валюты в стране составила 228,5 млн долларов, а в сентябре - 74,8 млн.

«Лидером продаж» стали предприятия-резиденты, которые на чистой основе расстались с 307,5 млн долл. Это более половины от общей чистой продажи валюты в стране! Еще месяц назад предприятия являлись чистыми покупателями и приобрели 179,4 млн долл. Как считают эксперты, это отчасти может быть связано с очередным налоговым периодом, когда резидентам требуются рубли для расчетов с бюджетом.

- Тому, что предприятия-резиденты стали лидерами в чистой продаже валюты, способствовали квартальные налоги - экспортеры были вынуждены сдавать валюту, чтобы уплачивать налоги в белорусских рублях, - подтвердил на своей страничке в Facebook старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - И могут быть отдельные микропричины, о которых мы можем только догадываться. Как вариант - какие-то предприятия-экспортеры гасили кредиты именно в рублях, поэтому им требовалось конвертировать валютную выручку в белорусские рубли. Что интересно, население продает валюту на чистой основе уже четвертый месяц подряд, но в октябре чистые продажи по сравнению с сентябрем уменьшились более чем в два раза.

Действительно, физические лица в октябре продали на чистой основе «всего лишь» 78,6 млн долл. Месяц назад эта цифра превышала 182 млн. Причины, по которым население так активно расстается с валютной «заначкой» не вполне понятны. Отчасти это можно объяснить ростом цен и снижением реальных доходов в валютном эквиваленте. Как вариант - возобновление интереса к рублевым вкладам, доходность которых пока значительно превышает другие доступные финансовые инструменты.

Можно добавить, что значительный вклад в чистую продажу валюты внесли и другие участники рынка. Так, предприятия-нерезиденты в октябре продали «чистыми» 94,8 млн долл., а банки - 69,8 млн. Все это позволило белорусскому рублю снова укрепиться к основным мировым валютам, а Национальному банку - пополнить золотовалютные резервы.

Регулятор не первый раз активно скупает излишки валюты. По данным пресс-службы банка, за октябрь ЗВР увеличились на 89,8 млн долларов (+1,1%). Сообщается, что этот рост был в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также увеличением стоимости монетарного золота. При этом нужно отметить, что в октябре правительством страны исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 175 млн долларов.

Ссылки по теме:

Инфляционные ожидания снизились, но белорусы предпочитают наличные

Эксперты ЕАБР объяснили «секрет» стабильности белорусского рубля