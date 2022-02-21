Получить кредит в Беларуси стало проще

Банки констатируют рост спроса на заемные ресурсы в экономике и постепенно смягчают условия кредитования, несмотря на растущие риски и дисбалансы.

Как говорится в очередном аналитическом обозрении Нацбанка «Мониторинг условий банковского кредитования», в IV квартале 2021 г. коммерческие банки отмечали повышение спроса на кредиты в белорусских рублях у всех категорий кредитополучателей, а в наибольшей степени - у представителей бизнеса. Спрос на заемные ресурсы в валюте вообще вырос в разы, но в основном это касается крупных компаний.

По данным официальной статистики, средняя процентная ставка по новым кредитам юридических лиц в белорусских рублях в декабре 2021 г. составила 13,92% и выросла в сравнении с сентябрем 2021 г. на 0,29 процентного пункта. А вот средняя процентная ставка по новым кредитам, предоставленным физическим лицам в белорусских рублях, составила 11,48% и снизилась в сравнении с сентябрем на 0,10 процентного пункта.

Средние процентные ставки по кредитам в национальной валюте, %

По новым кредитам, предоставленным юридическим лицам в свободно конвертируемой валюте, средняя процентная ставка в декабре 2021 г. составила 6,6% годовых, что на 0,2 процентного пункта выше ставки, сложившейся в сентябре.

Средние процентные ставки по кредитам в СКВ, %

Как отмечает Нацбанк, изменение ситуации с ликвидностью в банках, а также рост конкуренции в банковской системе привели к смягчению условий кредитования. Это коснулось практически всех категорий заемщиков, пожалуй, лишь за исключением крупного бизнеса. Причем, отдельно необходимо выделить возобновление банками кредитования физлиц на потребительские нужды. Кроме того, по оценке Нацбанка, банки несколько смягчили требования к обеспечению исполнения обязательств по кредиту для представителей бизнеса.

На первый и второй кварталы 2022 года в коммерческих банках прогнозируют дальнейшее смягчение условий кредитования. Это совпадает с ожидаемым повышением спроса на кредитные ресурсы в стране. Тем более, что «лишние» рубли у банков есть. По данным ЕАБР, за прошлый год в белорусскую экономику было дополнительно «вброшено» более 3 млрд рублей (почти 2% ВВП!). В результате избыточная банковская ликвидность в IV квартале 2021-го выросла с 1,1 до 4 млрд рублей.

С другой стороны, увеличение объемов кредитования повышает риски банковской системы и может привести к дополнительному давлению на валютный курс белорусского рубля. На 1 января 2022 г. суммарные долги валообразующих предприятий страны достигли 164 млрд руб. Это рекордное значение за весь период замеров по принятой в стране методике. Как ранее сообщалось Нацбанком, в 2021-м банки выдали юрлицам кредитов на сумму 92,7 млрд руб., что на 12,1% больше, чем в 2020 г. А доля необслуживаемых активов юридических лиц увеличилась за год на 1,1 п. п., составив 7,8%. У отдельных банков этот показатель даже превысил пороговое значение в 10%.

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