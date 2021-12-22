За год ключевая ставка в России выросла вдвое. Чем ответит Нацбанк?

В последний раз российский регулятор повысил ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. В Беларуси за 2021 год она изменилась только на 150 б.п. - с 7,75 до 9,25%.

В России последнее повышение ключевой ставки стало седьмым с начала года. С марта 2021-го она выросла на 425 базисных пунктов - с 4,25% до 8,5%. Это максимальный уровень с 2017 года. По данным РБК, решение российского регулятора не стало неожиданностью, так как из 28 экспертов, опрошенных Refinitiv (один из крупнейших в мире поставщиков данных и инфраструктуры для финансовых рынков), такого развития событий ожидало 23 человека. Еще пятеро предполагали, что ставка вырастет на 75 базисных пунктов.

Российский ЦБ объяснил столь сильное повышение тем, что «баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных», так как спрос по-прежнему растет быстрее, чем предложение. Кроме того, регулятор обратил внимание на растущие инфляционные ожидания. «Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», - говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам заседания.

Но самое важное - Банк России допустил возможность «дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция должна снизится до 4-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем находиться вблизи 4%. Сейчас (по оценке на 13 декабря) она составляет 8,1%, а инфляционные ожидания выросли с 13,5 до 14,8%, достигнув многолетнего максимума. Российские эксперты считают, что при оптимистичном прогнозе потенциал роста ключевой ставки составляет 50-75 б.п., а при пессимистичном - 100-150.

Что касается Беларуси, то наш Нацбанк очень неохотно идет на такие меры, как повышение ставки рефинансирования. В этом году она поднималась лишь дважды, и сейчас находится на отметке в 9,25%, что ниже официальных годовых темпов инфляции (по итогам ноября - 10,3%).

Отчасти это объяснимо, так как ключевая ставка в Беларуси - не такой эффективный механизм борьбы с инфляцией, как в других странах из-за больших объемов директивного кредитования и огромного госсектора с большими долгами. В результате каждое повышение СР увеличивает эти долги, а также затраты бюджета по их субсидированию и погашению.

Тем не менее, по мнению российских экспертов, рост цен на внешних рынках и внутренние факторы будут в ближайшие 3-4 месяца поддерживать высокие инфляционные ожидания на пространстве ЕАЭС, так что белорусскому Нацбанку вместе с правительством придется решать - что со всем этим делать.

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