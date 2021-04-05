МАРТ-2021: ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА

Экономисты и представители деловых кругов - о ситуации в экономике и бизнесе.

Вадим ИОСУБ, старший аналитик «Альпари Евразия», прокомментировал ситуацию с ликвидностью в банковской системе:

- Особенность нашей экономики и финансовой системы заключается в том, что ставка рефинансирования ниже инфляции. В нормальных экономиках СР является ориентиром для всех других процентных ставок - и для ставок на межбанковском рынке, и для ставок по кредитам и депозитам. У нас произошел разрыв: ставка рефинансирования живет сама по себе, ставки по кредитам и депозитам - сами по себе. В течение зимы они заметно выросли, и, по сути, ставки по рублевым депозитам превышают ставку рефинансирования почти в три раза, ставки по кредитам - еще больше.

По ставке рефинансирования кредитуются на льготных условиях исключительно неэффективные госпредприятия в процессе директивного кредитования. Для них, для бюджета, который в отдельных случаях погашает проценты за эти госпредприятия, это хорошо. Определенный плюс есть для тех, кто взял кредиты по ставке, привязанной к ставке рефинансирования. Проблема в том, что ставка рефинансирования перестала играть ту роль, которую она должна играть, перестала формировать процентный канал, когда Национальный банк, управляя ставкой рефинансирования, управляет всеми ставками в экономике.

Во время очередного аукциона Нацбанка, который прошел 17 марта, в ручном режиме установлена процентная ставка 9,75% годовых по кредитам, которые предоставляются банкам. При этом Нацбанк выдал банкам приблизительно в 15 раз меньше, чем они запрашивали. Думаю, это произошло потому, что на Нацбанк было оказано определенное давление, чтобы ставка рефинансирования не выросла и чтобы не увеличивать нагрузку на госпредприятия и на бюджет.

Проблема уже не в величине ставки рефинансирования, а в том, что власть может вмешиваться в деятельность Нацбанка и продавливать нужные ей решения в сфере денежно-кредитной политики. Данные о ликвидности банковской системы свидетельствуют, что дефицита ресурсов там нет. Ставка овернайт по межбанковским кредитам ниже 3%. Но, вероятно, у самих банков велики девальвационные ожидания, и они готовы набирать денег по такой низкой ставке, по которой дает Нацбанк, что называется, на всякий случай.

Сергей ЛЫСАКОВ, руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade, рассказал - почему будущее малого и среднего бизнеса в Беларуси находится под угрозой:

- Государство оказывало поддержку гражданам и бизнесу Беларуси в период пандемии. Но эта поддержка была довольно выборочной и в большей степени направленной на поддержание государственных предприятий и граждан. Прежде всего, госкомпаний, так как механизм адресной поддержки населения оказался малоэффективным.

С другой стороны, падение спроса весной и осенью 2020 года очень больно ударило именно по сегменту малого бизнеса. Именно малый и средний бизнес (а не госпредприятия) в последнее десятилетие стал локомотивом развития белорусской экономики. Согласно официальным данным Белстата, в 2019 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составлял 26,1%, а в валовой добавленной стоимости - 30%. При этом выручка малого и среднего бизнеса составила 142,95 млрд бел. рублей (около 55 млрд долл.), или 39,6% от всей выручки бизнеса в стране.

Примечательно, что именно малые предприятия заработали 20,2% всей выручки предприятий. Однако официальная статистика учитывает только предприятия с количеством сотрудников до 250 человек. Между тем многие частные предприятия, ранее относившиеся к малому бизнесу, перешагнули этот порог и фактически обеспечили опережающее развитие белорусской экономики. Так, министр экономики Александр Червяков в ноябре 2020 года оценивал вклад частного сектора в объеме свыше 50% валовой добавленной стоимости, более 60% всей выручки и более 47% всего товарного экспорта.

В связи с этим ориентация руководства Беларуси на индустриальные аспекты развития экономики вызывает вопросы. И, по нашему мнению, может означать «выдавливание» частного бизнеса из страны. Это будет способствовать и усилению налогового и административного давления со стороны государства.

Отмена единого налога для ИП и тотальный перевод на упрощенную систему с фактическим ростом налогового бремени до 16%, а также повышение взносов в ФСЗН ставят под сомнение дальнейшее развитие малого бизнеса в стране. Необходимо учесть, что такой уровень налогообложения фактически применяется не к прибыли, а в значительной степени к обороту, так как обосновать вычет затрат из налогооблагаемой базы зачастую оказывается довольно сложно.

Александр ЧУБРИК, директор Исследовательского центра ИПМ - о результатах исследования по оценке бизнесом экономической ситуации в стране:

- С 22 по 24 марта 2021 г. телеграм-канал KEF проводил опрос своей аудитории… Общее число респондентов составило 2048 человек… В итоге в этой выборке оказалось 4 человека, оценивших текущую ситуацию в экономике как хорошую, и еще 3 - как очень хорошую (0,3% опрошенных). Еще 4,9% респондентов оценили текущую ситуацию нейтрально. Остальные - как плохую (61,2%) или очень плохую (33,3%). Итоговый средний балл по пятибалльной шкале равен 1,73, то есть ситуация в экономике, по мнению наших респондентов, хуже, чем плохая.

Еще хуже дело обстоит с оценками изменения экономической ситуации. Во всей выборке нашлись те же 0,3% (6 человек), кто сказал, что ситуация в экономике улучшается или быстро улучшается. Сложно объяснить их мотивацию, поскольку 52,4% респондентов сказали, что ситуация в экономике ухудшается, а еще 45,4% - что быстро ухудшается. Итоговый средний балл по пятибалльной шкале равен 1,57, то есть ситуация в экономике, по мнению наших респондентов, ухудшается довольно быстро. Суммарно коллапса в экономике ожидают 22,8% ответивших, краха - 32,5%, рецессии - 38,5%, стагнации - еще 5%. Подобные ожидания никак не способствуют расширению потребительской и деловой активности.

Наиболее вероятными событиями респонденты считают ужесточение репрессивных мер, как политических, так и регуляторных - вероятность в обоих случаях превышает 80% (среднюю между «высокой» и «очень высокой»). Вероятность нарастания уголовного и административного преследования по политическим мотивам оценили как очень высокую почти 70% респондентов, и почти 60% оценили как очень высокую вероятность введения новых мер регулирования, повышения налогов и ужесточения проверок.

По оценкам респондентов, выше 70% вероятность валютного кризиса и роста цен на импортируемые товары (кроме сырья), почти 70% - вероятность ужесточения регулирования цен. Наименьшую вероятность, по оценкам опрошенных, имеет смягчение монетарной политики - чуть меньше 40%. Как очень низкую и низкую вероятность смягчения монетарной политики оценивают 28 и 27,1% респондентов соответственно.