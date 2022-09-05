«Беллесбумпром» пытается переориентировать экспорт на восток

В I полугодии 2022 года поставки бумаги, картона, древесных плит и мебели на российский рынок увеличились в 1,5 раза. Более половины экспорта продукции концерна приходится на страны СНГ.

Более половины общего объема экспорта предприятий концерна «Беллесбумпром» (а точнее - 50,7%) в январе-июне текущего года пришлось на страны СНГ. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года на эти рынки поставлялось 46,5%. Особенно значительно (в 1,5 раза до 184,2 млн долл.) выросли поставки в Россию. Объемы продаж ключевых товарных позиций концерна - бумаги, картона, древесных плит и мебели - в 67 регионах России увеличились в 1,5-2 раза. Эти цифры озвучил заместитель председателя концерна Александр Пшенный.

По его словам, «первое полугодие организации отрасли завершили с хорошей положительной динамикой основных экономических показателей, хотя давление на отрасль сейчас беспрецедентное. Отмена действия на белорусскую продукцию европейских лесных сертификатов и санкции в отношении группы товаров внесли определенные трудности в работе». Они вынуждают предприятия переориентировать сбыт на альтернативные рынки. В частности, представитель концерна назвал среди перспективных направлении страны Азии, Ближнего Востока и Африки, а также Китай.

В этом году белорусская деревообработка столкнулась с серьезными проблемами из-за санкций Евросоюза, куда в прошлом году поставлялось более 40% производимой продукции. Например, по данным обзора, подготовленного в начале года рейтинговым агентством BIK Ratings, инвестиционно-консалтинговой компанией ASER и ООО «Мебелинк», объем производства мебельной продукции в 2021 году составил около 2,7 млрд рублей, или 1,4% ВВП страны. В 2017-2021 гг. средний темп прироста только лишь офисной мебели, экспортируемой в ЕС, составлял 65,5%. От общего объема ее экспорта 14,4% поставлялось в Германию, 8,1% - в Польшу, 5,2% - в Литву.

Теперь белорусским мебельщикам приходится искать новые рынки, что сопряжено с ростом затрат и сокращением маржинальности. В концерне пока не озвучивают цифры по общему объему производства и экспорту, так что оценить масштабы потерь отрасли и сравнить их с цифрами прошлого года не представляется возможным. В 2021 году экспорт предприятий, входящих в систему концерна, составил почти 80% от общего объема произведенной продукции и достиг 1 млрд долларов.

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