Белорусская деревообработка ищет выход на новые рынки

Санкции Евросоюза оказались серьезной проблемой - туда поставлялось более 40% продукции.

Как заявил в эфире СТВ председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько, в условиях санкционных ограничений западных стран деревообрабатывающие предприятия Беларуси развивают экспорт в Россию и Китай, а также пытаются максимально насытить внутренний рынок. По словам руководителя госконцерна, это связано с тем, что ранее более 40% экспорта производителей, входящих в структуру «Беллесбумпрома», поставлялось именно на европейские рынки.

В прошлом году Беларусь экспортировала около 60 видов продукции из древесины в более чем 90 стран. В стране работало свыше 2 тыс. деревообрабатывающих компаний. Их экспорт (за вычетом леса-кругляка и пиломатериалов) составлял 2,1 млрд долл. с темпом роста к 2020-му - 160%. И вообще последние пять лет были очень неплохими для отрасли - средние темпы роста экспорта за этот период составляли более 20% в год. Основные экспортные позиции: мебель, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, фанера, целлюлоза, пиломатериалы.

В новых условиях предприятия пытаются переориентировать выпадающие европейские объемы ростом экспорта в другие страны, что очень непросто. Ведь дело не в том, что в России или Китае условные потребители не хотят покупать белорусскую мебель, и даже не в конкуренции на этих рынках. Во-первых, до них нужно элементарно физически добраться (особенно это касается Китая и дальних регионов России). А это - новая логистика с более длинным «плечом», новые оптовые склады, необходимость создания новой товаропроводящей сети и т.д.

Во-вторых, все это - расходы и еще раз расходы, что либо скажется на цене готовой продукции, либо на маржинальности продаж. Российский рынок мебели, например, совсем не так доходен, как европейский. И тому же условному «Мостовдреву», у которого ранее туда направлялось не более 30% продукции, куда выгоднее искать пусть и далекие, но более интересные экономически страны - в Азии или на Ближнем Востоке.

Что касается Китая, то хотя этот рынок потенциально огромен и быстро растет, значительно увеличить на нем продажи будет непросто, не говоря уже о накладных затратах при этом. Например, в прошлом году экспорт отечественной деревообработки в Китай (без учета пиломатериалов) составил всего 2,5 млн долларов. Да, объемы выросли в 2,5 раза, но все равно - это сущие крохи по сравнению с 2,1 млрд долл. общего экспорта отрасли.

Как говорят в концерне «Беллесбумпром», для изменения каналов продаж в отрасли уже разработаны антисанкционные программы. Предприятия пытаются нарастить экспорт целлюлозы в КНР, контейнерами по железной дороге пытаются поставлять туда пилопродукцию. Недавно первая партия с белорусской мебелью отправилась на Дальний Восток - в Хабаровский край. Одним словом, производители пытаются выжить и, скорее всего, как-то это им удастся. Но очевидно, что о достижениях, как минимум, двух последних лет отрасли придется временно забыть.

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