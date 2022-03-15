FSC приостановил сертификацию белорусской древесины

Это не означает введения ограничений на импорт, но определенные трудности при поставках продукции деревообработки и лесного хозяйства на некоторые рынки создаст.

8 марта Правление FSC International (Международная организация, отвечающая за соблюдение стандартов в управлении лесами) приняло решение приостановить действие всех торговых сертификатов, выданных организацией в России и Беларуси, в связи со сложившейся ситуацией в регионе. Решение вступает в силу через 30 дней. Ряд интернет-ресурсов написали, что это фактически означает прекращение экспорта продукции деревообработки. Но это не совсем так.

Что такое сертификат FSC? Его наличие является для потребителей подтверждением того, что продукция, которую они покупают, поступает из регионов, где лесопользование ведется в соответствии с принципами и критериями FSC. И что компания, имеющая такой сертификат, ведет экологически, экономически и социально ответственный бизнес. Большинство крупных производителей в ЕС такой сертификат имеют.

Эти принципы заключаются в том, чтобы вырубки осуществлялись качественно и рационально, лесной фонд восстанавливался, отходы максимально перерабатывались, в производстве не использовались токсичные вещества и т.п. Для того, чтобы конечная продукция могла получить такую маркировку, должна быть сертифицирована вся цепочка ее поставок - от организации, занимающейся вырубкой леса, до посредников, трейдеров и конечного производителя. Это повышает конкурентоспособность продукции, поэтому в настоящий момент в мире сертифицировано почти 200 млн. га лесов в более чем 85 странах мира. В Беларуси такие сертификаты имеют почти 100% лесхозов, в чьем распоряжении около 9 млн га угодий.

Дальше смотрим за руками: в 2021 году экспорт предприятий, входящих в систему концерна «Беллесбумпром», достиг 1 млрд долларов. Это на 250 млн. долларов больше, чем в 2020-м. На внешние рынки поставлено почти 80% от общего объема произведенной продукции. География поставок - 75 стран. По данным Минлесхоза, почти 97% экспорта белорусской древесины - страны дальнего зарубежья: Польша (42,4% от всего экспорта в стоимостном выражении), Литва (13,4%), Германия (12,8%), Латвия (8,9%), Китай (3,9%), Бельгия (3,1%) и Нидерланды (3,4%).

Очевидно, что теперь древесина и лесоматериалы из России и Беларуси не могут использоваться европейскими FSC-сертифицированными компаниями для производства продукции или продаваться как сертифицированные FSC где-либо в мире. Вплоть до «особого распоряжения» - то есть, до отмены этого решения.

Директор FSC России Николай Шматков выразил сожаление по поводу принятия этого решения. По его мнению, последствием такого решения FSC International будет массовый отказ лесозаготовительных предприятий от сертификации и от природоохранных и социальных обязательств, связанных с выполнением требований FSC-сертификации. Что нанесет ущерб экологии лесного хозяйства, так как требования FSC теперь можно не соблюдать. По его мнению, это также скажется на экономике лесного хозяйства и на количестве рабочих мест в регионах. Можно добавить, что многим деревообрабатывающим предприятиям также придется искать новые рынки сбыта. Так что в 2022-м стоит ожидать проблем в этой крайне успешной по итогам прошлого года отрасли.

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