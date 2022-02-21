Деревообработка сработала в 2021 году с рекордной выручкой

За последние 5 лет объем производства отечественных деревообрабатывающих предприятий вырос в 2,8 раза, а целлюлозно-бумажных - в 2,6 раза.

Как сообщает концерн «Беллесбумпром», экспорт предприятий, входящих в систему концерна, в 2021 году достиг 1 млрд долларов. Это на 250 млн. долларов больше, чем в 2020 г. На внешние рынки поставлено почти 80% от общего объема произведенной продукции. География поставок - 75 стран. В целом за последние 5 лет объемы производства по деревообрабатывающим предприятиям концерна выросли в 2,8 раза, а по целлюлозно-бумажным - в 2,6 раза.

По данным концерна, в 2021 году максимальные темпы роста (свыше 170%) достигнуты в деревообработке. В целлюлозно-бумажном производстве рост составил более 150%, а в производстве мебели - около 130%. Общий объем производства промышленной продукции вырос более чем на 10%. Глубина переработки древесины за последние 15 лет увеличилась с 38% до почти 100%.

В товарной структуре экспорта предприятий белорусской деревообработки преобладают древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, на долю которых приходится 25% продаж, мебель занимает почти 20%, примерно по 13% приходится на фанеру и целлюлозу, а также на бумагу и картон. Рентабельность продаж в целом по отрасли составила более 17%. При этом в прошлом году предприятия концерна вернули более 500 млн рублей инвестиционных кредитов, выданных на модернизацию производства.

Ранее председатель концерна Михаил Касько в интервью «СБ» заявил:

- Драйверами роста в этом году станут введенные в строй в 2020 и 2021 годах предприятия в Светлогорске, Шклове и Добруше. Завод газетной бумаги в Шклове фактически вышел на проектную мощность в августе прошлого года, остальные поступательно двигаются к этой цели. Светлогорский ЦКК в 2021 году произвел 290 тысяч тонн сульфатной беленой целлюлозы. Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» выпустила 23 тысячи тонн товарного картона. Вся продукция новых производств успешно реализуется, причем основная ее доля - на внешние рынки большого количества стран. Эти три завода - тот резерв, который на фоне стабильной работы всех остальных предприятий должен позволить нам не только удержать высокую планку прошлого года, но и немного прирасти.

В этом году в свободной экономической зоне «Витебск» начнет работать крупный завод по производству пеллет мощностью до 150 тысяч тонн в год. По словам М.Касько, топливные гранулы востребованы на рынке, и спрос на альтернативные традиционным энергоресурсам продукты в мире будет расти.

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