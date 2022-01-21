Предприятия концерна «Беллесбумпром» ожидает масштабная цифровизация

Программа уже утверждена и согласована с Министерством связи и информатизации. В ней примут участие 40 организаций концерна.

Необходимость в «оцифровке» бизнес-процессов в отрасли связана с завершением модернизации. С 2007 по 2021 год на большинстве предприятий концерна «Беллесбумпром» были реализованы крупные инвестиционные проекты по созданию новых и модернизации действующих производств. Появилось высокотехнологичное импортное оборудование с программным управлением. И теперь организацию производства нужно привести в соответствие с новыми технологическими возможностями. Эту информацию стоит учесть поставщикам соответствующих решений и услуг.

Второй фактор: благодаря успешному прошлому году, у деревообрабатывающих предприятий появились деньги на автоматизацию. Как сообщил в эфире телеканала СТВ председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько, подведомственные этой структуре организации по итогам 2021 года приблизились к 1 млрд долларов экспорта, что примерно на 250 млн долл. больше, чем в 2020-м. По его словам, сегодня 80% продукции концерна поставляется на внешние рынки. Причем, доля постсоветских стран в этих поставках не является основной. Ранее сообщалось, что за январь-октябрь «Беллесбумпром» увеличил экспорт в страны ЕАЭС почти в 1,5 раза, и что этот рынок в общем объеме экспорта предприятий концерна занимает 33,4%.

Советом концерна утверждены базовые организации в цифровой трансформации: в целлюлозно-бумажной отрасли - ОАО «Светлогорский ЦКК», в деревообрабатывающем и мебельном производстве - ОАО «Ивацевичдрев». Там уже реализуются пилотные проекты, которые далее будут внедряться на остальных предприятиях соответствующих отраслей.

План мер по цифровизации предприятий концерна «Беллесбумпром» на 2022 год затронет 40 организаций концерна, в том числе 31 осуществляющую производственную деятельность и 9 - непроизводственную. Большинство организаций (23) планируют работы по внедрению автоматизированных систем управления бизнес-процессами (в т.ч. расширение конфигураций 1С:Предприятие и ERP-систем). Наиболее крупные проекты будут реализовываться: на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда», на производстве сульфатной беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК и в ОАО «Ивацевичдрев».

В 21 организации запланирована модернизация локальных вычислительных сетей. Все предприятия концерна будут задействованы в развитии электронного документооборота и интернет-ресурсов (в т.ч. 9 - намерены модернизировать сайты и интернет-магазины). Во всех организациях отрасли продолжатся работы по совершенствованию мер и технологий информационной безопасности, повышению уровня подготовки персонала в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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