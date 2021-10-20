В Беларуси ограничили «бесконтрольный вывоз древесины»

Это касается лесоматериалов с низкой степенью переработки - пилопродукции и древесной щепы.

12 октября был подписан Декрет №5, который отменяет норму об освобождении субъектов хозяйствования от обязательного заключения сделок по экспорту пилопродукции и щепы на биржевых торгах.

Как сообщается, эта мера направлена на исключение бесконтрольного вывоза древесины с низкой степенью переработки. Кроме того, Декрет направлен на создание равных условий для всех участников рынка пилопродукции и формирование справедливых рыночных цен. Им корректируется Декрет №6 от 7 мая 2012 г. «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности». Документ вступает в силу через месяц после официального опубликования.

В этом году на фоне резкого роста мировых цен на лесоматериалы белорусская лесная промышленность показала невиданные ранее темпы роста и объема продаж. Но ставка на экспорт обернулась дефицитом на внутреннем рынке такой банальной продукции, как древесное топливо. В ряде регионов в августе-сентябре потребности населения удовлетворялись лишь на треть. Так что этим вопросом даже заинтересовались в Комитете государственного контроля. Кроме того, в последнее время экспортные цены заметно упали. Все это в совокупности, вероятно, и стало причиной принятия Декрета №5.

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