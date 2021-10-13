Нацбанк измерил настроения в экономике

СИЭН за сентябрь свидетельствует об ухудшении ситуации в транспортной отрасли, строительном бизнесе и торговле.

Сводный индекс экономических настроений (СИЭН) - это очень любопытный индикатор, который не имеет единой точной формулы исчисления и методики. Он в чем-то схож с измерением уровня деловой активности с тем лишь отличием, что экономические настроения связаны, как правило, с ожиданиями бизнеса в ближайшей перспективе.

С весны 2020-го этот показатель в Беларуси (сезонно сглаженный, с учетом возможных неблагоприятных периодов) стабильно находится в отрицательной зоне. По факту (т.е. без учета сезонности) весной-летом текущего года он находился выше нулевой отметки, но все равно падает. Так, если в августе фактический СИЭН составлял 3,4, то по итогам сентября - всего 0,1.

В последние месяцы СИЭН тянут вниз несколько отраслей. В первую очередь строительство, где в августе индекс по факту составлял минус 10,2 (сезонно сглаженный - минус 14,9). А в сентябре оба показателя ушли еще в больший минус - соответственно: -15,4 и -16,2. В транспортной отрасли фактический индекс в августе составлял минус 6,1 (сезонно сглаженный - минус 13,5). В сентябре экономические настроения ухудшились до -12,2 и -14,3 соответственно. В торговле еще в августе фактический индекс был в плюсе (3,6), а в сентябре упал до минус 2-х.

Пока относительно неплохо чувствует себя промышленность. Там в сентябре индекс экономических настроений составлял 7,3, а сезонно сглаженный - 5,3. При этом основной проблемой представители предприятий в настоящее время называют рост объемов нереализованной продукции.

Сводный индекс экономических настроений в Беларуси в 2020-2021 гг.

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