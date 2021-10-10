Итоги уходящей недели на Director.by

Собрали для вас самые интересные публикации на нашем сайте за эту неделю, которые вы могли пропустить.

Внесены важные поправки в систему госгарантий по вкладам (депозитам).

Парламент принял во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)». Он вносит существенные изменения в государственную систему гарантий владельцам депозитов: впервые такие гарантии получили индивидуальные предприниматели; сокращен срок, в течение которого банки должны вернуть деньги вкладчикам; вводится система дифференцированных взносов банков в Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов и др.

Подробнее можно прочитать здесь.

Moody's изменило прогноз для Беларуси со стабильного на негативный.

Агентство стало последним из «большой тройки» международных рейтингующих организаций, которое изменило прогноз для нашей экономики в сторону ухудшения. Moody's также прогнозирует дефицит бюджета Беларуси в 2021-2022 гг. на уровне 2,6% ВВП. В качестве причин были названы санкции, действие которых начнет сказываться ближе к зиме, рост выплат по внешним займам и ограниченность ЗВР.

Полностью эта публикации доступна здесь.

Национальный банк измерил инфляционные ожидания. И снова они оказались значительно выше реальной инфляции.

Чем важен показатель «инфляционных ожиданий»? Тем, что он напрямую влияет на поведение людей и предприятий - на то, как они тратят деньги, как и в какой валюте делают накопления и т.д. Поэтому если ощущаемая инфляция значительно выше официальной цифры (как это происходит в Беларуси), они будут ориентироваться именно на «ощущения», а не на реальную статистику. Именно поэтому многие сейчас стараются избегать больших покупок, не брать кредиты, хранить деньги в наличной валюте и т.д.

Ознакомиться с результатами исследования Нацбанка можно здесь.

В Беларуси хотят ввести практику саморегулирования бизнеса. Но есть нюансы…

На осенней сессии в Палате представителей должен рассматриваться проект закона «О саморегулируемых организациях», или СРО - как их называют в России. Казалось бы, идея саморегулирования - как раз то, что нужно бизнесу. Но получилось наоборот: многие представители делового сообщества считают, что в нынешнем виде законопроект принимать нельзя, а если он все-таки будет принят, то работать все равно не будет.

Почему? Прочтите комментарии наших экспертов здесь и здесь.

Что такое «потребительский экстремизм» и как с ним бороться?

Количество жалоб потребителей на предпринимателей ежегодно увеличивается примерно на 10%. Причем, суды в таких спорах часто встают на защиту потребителя, как более слабой с экономической точки зрения стороны. Что делать в этой ситуации бизнесу? В Минске прошел международный вебинар «Потребительский экстремизм: правда или вымысел?». Мы суммировали рекомендации и лайфхаки белорусских и зарубежных адвокатов в этой области, которые могут быть полезны для юрисконсультов и руководителей субъектов хозяйствования.

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