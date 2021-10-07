ИП получили гарантии возврата депозитов

И это лишь одно из многих изменений системы гарантированного возмещения денежных средств, размещенных на счетах или во вклады в белорусских банках.

На заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва во втором чтении принят законопроект «Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)».

СМИ и интернет-источники, которые отреагировали на его принятие, в первую очередь обратили внимание на то, что закон впервые разрешил размещать временно свободные денежные средства «Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» в облигации Банка развития Республики Беларусь. Этот банк, как известно, финансирует преимущественно госпрограммы, куда вероятно, и будут направляться данные средства. Ранее, как известно, деньги, которыми распоряжалось агентство, были заморожены на специальных коррсчетах.

Конечно, есть риск, что Банк развития вложит эти суммы не в самые эффективные проекты. С другой стороны, можно приветствовать, что замороженные деньги пойдут в оборот и станут приносить дополнительный доход. Это позволит снизить процентные расходы Министерства финансов и Национального банка.

В принятом законопроекте на самом деле много других интересных нововведений. Так, впервые будет введено гарантированное возмещение вкладов, размещенных в белорусских банках индивидуальными предпринимателями, правда с установлением для новой категории вкладчиков ограничения по сумме возмещения - 100 тыс. рублей.

Еще одна интересная новация - сокращение срока выплаты возмещения банковских вкладов с 1 месяца до 7 дней с даты подачи заявления. Правда, тоже с оговоркой: «по заявлениям, не требующим дополнительного изучения (при необходимости дополнительного изучения заявления о выплате возмещения сохраняется срок до одного месяца)». Кроме того, физлицам предоставляется возможность выбрать способ выплаты возмещения (наличными, либо в безналичном порядке - на указанный в заявлении текущий банковский счет в банке Беларуси). И еще: с 2 до 5 лет увеличивается продолжительность времени, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского вклада (своего рода срок исковой давности).

Наконец, важным моментом является переход на систему дифференцированных взносов банков в «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц». Теперь размер взносов будет зависеть от уровня рисков, принимаемых банками в своей деятельности. Это можно считать справедливым подходом, если, конечно, Нацбанк будет жестко контролировать эти риски и в дальнейшем.

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