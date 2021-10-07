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ИП получили гарантии возврата депозитов

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И это лишь одно из многих изменений системы гарантированного возмещения денежных средств, размещенных на счетах или во вклады в белорусских банках.

Возврат вкладов

На заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва во втором чтении принят законопроект «Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)».

 

СМИ и интернет-источники, которые отреагировали на его принятие, в первую очередь обратили внимание на то, что закон впервые разрешил размещать временно свободные денежные средства «Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» в облигации Банка развития Республики Беларусь. Этот банк, как известно, финансирует преимущественно госпрограммы, куда вероятно, и будут направляться данные средства. Ранее, как известно, деньги, которыми распоряжалось агентство, были заморожены на специальных коррсчетах.

 

Конечно, есть риск, что Банк развития вложит эти суммы не в самые эффективные проекты. С другой стороны, можно приветствовать, что замороженные деньги пойдут в оборот и станут приносить дополнительный доход. Это позволит снизить процентные расходы Министерства финансов и Национального банка.

 

В принятом законопроекте на самом деле много других интересных нововведений. Так, впервые будет введено гарантированное возмещение вкладов, размещенных в белорусских банках индивидуальными предпринимателями, правда с установлением для новой категории вкладчиков ограничения по сумме возмещения - 100 тыс. рублей.

 

Еще одна интересная новация - сокращение срока выплаты возмещения банковских вкладов с 1 месяца до 7 дней с даты подачи заявления. Правда, тоже с оговоркой: «по заявлениям, не требующим дополнительного изучения (при необходимости дополнительного изучения заявления о выплате возмещения сохраняется срок до одного месяца)». Кроме того, физлицам предоставляется возможность выбрать способ выплаты возмещения (наличными, либо в безналичном порядке - на указанный в заявлении текущий банковский счет в банке Беларуси). И еще: с 2 до 5 лет увеличивается продолжительность времени, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского вклада (своего рода срок исковой давности).

 

Наконец, важным моментом является переход на систему дифференцированных взносов банков в «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц». Теперь размер взносов будет зависеть от уровня рисков, принимаемых банками в своей деятельности. Это можно считать справедливым подходом, если, конечно, Нацбанк будет жестко контролировать эти риски и в дальнейшем.

 

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