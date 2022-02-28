Нацбанк посоветовал банкам не обижать вкладчиков

А именно - не ухудшать условия по депозитным счетам, с которых государство списало деньги через систему АИС ИДО.

В 2020-2021 годах многие граждане Беларуси столкнулись с проблемой автоматического списания средств с их счетов в банках посредством Автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). Эта система по сути является электронным судебным исполнителем. Она имеет доступ ко всем счетам в Банках Беларуси и позволяет списывать с них средства в счет погашения денежных взысканий, наложенных на владельца счета.

Система начала работать с 01.01.2020 года. Основная проблема, связанная со списанием средств с использованием АИС ИДО, заключается в том, что происходит это внезапно, без уведомления владельца. А если деньги списываются с депозитного вклада, открытого на определенный срок и на определенных условиях, у собственника счета возникает много проблем. Белорусские банки на такие ситуации реагировали по-разному. Кто-то пересчитывал вклад по ставке «до востребования», которая составляет мизерные 0,1-0,5% годовых, кто-то просто расторгал договор вклада, и вкладчик терял проценты.

В связи с многочисленными обращениями граждан Национальный банк решил вмешаться в эту ситуацию. По данным ресурса infobank.by, регулятор разослал белорусским банкам письмо «О добросовестных практиках при привлечении денежных средств физических лиц во вклады (депозиты)», где содержатся рекомендации по отношению к вкладчикам, попавшим в такую ситуацию.

В частности, «в целях реализации на практике принципов добросовестного поведения, закрепленных в Кодексе добросовестного поведения белорусских банков, поддержания привлекательности и сохранения доходности банковских вкладов (депозитов)», в случае списаний средств с вкладов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, белорусским банкам предлагается использовать такие подходы:

- не осуществлять перерасчет процентов по вкладу (депозиту) по пониженной ставке, если сумма расходной операции по списанию денежных средств в бесспорном порядке не превышает сумму причитающихся к получению процентов по вкладу (депозиту);

- не применять к остатку вклада (депозита) после списания денежных средств в бесспорном порядке (независимо от суммы такой операции) пониженной процентной ставки в последующем периоде хранения;

- не применять факт списания денежных средств в бесспорном порядке в качестве самостоятельного основания для расторжения договора банковского вклада (депозита).

Конечно, это всего лишь рекомендации, но в Беларуси к рекомендациям регулятора рынка, как правило, относятся серьезно. Тем более, что «нервировать» вкладчиков лишний раз, действительно, не стоит. Потому что после долгого периода оттока и последующего незначительного притока рублевых вкладов, в январе 2022-го банковская система зафиксировала очень значительный прирост остатков на срочных вкладах в белорусских рублях - на 123 млн рублей.

Даже без учета расчетного объема капитализации начисленных процентов чистый приток денег на BYN-вклады оказался очень значительным. Исходя из средней по банкам процентной ставке по всем текущим срочным рублевым вкладам физлиц (15,8% годовых) и цифры остатков денег на них в начале месяца (5,099 млрд руб.), расчетная сумма начисленных банками в январе процентов составила 67 млн руб. Это в несколько раз больше, чем было в ноябре-декабре. Хотя, по мнению экспертов, такой роста доверия к национальной валюте в начале 2022-го трудно объясним, учитывая, что в январе срочные рублевые депозиты были убыточными в долларовом эквиваленте.

Источник: infobank.by

Ссылки по теме:

За 2021 г. срочные рублевые депозиты в Беларуси возросли на 15,2%

Ставки по новым банковским депозитам пошли вниз