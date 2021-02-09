Банковские депозиты в Беларуси на 1 января составляли 16,78 млрд рублей

За IV квартал 2020 г. срочные банковские вклады физических лиц уменьшились на 0,84 млрд рублей, или на 4,8%.

По данным Нацбанка (ежеквартальное аналитическое обозрение), срочные вклады (депозиты) в национальной валюте в белорусских коммерческих банках составили 4,63 млрд рублей. По сравнению с 1 октября 2020 г. они снизились на 51 млн рублей, или на 1,1%. При этом их доля составила 27,6% от общего объема срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц во всех видах валют и увеличилась по отношению к предыдущему кварталу (на 1 октября 2020 г. - 26,6%).

Срочные вклады (депозиты) в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили 12,15 млрд рублей, или 72,4% от общего объема срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц (на 1 октября 2020 г. - 73,4%). Они уменьшилась по сравнению с 1 октября 2020 г. на 786 млн. рублей, или на 6,1%. Срочные вклады в иностранной валюте в долларовом выражении за IV квартал уменьшились на 188 млн долларов, или на 3,8%, и на отчетную дату составили 4,71 млрд долларов США.

Срочные отзывные вклады (депозиты) физических лиц в национальной и иностранной валютах на 1 января 2021 г. составили 4,93 млрд рублей, или 29,4% от общего объема срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц во всех видах валют и уменьшились по сравнению с 1 октября 2020 г. на 634 млн рублей, или на 11,4%. Срочные безотзывные вклады (депозиты) составили 11,85 млрд рублей, или 70,6%, и также уменьшились по сравнению с 1 октября 2020 г. на 204 млн рублей, или на 1,7%.

Срочные вклады (депозиты) в национальной и иностранной валютах на 01.01.2021 г.

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