Налоговый период поддержал курс

Белорусский рубль частично восстановился на фоне продажи валюты предприятиями.

Сальдо в плюсе

После сентябрьского восстановления, в октябре рубль снизился к корзине валют, но совсем незначительно и только за счет небольшого роста курса российского рубля на фоне еще менее заметного снижения курсов доллара и евро.

Так, стоимость доллара США в октябре уменьшилась с 2,6403 до 2,6352 руб. (-0,19%), он снижается второй месяц подряд. Европейская валюта подешевела с 3,0840 до 3,0778 руб. (-0,20%), тоже второй месяц подряд. Российский рубль прибавил в цене с 3,3149 до 3,3290 бел. руб. за 100 росс. (+0,43%). В результате валютная корзина подорожала за октябрь на скромные 0,11%. С начала года к концу октября доллар стал дороже на 25,27%, евро - на 30,84%, а российский рубль подешевел на 2,21%. Валютная корзина выросла за это время на 11,65%.

Изменение валютной корзины и ее составляющих с начала 2020 г., %

По данным Нацбанка, в октябре субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе 231,1 млн долл. (в сентябре чистая продажа составила 49 млн). Население купило на чистой основе наличной и безналичной валюты на 89,4 млн долл. (после покупки 54,5 млн в сентябре). Население остается нетто-покупателем 11-й месяц подряд. При этом чистая продажа наличной валюты населением составила 30,7 млн долл. (в сентябре население продало на чистой основе 57,1 млн). А чистая покупка безналичной валюты достигла 120,1 млн долл. (после чистой покупки 111,6 млн в сентябре).

Рублевые депозиты населения в банках снижаются пятый месяц, а валютные - десятый месяц подряд.

Банки-резиденты, включая Банк Развития и НКФО, продали на чистой основе 40,3 млн долл. (после чистой продажи 233,5 млн долл. в сентябре). Так что если в сентябре ситуацию на валютном рынке, продавая валюту, спасли белорусские банки, то в октябре «палочкой-выручалочкой» стала продажа валюты предприятиями. Однако связано это было, по всей видимости, с уплатой квартальных налогов, и следующие два месяца рассчитывать на такую поддержку со стороны юрлиц не приходится.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса в сентябре шестой месяц подряд оказалось положительным и составило, по предварительным данным, +338,3 млн долл. (+337,1 млн долл. в августе), и это лучший показатель в текущем году. Причем сальдо внешней торговли услугами составило +372,7 млн долл. (+306,3 млн в августе), повторив успех марта. А сальдо внешней торговли товарами после внезапного августовского плюса (+30,8 млн долл.) вернулось в привычную отрицательную зону -34,4 млн. долл.

Из-за падения доверия населения в октябре срочные депозиты в банках продолжили снижение, хотя темпы их оттока замедлились по сравнению с августом и сентябрем. Рублевые депозиты снижались пятый месяц, а валютные - десятый месяц подряд. По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения в октябре уменьшились на 33,9 млн руб. - до 4 542,4 млн (-0,7%). Их снижение с начала года составило 589 млн руб. (-11,5%). Срочные валютные депозиты населения в октябре снизились на 103 млн долл. до 4 740,5 млн долл. (-2,1%). Их снижение с начала года составило 1 475,8 млн долл. (-23,7%).

Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,6%. С начала года рост цен составил 5,4%, а за последние 12 месяцев - 6,2% (месяцем ранее - 6,1%).

С начала ноября рубль продолжил укрепление к доллару и евро с одновременным снижением к российскому рублю. Это связано с восстановлением российской валюты на фоне роста нефтяных котировок. По нашим прогнозам, в течение ближайшего месяца рубль продолжит восстановление к доллару и евро. За это время доллар может снизиться до 2,47 руб., евро - до 2,98 руб., а вот российская валюта подорожает до 3,4 руб. за 100 российских. Однако значительная волатильность на внешних рынках (сильное изменение курса евро к доллару, колебания российского рубля из-за нефти или санкционных факторов, и т.д.) может внести коррективы в этот сценарий.

Доллар умеренно снижается

После укрепления в сентябре, в октябре доллар умеренно снизился к основным мировым валютам, за исключением евро. За месяц пара EUR/USD снизилась на 0,6% - до 1,1646 (+3,8% с начала года). Пара GBP/USD выросла на 0,3% - до 1,2950 (-2,3% с начала года). Пара USD/CHF снизилась на 0,4% - до 0,9166 (-5,2% с начала года). Пара USD/JPY - снизилась на 0,7% - до 104,66 (-3,6% с начала года). В ноябре доллар продолжил снижение. На него давят скандалы вокруг итогов выборов президента США и сложности с принятием новой программы помощи американской экономике.

ФРС США по итогам заседания 5 ноября сохранила базовую ставку без изменений, что совпало с прогнозами экспертов. Впрочем, активные действия американской экономике еще потребуются, а ее восстановление сейчас под угрозой замедления, - признал регулятор. Но сначала политики должны наиграться в свои игры, что может затянуться до января 2021 г., когда вступит в должность избранный президент. Целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% также сохранен. Помимо поддержания ставки на текущем уровне ФРС сообщила, что намерена продолжить покупку казначейских облигаций и ценных бумаг в нынешних темпах.

Американский регулятор также отметил, что экономика сейчас будет существенно зависеть от распространения коронавируса. «Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет по-прежнему оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию», - уточнили свою позицию в ФРС. За решение сохранить действующую ставку проголосовали все десять управляющих ФРС. Следующее заседание состоится 16 декабря 2020 г.

Ноябрьское заседание могло выйти за пределы макроэкономической рутины, поскольку Федрезерву пришлось учитывать то, что не приходилось брать в расчет ранее. Это три варианта развития событий на политической арене. Победа республиканцев, или победа демократов, или долгоиграющий перечет голосов с привлечением Верховного суда, в котором Трамп имеет перевес. В любом случае решения ФРС могут иметь последствия и непосредственно для самого регулятора. Неизвестно, оставит ли Байден в случае своей победы на выборах Джерома Пауэлла на посту главы Федрезерва. И не будут ли оказывать давление на Пауэлла, если последний примет решение, которое больше устраивает Трампа. А он, как известно, всегда выступал за слабый доллар, что якобы выгодно американской экономике и как минимум экспортерам.

МВФ ожидает в 2020 г. спад в мировой экономике на 4,4%, а в 2021-м - возобновления роста, но при условии начала массовой вакцинации от COVID.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева ожидает в нынешнем году спада в мировой экономике на 4,4%, но в 2021-м прогнозирует ее рост при условии, что начнется массовая вакцинация населения от коронавируса. Об этом она заявила на организованном информационным агентством Блумберг «Форуме новой экономики» (Bloomberg New Economy Forum), проходившем в формате видеоконференции. «Наш базовый прогноз на 2020 г. - снижение на 4,4%, - отметила она. - На 2021 г. прогнозируется рост 5,2% исходя из предположения, что к середине года мы будем иметь вакцины и они будут использованы повсеместно в течение 18 месяцев. Сейчас мы видим признаки того, что этот базовый прогноз подтверждается. Если вакцины будут быстрее доступны для широкого применения, то это обернется более быстрыми темпами роста экономики в 2021 г., но, что еще важнее, обеспечит ускоренный рост в последующие годы».

Котировки пары EUR/USD

В октябре и первой половине ноября пара EUR/USD колебалась в диапазоне 1,1600-1,1920. В краткосрочной перспективе вероятно пробитие уровней сопротивления на 1,1890 и 1,1920. В этом случае откроется дорога для роста пары к максимумам начала сентября на 1,2010.

Нефтяные «качели»

Сырьевые товары в октябре вновь подешевели. Цена нефти марки Brent потеряла 9,8%, упав до 37,9 долл. за баррель (-42,7% с начала года), однако с начала ноября с лихвой отыграла октябрьское падение. Золото снизилось за месяц на 0,4% - до 1 878 долл. за тройскую унцию (+23,6% с начала года).

Постепенное наращивание добычи нефти странами, входящими в группу ОПЕК+, о котором они договорились в апреле, находится под давлением из-за слабого спроса и увеличения добычи в Ливии. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо охарактеризовал спрос на нефть как «анемичный» и заявил, что картель будет действовать для того, чтобы предотвратить «рецидив» падения рынка. Внутренние отчеты коалиции указывают на то, что существует риск нового избытка нефти. Кроме того, Ливия, которая не входит в коалицию, увеличила ежедневную добычу до 500 тыс. баррелей. По прогнозу JPMorgan Chase & Co, страна может нарастить добычу до 1 млн баррелей к марту, однако это будет зависеть от внутренней политической обстановки.

О рекордном сокращении добычи нефти члены ОПЕК+ договорились для того, чтобы стабилизировать нефтяной рынок, рухнувший после истечения предыдущей сделки 1 апреля. С 1 мая страны сократили добычу суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с). Сделка рассчитана на два года, до мая 2022-го. В течение этого времени добыча должна постепенно наращиваться. Первое увеличение произошло в июле, на 2 млн баррелей, т.е. сейчас действует сокращение добычи на 7,7 млн баррелей. Следующее наращивание должно произойти 1 января 2021 г., на 1,9 млн баррелей.

Объединенные Арабские Эмираты также обостряют напряженность в альянсе. Официальные лица Эмиратов в частном порядке поставили под сомнение преимущества пребывания в альянсе нефтедобывающих государств и даже задумались о выходе из него. Пока публичных заявлений по этому поводу никто не делал, однако официальные лица Эмиратов на условиях анонимности частным образом проинформировали СМИ о реальной возможности выхода из сделки.

Это очень необычный шаг, поскольку ОАЭ - крупнейший производитель в ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака - обычно избегают публичных столкновений, предпочитая решать спорные вопросы за закрытыми дверями. Остается неясным, предназначено ли это «анонимное» предупреждение принудить к переговорам об уровнях добычи Саудовскую Аравию с Россией или оно представляет собой подлинные политические дебаты. Любое решение о выходе из ОПЕК/ОПЕК+ потребует одобрения Мохаммеда бен Заида, фактического правителя ОАЭ и наследного принца Абу-Даби.

Напряжение между Эр-Риядом и Абу-Даби усилилось с конца лета, когда ОАЭ превысили квоту добычи ОПЕК+ и получили строгое предупреждение от своего могущественного соседа. Политики Эмиратов, похоже, все больше разочаровываются тем, что они считают несправедливым распределением квот, а также тем, что экономику ОАЭ лихорадит от сокращения нефтяных доходов и пандемии коронавируса. Это происходит в деликатный для ОПЕК+ момент, когда альянс поддержал мировые цены на нефть историческим соглашением о беспрецедентном сокращении предложения чтобы компенсировать влияние пандемии на спрос. Любые признаки трещин в альянсе, не говоря уже о несогласии со стороны такого крупного производителя, как ОАЭ, подорвут и без того хрупкий рынок.

ОПЕК характеризует спрос на нефть как «анемичный» и опасается нового падения рынка.

В ближайшее время ОПЕК+ необходимо решить, наращивать ли добычу в январе, как указано в соглашении, или отложить его. Пока Эр-Рияд и Москва дают понять, что готовы отложить увеличение производства, поскольку пандемия продолжает сокращать спрос на энергоносители. Министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруей занял позицию, необычно далекую от позиции Саудовской Аравии. По его словам, сначала необходимо убедить всех в необходимости отложить увеличение добычи.

Цены на нефть достигли максимума с начала сентября на новых признаках роста спроса в Индии, Китае и других азиатских странах, а также благодаря тому, что фармацевтические компании имеют значительный прогресс в разработке вакцин против COVID-19. До конца года суточная добыча нефти в ОАЭ ограничена уровнем в 2,59 млн баррелей, после чего она вырастет до 2,74 млн б/с, если ОПЕК+ воспротивится задержке роста производства. В марте Эмираты добывали рекордные 3,4 млн б/с. Страна может производить около 4 млн баррелей сырой нефти в сутки. В преддверии встреч ОПЕК часто происходят драмы в последнюю минуту, и этот конфликт может утихнуть, как уже бывало раньше. Но трещины, возникающие в ключевом партнерстве, могут стать тревожным знаком для картеля.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 г. на 0,4 млн б/с - до 8,8 млн б/с, спрос на нефть ожидается на уровне 91,3 млн б/с, говорится в ноябрьском отчете МЭА. Агентство пересмотрело свою оценку падения спроса на фоне новостей о новых ограничительных мерах из-за второй волны заболеваемости коронавирусом. По оценке МЭА, вакцины от COVID-19 не помогут заметно улучшить ситуацию со спросом на нефть в 2021 г. В в следующем году МЭА ожидает восстановления спроса на 5,8 млн б/с - до 97,1 млн б/с, что все еще на 3 млн б/с меньше «доковидного» уровня 2019 г. Мировая добыча нефти в ноябре может вырасти на 1 млн б/с на фоне восстановления мощностей в США и Ливии, считают в МЭА.

После падения в начале ноября 36,45 долл. за баррель нефть марки Brent перешла к росту. В ближайшее время она может пробить уровни сопротивления на 45 и 45,4 долл. и вернуться к уровням начала сентября, попробовав на прочность уровень 46,6 долл.

Цены на нефть марки Brent, долл./баррель

Вадим ИОСУБ,

старший аналитик «Альпари Евразия»

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