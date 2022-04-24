На рынке банковских вкладов снова паника

Только за март предприятия и население вывели из банков более 0,5 млрд долларов, или свыше 5% от общего количества валютных депозитов в стране.

Как свидетельствует ежемесячная статистика Национального банка, в марте совокупный объем валютных депозитов предприятий и населения снизился на 534,608 млн долл. или на 5,04%. Если же брать результаты всего первого квартала, то получается, что валютные депозиты населения и юридических лиц в стране сократились на 936,748 млн долл. или на 8,51%. На 1 апреля депозиты в иностранной валюте в стране оценивались в 29,945 млрд в рублевом исчислении или в 10,072 млрд долларов.

Как часто бывает в условиях неопределенности на валютном рынке, наиболее активно закрывали вклады физические лица. С начала года они вывели из банков 647,516 млн долл. На 1 апреля валютные депозиты населения составили 4,540 млрд долл., тогда как на 1 января - 5,1876 млрд. То есть, население сняло с депозитных счетов 12,48% от общей суммы валютных вкладов.

Срочные валютные депозиты физлиц с начала года сократились на 272,702 млн долл., или на 6,88% (остаток на 1 апреля 2022 года - 3,693 млрд долл.). Переводные валютные депозиты граждан с 1 января по 1 апреля снизились на 374,814 млн долл., или на 30,66% (на 1 апреля остаток по таким счетам составил 0,848 млрд долл.). Срочные депозиты юридических лиц в инвалюте с начала года снизились на 533,659 млн долл., или на 16,7% (остаток на 1 апреля - 2,661 млрд.).

Можно также добавить, что в последние месяцы в Беларуси наблюдается рост денежной массы. Так, широкая денежная масса (включает в себя наличные деньги в обращении и средства населения и предприятий на счетах в банках) на 1 апреля превысила 56 млрд руб., увеличившись всего за месяц более чем на 1,031 млрд руб. (+1,88%). На 1 марта ШДМ также увеличивалась более чем на 1,7 млрд (+3,23%). Т.е., за два месяца рост этого денежного агрегата превысил 5%. Это означает, что где-то в экономику вливаются ресурсы - возможно, на поддержку госсектора, на повышение зарплат и пособий или на другие цели.

Любопытно, что по статистике Нацбанка, денежный агрегат M0 (количество наличных денег в обороте) за март 2022 г тоже вырос - причем сразу на 7,42%! Он составил 5,489 млрд руб. Можно предположить, что это результат вывода денег из подсанкционных банков, а также закрытия депозитных счетов, о чем говорилось выше. «Уход в наличные» - нормальная рыночная реакция в условиях неопределенности на финансовом рынке.

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