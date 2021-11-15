Ставки по новым банковским депозитам пошли вниз

После нескольких месяцев роста доходности приток ресурсов во вклады возобновился. Но эти деньги оказались очень дорогими для банков.

Как известно, из-за значительного оттока депозитов летом 2021-го белорусские банки были вынуждены повысить проценты по вкладам, как в рублях, так и в валюте. По данным экономиста Анастасии Лузгиной, в сентябре 2021 г. по отношению к январю 2020-го снижение срочных рублевых депозитов по средней денежной массе в номинальном выражении составило 8,1%, а в реальном - 19,7%. В Нацбанке также не раз выражали обеспокоенность в связи с оттоком вкладчиков.

В результате повышения ставок, которое продолжалось несколько месяцев, приток ликвидности на вклады в банках возобновился. Например, рублевые депозиты населения за октябрь 2021 г. выросли на 259,7 млн руб. Из этой суммы около 152,8 млн руб. пришлось на переводные депозиты (счета до востребования), а 106,9 млн - на другие депозиты (вклады). Общий объем рублевых депозитов в стране на 1 ноября 2021 г. составил 4 млрд 939,8 млн рублей.

Валютные депозиты «физиков» в октябре выросли на 44,797 млн долл. или на 0,88%. Хотя до этого с начала года население вывело из банков валютные вклады на сумму в 724,818 млн долл., что более 12% общего объема валютных вкладов физлиц на 1 января 2021 г. В целом на 1 ноября валютные депозиты на счетах в белорусских банках на 1 ноября составили 10,476 млрд долл.

Однако сегодня на кредитно-депозитном рынке сложился избыток ликвидности. Особенно это касается белорусских рублей. Рост стоимости денежных ресурсов делает невыгодным их размещение по сложившимся на кредитном рынке ставкам. Это подтверждают аукционы Национального банка, которые уже несколько раз проходили без заявок банков на белорусские рубли.

И, в конце концов, рынок начал отыгрывать ставки по депозитам в обратном направлении. По данным ресурса infobank.by, в октябре средняя сложившаяся по банковской системе процентная ставка для новых срочных депозитов физических лиц в национальной валюте снизилась. Причем по всем видам вкладам, составив: 11,29% годовых по отзывным депозитам (после 11,82% в сентябре) и 17,34% годовых по безотзывным (17,99% в сентябре).

Средняя по системе ставка для новых срочных вкладов физлиц в долларах США в октябре, хотя в целом и выросла, но на несущественные 0,01 п.п. А для отзывных депозитов - снизилась на 0,06 п.п., до 2,07% годовых (после 2,13% в сентябре). Эксперты считают, что снижение ставок, особенно на срочных рублевых вкладах, продолжится и в ноябре. А в условиях роста курса доллара снижение доходности депозитов может привести к возобновлению их оттока.

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