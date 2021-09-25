Ставки по кредитам обновили двухлетний максимум

При этом новые депозиты обходятся банкам дороже, чем они могут зарабатывать на кредитовании.

Нацбанк Республики Беларусь обновил информацию о средних процентных ставках кредитно-депозитного рынка за август 2021 года. Средние процентные ставки по новым кредитам банков в августе поставили рекорд за последние два года. Для физлиц за месяц они выросли на 0,26 п.п. до 11,72% годовых, а для юрлиц - на 0,49 п.п. до 13,67% годовых. Причем, это коммерческие кредиты, за исключением льготных.

Одновременно процентные ставки по новым срочным банковским депозитам для физлиц выросли до 17,29% годовых, а для юрлиц - снизились, но незначительно, до 11,12% годовых. Таким образом, сложилась ситуация, при которой процентные ставки по банковским депозитам - выше процентных ставок по кредитам. А значит, белорусские банки практически не зарабатывают на кредитовании.

Нужно сказать, что такая ситуация длится достаточно долго. Но «вилка» не была так велика. Например, ровно год назад процентные ставки по новым кредитам банков для юрлиц составляли 10,93%, а для физлиц - 9,81. А по депозитам - соответственно, 8,19 и 11,68%. Как считают эксперты, в случае возникновения кризисной ситуации на рынке такая ситуация может привести к проблемам с возвратом вкладов.

Ссылки по теме:

Кредиты в июне могут стать дороже

Кредиты для бизнеса. Есть ли резервы для роста?