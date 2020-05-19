Кредиты для бизнеса. Есть ли резервы для роста?

Объемы банковского кредитования малого и среднего предпринимательства Беларуси могут значительно увеличиться.

Виктория Менькова, координатор консультативной программы IFC

Потенциал банковского кредитования отечественных субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) используется неполностью из-за того, что значительное количество предпринимателей по разным причинам старается обходиться без заемного финансирования либо оно им недоступно. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Международной финансовой корпорацией (IFC) в 2019 г. среди 702 субъектов хозяйствования (473 организации и 229 ИП).

Результаты исследования показали, что 79% респондентов не привлекали внешнее финансирование для начала своей деятельности. В случаях, когда внешние источники все-таки использовались, доминировали банковские кредиты (53% ответов) и средства родственников, друзей и знакомых (24%).

Следует отметить, что в 2014-2018 гг. у большинства опрошенных (57%) не возникала потребность в банковском кредитовании. При этом каждый пятый респондент из числа нуждающихся в кредите не подавал документы на его получение. Среди тех, кто обратился в банк, треть сделали это лишь однажды, четверть - 2 раза.

Доля предприятий, нуждающихся в финансировании, варьируется в зависимости от отрасли и, как правило, составляет 23-31% за исключением строительства, торговли и ремонта, где потребность в денежных средствах испытывают более 42% субъектов хозяйствования. Чаще всего банковские кредиты запрашивают организации транспорта и связи, реже всего - образования, медицинские и оказывающие личные услуги. Бизнес привлекает заемное финансирование преимущественно для пополнения оборотных средств, о чем сообщили 64% респондентов, а также на капитальные затраты (46%).

В 2014-2018 гг. 57% респондентов не нуждались в банковских кредитах.

По мнению респондентов, основным барьером для получения кредита являются высокие процентные ставки, на что обратили внимание 34% предпринимателей. На втором месте - требования к залоговому обеспечению (28%), на третьем - количество и сложность требуемых документов (28%). На длительность оформления кредита посетовали 20% опрошенных, на недостаточный срок, на который банк готов выдать средства, - 12%.

У каждого пятого респондента из тех, кто в течение последних 5 лет обращался за банковским финансированием, на момент проведения опроса не было ни одного кредита. У 46% опрошенных - только один кредит, у 22% субъектов - 2.

Примечательно, что 501 из 702 респондентов, или 71% общего числа, сообщили, что сейчас не испытывают потребность в финансировании. Самый высокий процент неудовлетворенности в кредитовании - среди строительных компаний (43%), что, вероятно, связано со спецификой бизнеса, требующего значительных заемных средств на длительный период. Самая низкая доля неудовлетворенных внешним финансированием отмечена в секторе бизнес-услуг (23%).

В зависимости от размеров бизнеса больше остальных испытывают дефицит внешнего финансирования малые предприятия с численностью работников от 16 до 100: здесь на неудовлетворенную потребность в кредитах посетовали 38% опрошенных. Наименьший удельный вес таких ответов у ИП (22%). Если данные исследования экстраполировать на всю национальную экономику, получается, что в дополнительном финансировании нуждаются почти 100 тыс. предприятий.

Каждый пятый субъект ММСП выразил заинтересованность в приобретении частичной кредитной гарантии гарантийного фонда. При этом 88 из 128 респондентов согласны оплачивать услуги такой структуры.

Большинство опрошенных (53%) не знали о существовании в Беларуси Реестра движимого имущества, обремененного залогом. Данный ресурс привлекали только 4% респондентов. Наиболее высок удельный вес пользователей в группе средних предприятий - 16%.

Комментируя результаты исследования, координатор консультативной программы IFC Виктория Менькова отметила настороженное отношение предпринимателей, особенно микро- и малых предприятий, к банковским кредитам, а также зачастую их недостаточную финансовую грамотность и слабое понимание специфики кредитных продуктов.

Кроме того, по ее словам, наблюдается существенное отличие в восприятии темы представителями банковского сектора и потенциальными кредитополучателями. Первые говорят: «У нас беззалоговые кредиты, приходи, бери…» Вторые сетуют: «Банки требуют множество документов, подтверждения, все это сложно…».

Данные опроса позволяют сделать вывод о том, что неформальное финансирование (средства родственников и друзей) является важной частью текущего финансового рынка страны. Существенный размер неформального рынка может свидетельствовать об отсутствии должного обеспечения у ММСП, консервативных кредитных требованиях со стороны банков, низкой финансовой грамотности или негативном опыте предпринимателей в работе с финансовыми учреждениями.

«Надо помнить, что по мере развития потребность бизнеса в финансировании может быстро превысить возможности друзей и членов семьи. Использование банковского или иного кредита позволяет предпринимателям получать дополнительные средства по мере необходимости из источника, уже знакомого с их операциями и бизнес-планом. Таким образом, формальное финансирование в большей степени способствует развитию экономики», - подчеркнула В.Менькова.

Сегодня каждый пятый субъект ММСП хотел бы получить кредитную гарантию гарантийного фонда.

По словам представителя IFC, результаты исследования позволили сформулировать несколько рекомендаций для улучшения доступа субъектов ММСП к заемным средствам в Беларуси. В частности, это реформирование института обеспеченных сделок, когда в качестве залогового обеспечения помимо недвижимости и предсказуемо движимых активов (таких как автомобили, товары в обороте) можно будет использовать другие функциональные эквиваленты, например, лизинг и др.

Потенциал Кредитного реестра Нацбанка может дополнить система кредитной информации (например, частные кредитные бюро). Росту интереса предпринимателей к механизму частичных кредитных гарантий и Реестру движимого имущества, обремененного залогом, будут способствовать информирование и кампании по повышению финансовой грамотности. Выполнение перечисленных рекомендаций вместе с удешевлением ресурсов способны существенно увеличить объемы банковского кредитования, а также в целом облегчить субъектам ММСП доступ к финансированию.

Виктор АНИСИМОВ

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