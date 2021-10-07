Для чего Беларуси саморегулируемые организации?

Закон «О саморегулируемых организациях» не заработает, пока в стране не изменится идеология - считает экономический аналитик Владимир ТАРАСОВ.

В прошлом году этот законопроект был одобрен Палатой представителей и Советом Республики в первом чтении и, как могло показаться, многолетняя эпопея близка к завершению. Однако это не так. Во-первых, закон не обязательно будет принят, а во-вторых, даже если это и произойдет, работать он не будет. Чтобы он заработал, необходимо распространение в нашей стране идей социального либерализма.

Проблема в том, что этот закон несет в себе некоторые риски. Об этом написал Андрей Савиных, Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ, в статье «Тихая революция элит». Он указал на идущий за рубежом процесс трансформации основных идей либерализма в философию неолиберализма, в рамках которой транснациональные корпорации стремятся снизить роль государства и занять его место посредством превращения в саморегулируемые организации.

Все это действительно имеет место. Впрочем, на самом деле опасность подобного развития событий в Беларуси невелика, так как для того, чтобы закон заработал, требуется дополнительное изменение законодательства, которое маловероятно.

На все нужно разрешение

Дело в том, что, согласно законопроекту, никаких прав по регулированию деятельности субъектов предпринимательства саморегулируемые организации не приобретают - такие функции они могут получить от государственных органов. Если те захотят это сделать, что весьма маловероятно. А без подобных функций вступать в саморегулируемые организации мало кто захочет. Ясно, что в условиях господствующей в настоящее время у нас в стране идеологии, никаких серьезных функций подобные организации от исполнительной власти не получат.

Это с одной стороны. А с другой - действительно существует опасность того, что саморегулируемые организации будут преследовать интересы не общества и не бизнеса в целом, а только крупных транснациональных компаний. Чтобы этого не произошло, требуется внедрять стандарты либералов XIX века, которые, как написал Андрей Савиных, «боролись за права индивидуумов, защищая при этом социальную гармонию и рассуждая о приемлемых стандартах социальной солидарности для всех людей».

Это идеология социального либерализма, которая существовала не только в XIX веке, но и в XX, существует и сейчас. Она наиболее полно воплотилась после Второй мировой войны в идеях ордолиберализма и социальной рыночной экономики. Именно это (оптимальное сочетание прав индивидуумов с социальной гармонией и солидарностью) необходимо и Беларуси. О необходимости возвращения к этим идеям, кстати, несколько лет назад говорил бывший еврокомиссар Мишель Барнье (см. «С чего начать реформу политической системы Беларуси?»).

Таким образом, необходимо, чтобы в Беларуси распространилась идеология социального либерализма. А для этого требуется приложить усилия. В первую очередь, в частности, в случае с саморегулируемыми организациями, предпринимательским союзам надо самим понять, какие функции по регулированию бизнеса можно передавать таким организациям, чтобы не сбылся кошмар в виде захвата власти транснациональными корпорациями или крупным бизнесом самой Беларуси. И даже без такой угрозы существует проблема правоприменительной практики нового закона! Какие конкретно полномочия и как государство может передать саморегулируемым организациям? И исходя из каких принципов следует искать ответ на эти вопросы?

Социальный либерализм - необходимое условие эффективной экономики

В 2017 году в Беларуси вышла книга «Саморегулирование профессиональной и предпринимательской деятельности» под редакцией советника по экономическим вопросам Республиканского фонда содействия развитию предпринимательства, к.э.н. Татьяны Быковой, в которой был рассмотрен опыт саморегулирования в Германии и России.

В книге описаны условия эффективности саморегулирования, среди которых отмечены, в частности качественный антимонопольный контроль, отсутствие препятствий со стороны саморегулируемой организации эффективной конкуренции на рынке, а также недопустимость ситуации, когда интересы членов организации обеспечиваются в ущерб общественным интересам.

Эти условия фактически являются реализацией принципов социального либерализма в частном случае предпринимательской деятельности. Можно привести, например, тринадцатый принцип: «государство обязано контролировать ассоциации и вмешиваться в их деятельность, устанавливая правила их функционирования, в той части, которая касается власти одного члена ассоциации над другим. А также над людьми, не входящими в ассоциацию: а) в целях защиты их свободы (то есть соблюдения в этих организациях принципов либерализма), и б) с учетом неготовности и некоторых людей к свободе в силу их природы и воспитания» (см. «Принципы настоящего либерализма»).

Таким образом, для успешной деятельности саморегулируемых организаций, и не только в бизнесе, необходимо, чтобы в обществе были распространены принципы этой идеологии, чтобы люди знали их и руководствовались ими. Кстати, в Германии управление обществом и экономикой было организовано в соответствие с идеологией ордолиберализма - одной из версий социального либерализма.

Если такая идеология будет принята в Беларуси, то и у нас саморегулирование окажется эффективным. В противном случае возможны проблемы. Можно в нормативных документах подробно прописать все условия, обеспечивающие эффективность. Однако если у людей не будет убежденности в том, что эти нормы справедливы, они будут считать возможным их нарушать. И будут это делать при каждом удобном случае. Возникнет коррупция, несоблюдение законов и пр.

Внедрение идеологи также не даст стопроцентной гарантии соблюдения законов, но повысит законопослушность. Люди сами будут стараться поступать так, как было бы установлено законом. Поэтому распространение принципов социального либерализма является столь же важной задачей, как и создание законодательства, в частности, проекта закона, который в настоящее время находится в Национальном собрании. Почему это не менее важно, чем разработка законодательства? Потому что жизнь общества, в том числе экономическая, регулируется не только правом, но и общественным мнением - другим центром власти, помимо государства.

В книге о саморегулировании на 75-й странице отмечено, что в Беларуси необходима реализация крупномасштабной просветительской компании, включающей информацию о целях, условиях и преимуществах саморегулирования, рассчитанной не только на бизнес и государственных служащих, но и на широкую общественность. Это хорошая идея, до сих пор не реализованная. Но ее необходимо расширить: требуется крупномасштабная просветительская компания о принципах социального либерализма, нацеленная на формирование общественного мнения по необходимости выполнения таких принципов. В такой деятельности предпринимательским союзам можно кооперироваться с другими организациями и партиями, которые заинтересованы в формировании такого же общественного мнения.

Повторим еще раз: эта задача не менее важна, чем разработка проектов законов и нормативных актов, так как они не заработают должным образом если в стране не будет сформировано нужное для их реализации общественное мнение. Поэтому оптимальным вариантом было бы включение ряда принципов социального либерализма в Конституцию. Кстати, очень многие общие положения даже белорусской Конституции - это положения этой идеологии.

Какие семинары нам нужны?

Чтобы понять, как все это следует делать, надо провести семинар или конференцию, на которую можно пригласить ученых с докладами о том, какими функциями можно наделять бизнес с точки зрения социального либерализма. Эти доклады можно опубликовать, можно также пригласить профильных депутатов - например, Андрея Савиных, чиновников, чтобы они знали об этой идеологии и предлагаемых в ее рамках лучших практиках решения данной проблемы.

Можно рассмотреть, например, доклад о том, как и какие полномочия передаются саморегулируемым организациям в Германии, где отношения бизнеса и государства организованы в соответствии с принципами ордолиберализма. Или - о том, как ТНК в некоторых странах нарушают принципы социального либерализма. А также о том, как следует организовать отношения внутри саморегулируемой организации в соответствии с конкретными принципами социального либерализма. Результаты семинара следовало бы опубликовать. И таким образом зафиксировать в общественном сознании факт их наличия, чтобы все, кто будет рассуждать о саморегулируемых организациях в будущем, знали, на что надо ссылаться.

Все это позволило бы сторонникам саморегулируемых организаций не только найти оптимальное решение проблемы перераспределения полномочий между государством и такими организациями, но и получить поддержку от партий, которые продвигают данную идеологию. А также от ученых, которые работают над данной темой. Более того, поддержка будет обеспечена и со стороны общественных организаций, включая, кстати, профсоюзы, которые объективно также заинтересованы во внедрении в нашей стране идеологии социального либерализма. Потому что она обеспечивает, как уже упоминалось, права индивидуумов одновременно с социальной гармонией и социальной солидарностью.

Это также создаст базу для объединения и самих предпринимательских союзов Беларуси. Они малочисленны и созданы во многих случаях для решения каких-то частных проблем отдельных групп предпринимателей. И нередко решить эти проблемы им не удается, причем по той же причине, по которой не заработает закон о саморегулируемых организациях - ввиду отсутствия у нас в стране идеологии социального либерализма. Удастся решить и проблемы предпринимательских союзов, связанные, в частности, со стимулированием членства в них посредством предоставления налоговых льгот, о чем много говорят. Но без смены идеологии эти планы практически нереализуемы.

Бизнес и идеология

По данной проблеме можно проводить точно такие же семинары и конференции, как и по саморегулируемым организациям. В предпринимательских союзах эта тема обсуждалась не раз. На многочисленных семинарах приводился опыт других стран, в том числе Германии, России и Казахстана. Но этот опыт приводился просто как факт, без ответа на вопросы: почему там членам саморегулируемых организаций предоставлены льготы, и что именно обеспечивает их успешное функционирование. А ведь если в Беларуси нет условий, которые обеспечивают реализацию такой системы в Германии, то простое перенесение ее опыта на нашу территорию не даст нужного эффекта, и даже может нанести вред.

То есть, вместе с изучением зарубежного опыта необходимо исследовать и условия, которые обеспечивают успех этого опыта! А основное из таких условий - это наличие в экономически успешных странах идеологий социального либерализма (и социал-демократии), принципами которых руководствуются как чиновники, так и бизнесмены. Такой подход позволит оценить пригодность зарубежного опыта. Так, в случае с саморегулируемыми организациями лучшими является европейский опыт 60-80-х годов прошлого века, когда использовался ордолиберализм.

Привлечение внимания к идеологии может показаться странным, так как после развала СССР в нашем обществе возникла иллюзия о том, что идеология не нужна. Но она никуда не исчезла. Просто теперь у каждого человека своя идеология, в соответствии с которой он и действует. Или бездействует: как, например, чиновники, которые просто ждут указаний сверху.

При этом все стараются об идеологии даже не говорить. Например, заслуженный юрист Беларуси Валерий Фадеев в статье «Закон о саморегулируемых организациях: что он даст бизнесу» написал, что «в разных странах институт саморегулирования вводится и оформляется по-разному. Принимать или не принимать специальный закон - это во многом зависит от традиций, состояния госуправления и роли государства в регулировании общественных отношений, развитости гражданского общества и т.д.».

Как видим, он упомянул множество факторов, которые влияют на реализацию принципа саморегулирования в разных странах, но не назвал идеологию, хотя это - главный фактор. В экономически развитых европейских странах саморегулирование было отлажено в прошлом веке в соответствии с принципами ордолиберализма или близких к нему идеологий. Сейчас там все меняется в рамках новой мейнстримной идеологии - ультралиберализмом, о чем написал Андрей Савиных.

Таким образом, времена меняются, и становится понятным, что идеологии никуда не делись, о них надо говорить и принимать в расчет. Идеологии есть всегда, и они определяют развитие общества наряду с традициями, развитием гражданского общества и т.п.

Идеология и патриотизм

Учитывая несколько нервную политическую обстановку в настоящее время в нашей стране, конечно, нельзя обойти вопрос о том, в какой степени поддержка бизнесом исследований, связанных с идеологией, соответствует государственным интересам. Но тут проблем нет, так как идеология социального либерализма предполагает патриотизм. Ее придерживались такие известные исторические личности как Петр Столыпин, Петр Струве, Евгений Примаков. Хорошо известно и их негативное отношение к революциям. В современной Беларуси к социальному либерализму близка платформа либерально-демократической партии, главу которой Олега Гайдукевича вряд ли можно упрекнуть в отсутствии патриотизма. А в белорусской истории к данной идеологии ближе всех был, пожалуй, Лев Сапега, тоже явно патриотично ориентированный государственный деятель.

Можно также подчеркнуть, что организация подобных исследований, семинаров и конференций не означает занятие политикой - это дело партий, которые будут постепенно набирать силу. И с ними надо сотрудничать. Причем, деятельность по проведению семинаров и конференций должна стать постоянной. Это - навсегда, так как вопрос о правильном решении управленческих проблем и разделения власти в обществе будет ставиться всегда! Поэтому требуется создание специальных научных организаций и фондов, которые будут заниматься подобными исследованиями и финансировать данную деятельность. Это ускорит социальное и экономическое развитие в стране.

Дело в том, что этим процессом надо управлять, так как сам он не пойдет. У нас любят говорить о том, что общество должно «созреть» для реформ. Однако процесс созревания должен быть управляемым, иначе общество не созреет, а сгниет. Чтобы этого не произошло, надо работать над распространением в нем тех идеологий, которые обеспечивают его процветание, то есть, повторим еще раз слова Андрея Савиных: права индивидуумов, социальную гармонию и социальную солидарность.

Подобная деятельность не противоречит целям, которые стоят перед белорусскими предпринимательскими союзами. Совсем наоборот! Они содействуют развитию белорусской экономики, повышению ее эффективности, занимаются стимулированием экономической инициативы граждан и т.д. а распространение в обществе идей социального либерализма - необходимое условие для решения этих задач.

Владимир ТАРАСОВ

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