При доставке грузов в Казахстан после «перецепки» возникли проблемы

Как сообщает БАМАП, в Казахстане считают, что такая перевозка белорусским транспортом нарушает законодательство страны. Пока ситуация зашла в тупик.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» сообщила о случаях задержания сотрудниками Инспекции транспортного контроля Республики Казахстан отечественных фур, осуществляющих перевозки грузов, которые были ранее доставлены в Беларусь европейскими перевозчиками и перегружены или перецеплены на белорусские тягачи. В том числе, в случаях завершения процедуры таможенного транзита у перевозчика Евросоюза и открытия новой процедуры таможенного транзита у белорусского перевозчика.

Как известно, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2022 г. №247 «О перемещении транспортных средств» предусмотрена особая процедура при ввозе грузов на территорию нашей страны транспортом ЕС. За некоторыми исключениями они могут въезжать только на территорию утвержденных ГТК специально установленных мест для перегрузки или перецепки грузов.

Оказалось, что в Казахстане считают такую практику нарушением своего законодательства. В частности, пункта 48 Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении, утвержденных приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 27 марта 2015 г. №353. Этим документом не допускается перегрузка на территории страны, не являющейся пунктом отправления или назначения груза из третьих стран на территорию Республики Казахстан, груза, таможенный транзит которого еще не завершен, на казахстанское автотранспортное средство, или на любое другое автотранспортное средство, которое не зарегистрировано в стране регистрации первоначального перевозчика.

Позиция казахских властей такова: закрытие таможенной процедуры таможенного транзита у перевозчика ЕС в специально установленных местах и открытие новой процедуры таможенного транзита у белорусского перевозчика не означает завершения транзита в отношении перевозимых иностранных товаров. Следовательно, белорусская компания не может осуществить перевозку как последующий перевозчик (даже при наличии разрешения на перевозку грузов в/из третьих стран) в места доставки, расположенные на территории Республики Казахстан, без завершения на территории Республики Беларусь в отношении перевозимых иностранных товаров таможенной процедуры таможенного транзита.

Пока ситуация находится в тупике. Белорусские компании сообщают, что при осуществлении перегрузки на территории Республики Беларусь груза, следовавшего из Европейского союза, в полуприцеп с белорусской регистрацией, данное транспортное средство задерживается в Казахстане. Водителям этих автотранспортных средств грозит штраф в размере 200, а юридическим лицам - 500 месячных расчетных показателей (МРП). С 1 апреля МРП составляет 3 180 тенге, то есть штраф составит примерно от 2 260 до 3 765 долларов. Поэтому БАМАП обратилась в Минтранс Беларуси с просьбой о помощи в урегулировании этого вопроса.

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