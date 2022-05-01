Беларусь смягчила условия въезда в страну перевозчиков ЕС

Расширен список товаров, которые можно ввозить без перегрузки. В России могут принять аналогичные меры для европейского автомобильного транспорта.

Минтранс Беларуси опубликовал уточнение в отношении въезда и транзита грузовых транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕС. Им расширен перечень грузов, которые могут следовать через территорию страны без перегрузки и перецепки. Это касается провоза негабаритных грузов, готовых лекарственных средств, в том числе нерасфасованных, медицинских изделий и запасных частей к ним, сырья и материалов для производства лекарственных средств и медицинских изделий, крови, органов и тканей человека, а также гуманитарных грузов.

Ранее под исключение попала перевозка почтовых отправлений и живых животных. Как сообщается, также не ограничено перемещение легковых автомобилей и автобусов, зарегистрированных в ЕС. Все остальные грузовые автотранспортные средства, зарегистрированные в Евросоюзе, должны следовать через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.

Перечень этих пунктов опубликовал ГТК. По данным ведомства, грузовые операции уже выполняются в 14 специально установленных для этого местах. И за первые пять суток действия ограничений там было осуществлено более 1,5 тыс. таких операций: 1,1 тыс. перецепок и около 450 перегрузок.

Между тем, в Российской Федерации набирает сторонников идея введения аналогичных белорусским ограничений для европейского грузового транспорта. С таким предложением в правительство РФ обратилась российская Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Это предложение 19 апреля обсуждалось в Минтрансе России, однако пока поддержки не получило из-за опасений, что такая мера может увеличить транспортные издержки экспортеров и импортеров.

Однако в АСМАП считают, что эти издержки несопоставимы с убытками российских перевозчиков и участников ВЭД. И отмечают, что из-за отсутствия конкуренции европейские транспортные компании уже взвинтили тарифы на перевозку в/из РФ. По данным АСМАП, в начале года средняя ставка перевозки из Германии в центральные регионы России автотранспортом составляла 3 200 евро, а сейчас - 12-15 тыс. евро. Между тем, дополнительные издержки при перецепке товаров в ассоциации оценивают примерно в 50 евро, а при перегрузке - в 300-500 евро с фуры.

Недавно предложения российских перевозчиков поддержали в профильном комитете Госдумы. Председатель думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев по этому поводу заявил: «Считаю, что следует пойти по белорусскому пути, где введен запрет пересечения границы автомобилями и тягачами, зарегистрированными в ЕС и перецепка полуприцепов в приграничных таможенных терминалах».

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