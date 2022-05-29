Правительство увеличило количество пунктов для въезда фур из ЕС

Теперь для операций перецепки и перегрузки будут доступны еще три склада временного хранения. Кроме того, разрешен свободный въезд в страну иностранных автовозов.

К числу ранее утвержденных ГТК специально установленных мест для перегрузки или перецепки грузов, которые ввозятся в страну перевозчиками, зарегистрированными в Евросоюзе, добавились еще три склада временного хранения: СООО «Брествнештранс», РУТП «Белимпортторг» и СП «Транзит» ООО. Соответствующие изменения внесены в постановление Совмина №247 от 22 апреля 2022 г. Об этом сообщает официальный ТГ-канал правительства Беларуси.

В ранее утвержденный порядок следования грузового автотранспорта ЕС по территории Беларуси внесено еще несколько изменений. В частности, разрешен свободный въезд в страну и транзит иностранных автовозов. А вот ранее разрешенное перемещение крупногабаритных грузов европейским перевозчикам теперь запрещено. Как сообщается, исключение сделано для крупногабаритных грузов, технологические особенности которых не позволяют следовать в установленные места для перегрузки или перецепки. Но при обязательном условии согласования такой перевозки с Минтрансом.

Кроме того, в сообщении отмечается, что правительство определило «перечень автозаправочных станций, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций согласно маршрутам следования транспортных средств, зарегистрированных в Евросоюзе».

Ссылки по теме:

Беларусь смягчила условия въезда в страну перевозчиков ЕС

ЕС и Беларусь ввели взаимные ограничения на транзит