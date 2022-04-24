ЕС и Беларусь ввели взаимные ограничения на транзит

Как теперь будет осуществляться грузооборот - пока не может предсказать никто. Возможно, на какое-то время рынок может столкнуться с перебоями поставок самой разной продукции.

Как мы и предполагали, после санкций Евросоюза в отношении белорусских международных автомобильных перевозчиков в Беларуси приняли почти «зеркальное» решение. 15 апреля белорусский Минтранс объявил о принятии ответных мер в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕС.

С 16 апреля 2022 г. введен запрет на перемещение через таможенную границу ЕАЭС в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Точнее им разрешено въезжать исключительно через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки. Этот перечень опубликован на сайте ГТК. По сути, это все крупнейшие таможенные пункты.

Самое интересное: пока никто, включая БАМАП и транспортные компании, не может понять, как будет работать система международных автомобильных перевозок с Евросоюзом после введения взаимных ограничений. Ассоциация «БАМАП» провела совещание по этому поводу с участием более 60 представителей транспортных организаций, но это было еще до введения с белорусской стороны «зеркальных» мер.

Теоретически въезд отечественного транспорта в ЕС запрещен не полностью. В опубликованных в официальном журнале Европейского союза 8 апреля 2022 г. документах указано, что «запрет… не распространяется на автотранспортные предприятия, перевозящие почту в качестве универсальной услуги». Кроме того, сообщается, что отдельные государства - члены ЕС могут разрешить перевозку товаров автотранспортным предприятием, учрежденным в Беларуси, если это необходимо для импорта или транспортировки в Союз природного газа и нефти, в том числе продуктов нефтепереработки и ряда промышленных руд. А также - фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения, импорт которых не ограничен санкциями. Аналогично не попадает под запрет перевозка гуманитарных грузов.

Но из этого тоже мало что понятно. Теоретически выходит, что отдельные разрешения на въезд в ЕС белорусским перевозчикам будут выдаваться на каждую конкретную перевозку или на перевозку общего объема по контракту конкретными странами Евросоюза. Что касается передвижения европейского транспорта, то похоже, что оно будет полностью прекращено, включая транзит. Их транспорт будет, условно говоря, приезжать на определенный пункт пропуска, где будет осуществляться перецепка груза на тягачи, зарегистрированные в ЕАЭС. Но это пока - опять же догадки, которыми делятся белорусские транспортники. Как все будет происходить на самом деле - покажет время и вероятные разъяснения компетентных органов Беларуси и ЕС, которых ждут участники рынка.

В любом случае на какое-то время высокомаржинальные контракты со странами ЕС станут для отечественных транспортных компаний, как минимум, большой удачей и редкостью. Возможно, пока все разберутся в ситуации, стоит ожидать также перебоев с поставками даже ранее оплаченной импортной продукции в нашу страну.

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