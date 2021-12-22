Итоги уходящей недели на Director.by

Собрали для вас самые интересные публикации на нашем сайте, которые вы могли пропустить.

В Беларуси хотят ужесточить требования к деятельности агроусадеб

Министерство спорта и туризма опубликовало изменения, которые планируется внести в Указ №365 «О развитии агроэкотуризма». В соответствии с ними может быть установлена минимальная площадь земельного участка, на которой расположена усадьба, а также обязанность ее собственника осуществлять сельскохозяйственную деятельность.

Что будет с курсом белорусского рубля? Прогноз на ближайший месяц

Как считает наш эксперт, белорусский рубль уже к январю может сдать позиции ко всем трем основным валютам. И вообще: следующий год вряд ли будет для рубля столь же благоприятным, как нынешний. С чем это связано, и какой курс доллара прогнозируют аналитики - читайте в публикации на нашем сайте.

Популярные торговые центры вышли на доковидный уровень. Рынок жив?

Внутренний спрос в Беларуси в 2021 г. продолжает стагнировать. В первую очередь это касается офлайн-торговли. На вопросы director.by о том, как это влияет на рынок торговой недвижимости, ответил управляющий директор, партнер Colliers Belarus Денис ЧЕТВЕРИКОВ.

Россия формирует почти весь инвестиционный поток в нашу страну. Чем это чревато?

За последние четыре года накопленный объем российских ПИИ в Беларуси вырос на 47%. Евразийский банк развития опубликовал результаты мониторинга взаимных прямых инвестиций в СНГ, который дает хорошую пищу для размышлений: кто, где и в какие проекты вкладывает деньги на постсоветском пространстве.

Как продвигать свой бренд в социальных сетях, чтобы привлечь новых потребителей

Digital-агентство AMDG проанализировало ведение белорусскими компаниями сообществ в социальных сетях в ноябре и составило рейтинг их эффективности. Много полезных кейсов от лидеров рынка в самых разных видах деятельности, а также специфика работы с разными типами контента и разными категориями потребителей.