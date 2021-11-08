Итоги прошедшей недели на Director.by

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Белстат обнародовал результаты работы экономики по итогам III квартала. О чем они говорят?

Данные экономической статистики подтверждают прогнозы независимых экономистов, международных агентств и Евразийского банка развития о том, что темпы роста в годовом исчислении с каждым месяцем будут замедляться. Правительству придется что-то делать с аграрным сектором, розничной торговлей и с рядом других отраслей, которые тянут экономику вниз.

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С 1 декабря 2021 г. в ЕАЭС вводится обязательная маркировка бутилированной воды. Для чего?

Обоснованность такого решения вызывает вопросы у специалистов. С одной стороны, есть данные о росте фальсификата на этом рынке - например, в России глава «Ростеха» Сергей Чемезов оценивал его долю в 25-30%. С другой стороны, Роспотребнадзор считает, что эта цифра не превышает 1-1,5%. Кто прав - непонятно. Но очевидно, что в I полугодии 2022 г. бутилированная вода подорожает…

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Белорусские автомобильные перевозчики в этом году бьют рекорды по выручке.

Еще несколько лет назад годовой оборот белорусских компаний в сфере международных автомобильных перевозок в 1 млрд долларов казался фантастикой. В 2021-м эта цифра была достигнута всего за 8 месяцев, и по итогам года может составить более 1,5 млрд. По экспорту услуг отрасль вышла на 2-е место после ИТ-сектора.

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Рынок легковых автомобилей впервые столкнулся с дефицитом новых машин!

Как говорят автодилеры, в Беларуси всегда было проблемой - продать автомобиль. Сейчас проблема в том, чтобы… его купить. Из-за банального отсутствия чипов мировой автопром в этом году выпустит на 7-9 млн автомобилей меньше, чем в 2020-м. Отчасти поэтому на складах многих компаний - пусто, а цены на новые поставки растут на 1-2% в месяц.

О прогнозе развития ситуации на авторынке - читайте здесь.

С 1 февраля многие виды деятельности на рекламном рынке могут стать незаконными.

Дело в том, что Согласно Указу №426 от 2 ноября 2021 г. в Беларуси создается государственный информационный ресурс - «Реестр рекламораспространителей». Он должен быть запущен в работу с 1 января 2022 г., а уже с 1 февраля многие виды деятельности для тех, кого нет в этом списке, станут недоступными.

Чего ждать участникам рынка - читайте здесь.